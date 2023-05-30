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Наслідки обстрілу Печерського району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж
Російські загарбники завдали удару по Києву. Пошкоджено об’єкти у Печерському, Солом’янському та Голосіївському районах.
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема було пошкоджено готель "Алфавіто" у Печерському районі столиці. У КМВА заявили, що зруйновано п’ять поверхів та зфіксовано незначні пошкодження прилеглих будівель.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+30 Rhodesian
показати весь коментар31.12.2022 16:39
+29 Voc Vox
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+17 Юра Малко
показати весь коментар31.12.2022 16:40
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Васян, не будет такого с Масквабадом, - у нас нет средств для этого. А те, что есть нужно использовать более умно, а не в угоду дуракам, вроде тебя.
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1h
Нагадаю,що перше до зробив Зеленский ,це знищив антиснайперські комплекси та заборонив аєророзвідку. Це був перший крок до початку війни . Сьогодні Зеленський заборонив ввезення квадрокоптерів та залишив наших воїнів без очей . Щось погані у мене передчуття.