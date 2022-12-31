Українські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі Roshel. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Канада передала українським прикордонникам бойові броньовані автомобілі Roshel.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
"Новорічний тест-драйв: чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel. Тепер вони допомагають нести службу на північному кордоні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар31.12.2022 13:53
+14 5 копійок
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+13 Яр Холодний
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а якщо хвостик до "l" домалювати, то буде ваабщє шоколадка брють 😂
щось мені здається погранці будуть таки їх ласкаво називати "рошенка" 😂
Engine: 6.7L Diesel V8
Seating capacity: Up to 12
Dimensions: 5945 x 2340 x 2450 mm
Drivetrain: 4X4 In that realm, we'd say the Senator is a success and not just because it wears a bullet-proof suit of armor. It is technically an armored personnel carrier (APC); as such its steel skin is MIL-spec certified and the glass can withstand .50 caliber rounds. It has a blast-resistant floor too, and when it comes to fighting back the Senator offers various gun ports, escape hatches, and a freaking turret up top that Roshel says can be fitted with "mission-specific equipment and modifications." It's probably safe to assume we all know what that means.
ото стільки й жере