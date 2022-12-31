30 грудня російські окупанти масовано обстріляли Чорнобаївку, значні руйнування інфраструктури, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Чорнобаївки Херсонської області. Вона зазнала зручних руйнувань.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора російські окупанти вкрили масованим вогнем Чорнобаївку.
Знову обстріляли виключно цивільні об’єкти — спортзал, котельню, дитсадок та будівлю ЦНАПу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що будівлі зазнали значних руйнувань. Але мирні люди не постраждали.
Для проведення оперативного ремонту пошкоджених приміщень оперативно надали комплекти будматеріалів.
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Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Чорнобаївки Херсонської області. Вона зазнала зручних руйнувань. Джерело: https://censor.net/ua/p3390519
Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Чернобаевки Херсонской области. Она испытала удобные разрушения. Источник: https://censor.net/ru/p3390519
Russian invaders shelled the civilian infrastructure of Chornobaiivka, the Kherson region. She suffered convenient destruction. Source: https://censor.net/en/p3390519