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Наслідки обстрілу Печерського району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

Російські загарбники завдали удару по Києву. Пошкоджено об’єкти у Печерському, Солом’янському та Голосіївському районах.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема було пошкоджено готель  "Алфавіто" у Печерському районі столиці. У КМВА заявили, що зруйновано п’ять поверхів та зфіксовано незначні пошкодження прилеглих будівель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 7 ворожих цілей над Києвом, відомо про 1 загиблого та 16 постраждалих, - КМВА

Наслідки обстрілу Печерського району Києва 01
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 02
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 03
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 04
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 05
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 06
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 07
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 08
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 09
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 10
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 11
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 12
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 13
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 14
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 15
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 16
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 17
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 18
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 19
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 20
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 21
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 22
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 23
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 24
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 25
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 26
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 27
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 28
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 29
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 30
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 31
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 32
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 33
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 34
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 35
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 36
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 37
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 38
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 39
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 40
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 41
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 42
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 43
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 44
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 45
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 46
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 47
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 48
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 49
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 50
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 51
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 52

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Я скажу больше, - до 24.02.2022 Зеленский и Ермак последовательнро вели Украину к капитуляции. Капитулировать Зе-Ермаку не позволил украинский народ и ЗСУ, которые дали ***** рашистам под Киевом. После киевской операции Зе мимикрировал под украинский народ. Ну хоть так...
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31.12.2022 16:39
+29
@vinnicanin

·

1h

Нагадаю,що перше до зробив Зеленский ,це знищив антиснайперські комплекси та заборонив аєророзвідку. Це був перший крок до початку війни . Сьогодні Зеленський заборонив ввезення квадрокоптерів та залишив наших воїнів без очей . Щось погані у мене передчуття.
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31.12.2022 16:35
+17
дуже добре що не б"ють по Кончі-Заспі! як-би ми тоді воювали без кончівської еліти....
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31.12.2022 16:40
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А там за кадром якась наволоч рже...
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31.12.2022 16:24 Відповісти
От, саме тільки й подумала. Добиває.
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31.12.2022 16:34 Відповісти
Данілову передайте коли такі кадри будуть з <************** мацквабада ?!
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31.12.2022 16:26 Відповісти
Господи, как тяжело жить в одной стране с идиотами...

Васян, не будет такого с Масквабадом, - у нас нет средств для этого. А те, что есть нужно использовать более умно, а не в угоду дуракам, вроде тебя.
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31.12.2022 16:32 Відповісти
@vinnicanin

·

1h

Нагадаю,що перше до зробив Зеленский ,це знищив антиснайперські комплекси та заборонив аєророзвідку. Це був перший крок до початку війни . Сьогодні Зеленський заборонив ввезення квадрокоптерів та залишив наших воїнів без очей . Щось погані у мене передчуття.
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31.12.2022 16:35 Відповісти
Я скажу больше, - до 24.02.2022 Зеленский и Ермак последовательнро вели Украину к капитуляции. Капитулировать Зе-Ермаку не позволил украинский народ и ЗСУ, которые дали ***** рашистам под Киевом. После киевской операции Зе мимикрировал под украинский народ. Ну хоть так...
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31.12.2022 16:39 Відповісти
Это скорее ответ к тупорылым постам Данилова, где он мацкву без света показывает.
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31.12.2022 16:48 Відповісти
Мне кажется, это наоборот им на руку будет. Им нужен патриотический подъем для набора мяса по мобилизации.
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31.12.2022 16:50 Відповісти
Мясо наберут и без "подъема". Никто их там спрашивать не будет. + москвичей будут брать в последнюю очередь.
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31.12.2022 17:13 Відповісти
Рже мо послиня якась.
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31.12.2022 16:39 Відповісти
дуже добре що не б"ють по Кончі-Заспі! як-би ми тоді воювали без кончівської еліти....
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31.12.2022 16:40 Відповісти
Очень знакомое здание , .........
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31.12.2022 17:06 Відповісти
тсс .. !!
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31.12.2022 21:20 Відповісти
У тому районі набудували купу багатоповерхового лайна, на яке дивишся і одразу виникає блювота, однак рашистські ракети чомусь летять не в архітектурне уйопіще, а у пристойні з естетичної точки зору будинки. Сумно все це. Я думав, що війна трохи почистить історичний центр від карнегі тауерів, бц сенаторів, жк на Грушевського 9 та ін. Однак, все іде не так.
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31.12.2022 17:21 Відповісти
Цей готель - корпус заводу РАДАР віджатий ( приватизований в незаконний спосіб) у держави. І красивий ремонт був зроблений на такі ж сумнівного походження гроші. Ну нічо , з наших податків ще лучче відбудують
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31.12.2022 20:21 Відповісти
кто бы с этим ******* разобрался...
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01.01.2023 09:44 Відповісти
Так фото прильотів можна викладати ?
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31.12.2022 17:21 Відповісти
А ще казали, що в "Зе" є яйця. Вони може і є, але вже засмерділися ! Стільки цілей в бєлакамєннай, і до сих пір жодного прильоту. Чи па сваїм нє стрєляєм ?
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31.12.2022 17:23 Відповісти
16 ракет з Астрахані і 4 калібри з Чорного моря ...
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31.12.2022 17:40 Відповісти
Цей готель - корпус заводу РАДАР віджатий ( приватизований в незаконний спосіб) у держави.
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31.12.2022 20:16 Відповісти
Як я зрозумів на параші живуть тільки мудаки, яким нема на що іще викинути гроші, як на пуляння ракетами -на кого бог кине
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31.12.2022 20:32 Відповісти
 
 