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Словенія передає Україні два реанімобілі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Два словенських реанімобілі були передані у штаб-квартирі компанії Medicop у місті Немчавці на сході Словенії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Словенії

"Словенія підтримує Україну. Ми хочемо допомогти українському народу всіма можливими способами, зокрема дипломатичними зусиллями й, особливо, матеріальною допомогою, і в цьому відношенні обладнання для порятунку життя має найвищий пріоритет", – зазначила міністерка закордонних справ Словенії Тані Файон.

Два реанімобілі вартістю 210 тисяч євро класу B, обладнані за міжнародними стандартами, будуть доставлені в Україну найближчими днями.

Як зазначають у словенському МЗС, з початку повномасштабної російської агресії Словенія надала 4,3 мільйона євро гуманітарної допомоги й один мільйон євро на фінансування гуманітарної ініціативи "Зерно для України". Це найбільша гуманітарна допомога Словенії за останнє десятиліття.

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Словенія передає Україні два реанімобілі 01
Словенія передає Україні два реанімобілі 02
Словенія передає Україні два реанімобілі 03
Словенія передає Україні два реанімобілі 04

Автор: Марина Макєєва
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Щира подяка нашим друзям із Словеніі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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31.12.2022 12:25 Відповісти
Ще раніше Словенія передала танки України аж 50 штук ..💪👍🇺🇦
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31.12.2022 12:37 Відповісти
Словенії, щира подяка.
Злодюга таран буде відповідати за розкрадання і руйнацію української армії та обороноздатності країни, разом з Бубочкою та дерьмаком.
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31.12.2022 12:45 Відповісти
Ютьюб все пам'ятає...скорочення військового бюджету України відбулося ще восени 2019 року і далі до самого вторгнення 23 лютого 2022 року...
Гатовілі сашлики...на 9 травня...
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31.12.2022 12:49 Відповісти
Чекаємо поки Резніков заявить що військові несприймають ''реанімобілі'' і що це не змінить ситуацію на фронті ...
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31.12.2022 12:51 Відповісти
Увесь Світ 8 травня це День Скорботи по жертвах нацисткого режиму у Другій Світовій,а у дохлому совку 9 травня це день паБеди в Атечіствінной вайне...
Позорище...Ще спалився ..
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31.12.2022 12:56 Відповісти
"ОП просить Словенію передати на гуманітарні потреби 5 ... 4 бентлі контіненталь і 2 мерседеси майбах та 1 порш тайкан в максимальній комплектації"
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31.12.2022 13:08 Відповісти
а там поруч... військовий злочинець і зрадник. таран. Нічого хай трохи пожируе. Тюрма його не омине. вже у 2024році.
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31.12.2022 14:29 Відповісти
 
 