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30 грудня російські окупанти масовано обстріляли Чорнобаївку, значні руйнування інфраструктури, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Чорнобаївки Херсонської області. Вона зазнала зручних руйнувань.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора російські окупанти вкрили масованим вогнем Чорнобаївку.

Знову обстріляли виключно цивільні об’єкти — спортзал, котельню, дитсадок та будівлю ЦНАПу", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що будівлі зазнали значних руйнувань.  Але мирні люди не постраждали.

Для проведення оперативного ремонту пошкоджених приміщень оперативно надали комплекти будматеріалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Снаряди влучили у газопровід, приватні та багатоквартирні будинки, є поранені, - ОВА

30 грудня російські окупанти масовано обстріляли Чорнобаївку, значні руйнування інфраструктури, - ОВА 01
30 грудня російські окупанти масовано обстріляли Чорнобаївку, значні руйнування інфраструктури, - ОВА 0230 грудня російські окупанти масовано обстріляли Чорнобаївку, значні руйнування інфраструктури, - ОВА 03

Автор: Марина Макєєва
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мені звичайно не можна матюкатись..але рашисти кідари кончені
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31.12.2022 13:27 Відповісти
"Она испытала удобные разрушения."
Цензор ввел новое понятие - "УДОБНЫЕ разрушения". Значит теперь есть разрушения удобные и неудобные?
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31.12.2022 13:45 Відповісти
Вы это серьезно???

Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Чорнобаївки Херсонської області. Вона зазнала зручних руйнувань. Джерело: https://censor.net/ua/p3390519

Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Чернобаевки Херсонской области. Она испытала удобные разрушения. Источник: https://censor.net/ru/p3390519

Russian invaders shelled the civilian infrastructure of Chornobaiivka, the Kherson region. She suffered convenient destruction. Source: https://censor.net/en/p3390519
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31.12.2022 13:46 Відповісти
Очепятка,не придирайтесь
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31.12.2022 14:18 Відповісти
Перечитатка должна быть после печатки и переводятки гуглом. То что перевод машинный, так еще и набор наверное в Т9 делают
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31.12.2022 15:31 Відповісти
 
 