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Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники вдарили по Миколаєву, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомило ГУ ДСНС МИколаївщини, передає Цензор.НЕТ
"Сьогодні, 31 грудня, ворог знов обстріляв Миколаів. Зараз вогнеборці гасять пожежу в одному з районів міста на орієнтовній площі 150 кв. м. Наразі працює 5 одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Mykola Blogger
показати весь коментар31.12.2022 15:24
+10 Анатолий К 65c6a92d
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+4 lk lk
показати весь коментар31.12.2022 15:27
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А якщо разом навалимось, то завтра амери дадуть ракети Трайдент 2.
Ти прямо коментатор, активіст, комсомолець, грєлка туборг місцевого заливу.
Хоча, продовжуй, треба й таке ниття, воно хоча б українською мовою.
Чи у нас Байден президент?
Чи Вова ніпрічьом до відсутності у нас ракет?
Все в твоєму житті просто і ясно: якщо чогось немає, значить, Байден не дав!
Чи словоблуддя ваше всьо?
У відсутності власних ракет для нанесення ударів у відповідь винен Зе, що згорнув всі ракетні програми, започатковані Порохом. А вони були б в достатній кількості, якби такі, як ти, не вирішили замінити президента-патріота на блазня.
Згоден?
Така зброя розроблялась та випробувалась в Україні, але поки що її немає на озброєнні.
Про необхідність мати таку зброю йшлося у статті генерала Залужного. Відомим прикладом вказаної зброї є Томагавки. Як ви розумієте, найдосконаліша ППО не може бути 100% ефективною, певна частина ракет рашистів досягне мети. Тому, крім удосконалення ППО, треба нищити виробничі потужності та інфраструктуру РФ, яка дозволяє виробляти ракетну та іншу зброю ворога.