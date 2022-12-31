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Нацполіція (13932) Донецька область (5702) Лиман (198) Клименко Ігор (351)

Росіяни вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані, є поранений. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники прицільно вдарили ракетою С-300 Лиманському відділу поліції (Донецька область).

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут мало бути новорічне вітання. Але спершу маю показати вам, який "подарунок" ми отримали сьогодні від ворога. російська ракета С-300 прицільно поцілила у Лиманський відділ поліції Донецької області", - повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

У потерпілого поліцейського травми середньої тяжкості, надається медична допомога.

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Росіяни вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані, є поранений 01
Росіяни вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані, є поранений 02
Росіяни вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані, є поранений 03
Росіяни вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані, є поранений 04
Росіяни вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані, є поранений 05
Росіяни вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані, є поранений 06

Автор: Марина Макєєва
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Якщо не буде знищено такий же відділок поліції десь на кацапії, то такі удари плвторяться знову.
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31.12.2022 11:46 Відповісти
Допоки існує кацапія, доти і буде повторюватись.
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31.12.2022 11:56 Відповісти
Це теж правда. Але якщо по них не бити, аони будуть існувати.
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31.12.2022 12:25 Відповісти
Бидло москальське , - бракує слів
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31.12.2022 11:47 Відповісти
Давайте їбашити по хоромах ***** в геленджику, хай він стягує туди всі свої ппо, щоб захистити їх...
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31.12.2022 12:16 Відповісти
 
 