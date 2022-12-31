Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили по Миколаєву, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомило ГУ ДСНС МИколаївщини, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні, 31 грудня, ворог знов обстріляв Миколаів. Зараз вогнеборці гасять пожежу в одному з районів міста на орієнтовній площі 150 кв. м. Наразі працює 5 одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників", - йдеться в повідомленні.

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