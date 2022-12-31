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Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники вдарили по Миколаєву, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомило ГУ ДСНС МИколаївщини, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні, 31 грудня, ворог знов обстріляв Миколаів. Зараз вогнеборці гасять пожежу в одному з районів міста на орієнтовній площі 150 кв. м. Наразі працює 5 одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни вдарили по Миколаєву, почалася пожежа, - Кім

Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами 01
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами 02
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами 03
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Шановний Президенте Байден! Як почуєте доповідь радників про чергову масовану ракетну атаку путінської РФ на міста та села України, загибель людей та руйнування, то запитайте: СКІЛЬКИ УКРАЇНСЬКИХ РАКЕТ атакували сьогодні підприємства ВПК та інфраструктуру глибокого тилу РФ У ВІДПОВІДЬ? Чому російський ВПК досі фактично перебуває під захистом США та НАТО? Чому досі ВПК РФ продовжуе у три зміни безперешкодно виробляти ті самі ракети, якими рашисти вбивають українців та руйнують Україну?
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31.12.2022 15:24
+10
А чому ці питання до Президента США Байдена? у 2019 році дуже вумний український нарід вибрав собі Президента у якого по Конституції повна відповідальність за оборону і збройні сили. Переадресуйте ці запитання нашому Президентові і його молодій риговській команді, чому чотири роки вони не виготовляли ракети "Грім 2", "Нептун" та інших, якими сьогодні можна було вдарити у відповідь. Чи "какая разница" до якого Президента звертатися?
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31.12.2022 15:33
+4
Добре що ти написав, якраз сьогодні Байденюк після вечері зайде на цензор.
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31.12.2022 15:27
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Шановний Президенте Байден! Як почуєте доповідь радників про чергову масовану ракетну атаку путінської РФ на міста та села України, загибель людей та руйнування, то запитайте: СКІЛЬКИ УКРАЇНСЬКИХ РАКЕТ атакували сьогодні підприємства ВПК та інфраструктуру глибокого тилу РФ У ВІДПОВІДЬ? Чому російський ВПК досі фактично перебуває під захистом США та НАТО? Чому досі ВПК РФ продовжуе у три зміни безперешкодно виробляти ті самі ракети, якими рашисти вбивають українців та руйнують Україну?
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31.12.2022 15:24 Відповісти
Разгоняешь кремлевские антиамериканские нарративы? В спам.
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31.12.2022 15:44 Відповісти
Добре що ти написав, якраз сьогодні Байденюк після вечері зайде на цензор.
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31.12.2022 15:27 Відповісти
після вечері, в нас вже 23 рік буде.
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31.12.2022 15:32 Відповісти
І не кажи, ботяра, хімарси приїхали завдяки коментатору з цензора Vасяну132. Alinka_99 роздобула нам Екскалібури.
А якщо разом навалимось, то завтра амери дадуть ракети Трайдент 2.
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31.12.2022 15:48 Відповісти
Не засмічуй коменти своїми дяками, Байден вже старенький, втомиться читати.
Ти прямо коментатор, активіст, комсомолець, грєлка туборг місцевого заливу.
Хоча, продовжуй, треба й таке ниття, воно хоча б українською мовою.
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31.12.2022 16:23 Відповісти
А чому ці питання до Президента США Байдена? у 2019 році дуже вумний український нарід вибрав собі Президента у якого по Конституції повна відповідальність за оборону і збройні сили. Переадресуйте ці запитання нашому Президентові і його молодій риговській команді, чому чотири роки вони не виготовляли ракети "Грім 2", "Нептун" та інших, якими сьогодні можна було вдарити у відповідь. Чи "какая разница" до якого Президента звертатися?
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31.12.2022 15:33 Відповісти
Тому, що саме Президент США поки що відмовляє Україні у постачанні ракет 500+ , хоча має всі можливості для їх постачання. На складах США є достатньо ракет, і Конгрес США Законом про ленд-ліз 2022 надав право/повноваження Президенту США на постачання зброї Україні без жодних обмежень. "Переадресація питань", яку ви пропонуєте, не додасть Україні жодної одиниці зброї.
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31.12.2022 15:53 Відповісти
Паене Микола, а ми що являємося якимось штатом США, чи можливо ми є членом блока НАТО? Чи можливо Президент України не виробляв ракети з 2019 року, а заключив договір із США на постачання вже готових і показавших себе під час випробовувань ракет? Чи можливо в Конституції США написано, що Президент США зобов'язаний нам надавати ракети? Чи про свою безпеку ми мали подумати самі ну і звичайно просити зброю у США, якої в нас не вистачає, а не вимагати. У написаному Вами я не прочитав, що ми також мали щось виготовляти, ніби ми такі хороші, а Байден такий поганий?
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31.12.2022 16:01 Відповісти
Ви обидва праві.
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31.12.2022 15:55 Відповісти
гарант ще зупинив виробництво української системи ППО ПРО - Кільчень, те шо зараз так потрібно. У 18 році МО України дало добро на закінчення проєкта та початок виготовлення - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
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31.12.2022 16:57 Відповісти
Може, розумнику, питання про ракети у відповідь ти адресував би Найвеличнішому?
Чи у нас Байден президент?
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31.12.2022 15:59 Відповісти
Україні потрібна ракетна зброя стримування, про яку писав генерал Залужний. Цієї зброї поки що немає. Нема чим наносити ракетні удари по ВПК рашистів. Але тебе турбує не це, правда? Ти ж стурбований внутрішньополітичними "ракетніми ударами" чи не так? Кожному своє.
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31.12.2022 16:13 Відповісти
А на питання відповіси?
Чи Вова ніпрічьом до відсутності у нас ракет?
Все в твоєму житті просто і ясно: якщо чогось немає, значить, Байден не дав!
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31.12.2022 16:18 Відповісти
Президент США Байден не може бути "добрим" чи "поганим" для нас, бо його обрали виборці США, і він дбає про національні інтереси США у першу чергу. Ми зробили багато трагічних помилок, але наші ЗСУ своїми героїчними діями у боях з рашистами доводять, що заслуговують на більшу допомогу зброєю та ************ від США та НАТО. Повноваження, надані Конгресом США Президенту США Законом про ленд-ліз 2022, не зобов'язують Президента США постачати зброю Україні на підставі цього Закону. Ми вдячні народу, Конгресу та Президенту США за ту допомогу, яку вже отримуємо. Ми намагаємось озброюватись і власними силами, але ворог має значну перевагу через те, що його ВПК досі неушкоджений ударами у відповідь, нахабно виробляє зброю 7/24. Тому мусимо просити, а не "вимагати" Президента США надати ракети, яких у нас поки що немає, для ударів по рашистам у відповідь.
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31.12.2022 16:51 Відповісти
А відповідь на питання про «внесок» преЗедента у відсутність ракет буде?
Чи словоблуддя ваше всьо?
У відсутності власних ракет для нанесення ударів у відповідь винен Зе, що згорнув всі ракетні програми, започатковані Порохом. А вони були б в достатній кількості, якби такі, як ти, не вирішили замінити президента-патріота на блазня.
Згоден?
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31.12.2022 19:50 Відповісти
Можливо, якщо підкажеш посилання на матеріали розслідування та рішення суду, яке набуло законної сили, у якому судом названо винних у згортанні українських ракетних програм. А як не можеш і сам не читав, то викидай у смітник методичку і припиняй недолугі маніпуляції. Чесно голосуй на демократичних виборах! Слава Україні!
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31.12.2022 22:31 Відповісти
Точно не має? У 18 році МО України доло добро на виготовлення української системи ППО ПРО - Кільчень. Здогатайтесь з одного разу - хто зупинив весь проєкт та виготовлення. Ну, а шоб ви розуміли про шо мова - вона краща за патріот - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
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31.12.2022 17:02 Відповісти
Дякую, подивився, цікавий і важливий проект. FYI, ЗРК, аналогічні Петріот за ТТХ та складністю, потребують десятки років випробувань, доводок для отримання зразків, придатних для серійного виробництва та прийняття на озброєння. Я зараз про іншу зброю. Про ракетну зброю, яка дозволяє руйнувати ВПК та критичну інфраструктуру тилу рашистів РФ ударами у відповідь, або стримує рашистів від ракетних ударів по Україні через можливість ракетних ударів по РФ у відповідь.
Така зброя розроблялась та випробувалась в Україні, але поки що її немає на озброєнні.
Про необхідність мати таку зброю йшлося у статті генерала Залужного. Відомим прикладом вказаної зброї є Томагавки. Як ви розумієте, найдосконаліша ППО не може бути 100% ефективною, певна частина ракет рашистів досягне мети. Тому, крім удосконалення ППО, треба нищити виробничі потужності та інфраструктуру РФ, яка дозволяє виробляти ракетну та іншу зброю ворога.
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31.12.2022 17:54 Відповісти
Як шо ви про Грім -2, то читайте ось тут. І зразу виникає питання - чому влада з 19 року не зробила жодної ракети, бо у 18 році були закінчені всі випробування і тестування - https://focus.ua/uk/*******-novosti/523361-otrk-grom-2-kak-by-izmenil-voynu-raketnyy-kompleks-esli-by-ego-finansirovali-foto
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31.12.2022 19:28 Відповісти
Ви не дуже уважно дивилися - ген. конструктор казав, шо вони можуть дуже швидко почати виробництво систем ППО ПРО. А видео ще з 18 року.
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31.12.2022 19:33 Відповісти
Дякую, уважно дивився. Такі складні системи неможливо так швидко довести до стадії серійного виробництва. Нажаль. Петріоти США доводили більше ніж 20 років, маючи значно більші можливості у порівнянні з Україною.
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31.12.2022 22:55 Відповісти
 
 