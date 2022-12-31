30 грудня російські окупанти масовано обстріляли Чорнобаївку, значні руйнування інфраструктури, - ОВА. ФОТО

Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Чорнобаївки Херсонської області. Вона зазнала зручних руйнувань.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора російські окупанти вкрили масованим вогнем Чорнобаївку.

Знову обстріляли виключно цивільні об’єкти — спортзал, котельню, дитсадок та будівлю ЦНАПу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будівлі зазнали значних руйнувань. Але мирні люди не постраждали.

Для проведення оперативного ремонту пошкоджених приміщень оперативно надали комплекти будматеріалів.

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