Наслідки обстрілу Печерського району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали удару по Києву. Пошкоджено об’єкти у Печерському, Солом’янському та Голосіївському районах.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

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Зокрема було пошкоджено готель "Алфавіто" у Печерському районі столиці. У КМВА заявили, що зруйновано п’ять поверхів та зфіксовано незначні пошкодження прилеглих будівель.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.