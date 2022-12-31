Українські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі Roshel. ФОТО

Канада передала українським прикордонникам бойові броньовані автомобілі Roshel.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Новорічний тест-драйв: чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel. Тепер вони допомагають нести службу на північному кордоні", - йдеться в повідомленні.

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