Словенія передає Україні два реанімобілі. ФОТОрепортаж

Два словенських реанімобілі були передані у штаб-квартирі компанії Medicop у місті Немчавці на сході Словенії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Словенії

"Словенія підтримує Україну. Ми хочемо допомогти українському народу всіма можливими способами, зокрема дипломатичними зусиллями й, особливо, матеріальною допомогою, і в цьому відношенні обладнання для порятунку життя має найвищий пріоритет", – зазначила міністерка закордонних справ Словенії Тані Файон.

Два реанімобілі вартістю 210 тисяч євро класу B, обладнані за міжнародними стандартами, будуть доставлені в Україну найближчими днями.

Як зазначають у словенському МЗС, з початку повномасштабної російської агресії Словенія надала 4,3 мільйона євро гуманітарної допомоги й один мільйон євро на фінансування гуманітарної ініціативи "Зерно для України". Це найбільша гуманітарна допомога Словенії за останнє десятиліття.

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