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Українські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі Roshel. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Канада передала українським прикордонникам бойові броньовані автомобілі Roshel.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Новорічний тест-драйв: чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel. Тепер вони допомагають нести службу на північному кордоні", - йдеться в повідомленні.

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Українські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі Roshel 01
Українські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі Roshel 02

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
Назва більше схожа на "Рошен". "Квартал" ніколи нічого не постачав нашій армії, за виключенням лайна, коли обсирав нас, українців зі сцени бенівського і медведчуківського "кварталу".
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31.12.2022 13:53
+14
Зате головний клоун забезпечує гундосиками кожного дня.
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31.12.2022 13:59
+13
Я теж про це подумав: "Майже "Рошен"! А хлопцям - рекомендація : для швидкого маскування після зниження температури та випадіння снігового покриву хай возять з собою підшивку старих газет Не треба буде перефарбовувать техніку Мочиться теплою водою обшивка і на мокру поверхню ліпиться газетний аркуш Вночі температура падає нижче нуля і аркуші примерзають Здалеку техніка замаскована краще, ніж пофарбована Виходить білий, забруднений сіруватим, фон При тривалій відлизі папір відлітає Але й тоді біле маскування не потрібне А відновить загублений аркуш нескладно
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31.12.2022 14:21
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Серьезная машина с виду.
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31.12.2022 13:48 Відповісти
таки да.
а якщо хвостик до "l" домалювати, то буде ваабщє шоколадка брють 😂

щось мені здається погранці будуть таки їх ласкаво називати "рошенка" 😂
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31.12.2022 15:01 Відповісти
Его только с фотосессией там и не хватало.
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31.12.2022 15:21 Відповісти
Дивиться, не помилитеся в назві - це вам не "кварталомобіль" ))))
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31.12.2022 13:50 Відповісти
Назва більше схожа на "Рошен". "Квартал" ніколи нічого не постачав нашій армії, за виключенням лайна, коли обсирав нас, українців зі сцени бенівського і медведчуківського "кварталу".
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31.12.2022 13:53 Відповісти
Так а я про що)
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31.12.2022 13:57 Відповісти
Зате головний клоун забезпечує гундосиками кожного дня.
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31.12.2022 13:59 Відповісти
Вова цього слова в житті не скаже, буде боятись помилитись…
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31.12.2022 14:07 Відповісти
Я теж про це подумав: "Майже "Рошен"! А хлопцям - рекомендація : для швидкого маскування після зниження температури та випадіння снігового покриву хай возять з собою підшивку старих газет Не треба буде перефарбовувать техніку Мочиться теплою водою обшивка і на мокру поверхню ліпиться газетний аркуш Вночі температура падає нижче нуля і аркуші примерзають Здалеку техніка замаскована краще, ніж пофарбована Виходить білий, забруднений сіруватим, фон При тривалій відлизі папір відлітає Але й тоді біле маскування не потрібне А відновить загублений аркуш нескладно
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31.12.2022 14:21 Відповісти
Гарна тема!
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31.12.2022 14:41 Відповісти
Практика! Ми так техніку на позиції маскували колись Візуально не виявиш - навіть у русі колони по засніженому простору це зробить важко А якщо стоїть з непрацюючим двигуном - то і тепловізором не виявиш
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31.12.2022 14:57 Відповісти
Рошель чи Рошен - какая разніца? 😂
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31.12.2022 15:02 Відповісти
The Senator APC is a Roshel's flagship model able to serve a wide variety of scenarios efficiently. Roshel designs this high-performance multi-purpose ...

Engine: 6.7L Diesel V8

Seating capacity: Up to 12

Dimensions: 5945 x 2340 x 2450 mm

Drivetrain: 4X4 In that realm, we'd say the Senator is a success and not just because it wears a bullet-proof suit of armor. It is technically an armored personnel carrier (APC); as such its steel skin is MIL-spec certified and the glass can withstand .50 caliber rounds. It has a blast-resistant floor too, and when it comes to fighting back the Senator offers various gun ports, escape hatches, and a freaking turret up top that Roshel says can be fitted with "mission-specific equipment and modifications." It's probably safe to assume we all know what that means.
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31.12.2022 13:56 Відповісти
Ладно б там був якийсь Slugan умовний, так ні. Ох і канадці...
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31.12.2022 14:06 Відповісти
спочатку прочитав як рошен
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31.12.2022 14:09 Відповісти
скільки дізеля жере на сотню?
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31.12.2022 14:10 Відповісти
Десять молочних або вісім чорного брют 😂

ото стільки й жере
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31.12.2022 15:04 Відповісти
Я се уявляю як корчить Д'ермака та ДеЗертира від тої новини!
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31.12.2022 14:43 Відповісти
 
 