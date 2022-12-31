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війна (56511) Запоріжжя (1441) обстріл (21114) Старух (198)

Внаслідок обстрілу Запоріжжя поранено 4 особи, зокрема вагітну жінку та дитину, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю.

Про це розповів голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару близько 14-Ї години частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. В наслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації.

Загрози життю іншим постраждалим не має. На місці працюють рятувальники та працівники комунальних служб обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Також він опублікував наслідки обстрілу.

Читайте: Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки, - ОП

Внаслідок обстрілу Запоріжжя поранено 4 особи, зокрема вагітну жінку та дитину, - ОВА 01
Внаслідок обстрілу Запоріжжя поранено 4 особи, зокрема вагітну жінку та дитину, - ОВА 02
Внаслідок обстрілу Запоріжжя поранено 4 особи, зокрема вагітну жінку та дитину, - ОВА 03
Внаслідок обстрілу Запоріжжя поранено 4 особи, зокрема вагітну жінку та дитину, - ОВА 04
Внаслідок обстрілу Запоріжжя поранено 4 особи, зокрема вагітну жінку та дитину, - ОВА 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Гады...Но надо вспомнить, что сегодня заканчивается срок аренды кацапских церквей в Лавре. Уже есть два повода пустить мерседесов вплавь до Черного моря. Интересно, что завтра скажут власти по поводу аренды.
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31.12.2022 16:17 Відповісти
В обмінний фонд всяких мерседесів, це кацапські агенти на завданні, можна обміняти на наших полонених.
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31.12.2022 17:15 Відповісти
Що б ви виздихали кацапські варвари ,що ж ви за народ такий ?ви світове зло, будьте прокляті. навіки.
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31.12.2022 16:49 Відповісти
По Москві вже треба...по площах мовзалєях бункєрах...короч по їх їбашить нада...то ді воно думатиме що робило і нащо стріляло...
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31.12.2022 17:06 Відповісти
На жаль не буде воно думати, бо не має чим. Це тупикова гілка еволюції, що йде проти природи життя, а тому довго не протягне. На жаль зробить ще багато біди перед своєю кончиною.
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01.01.2023 01:38 Відповісти
 
 