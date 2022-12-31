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Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Україна повернула з російського полону 140 осіб. Серед них захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРО та військові з Бахмутського напрямку.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому .

Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.

82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.

132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат…", - розповів він.

Також читайте: У полоні перебувають 3,4 тис. українців, ще 15 тис. вважають зниклими безвісти

Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного 01
Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного 02
Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Дуже гарна позитивна та святкова новина.Україна вітає своїх героїв на рідній землі...
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31.12.2022 16:52
+19
Скільки єдиноразово зеленський здав у полон Азовців і бійців з Азовсталі, 3 500 ?
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31.12.2022 16:50
+16
Мукай не так голосно Зе дебіл
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31.12.2022 17:01
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Скільки єдиноразово зеленський здав у полон Азовців і бійців з Азовсталі, 3 500 ?
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31.12.2022 16:50 Відповісти
що ти верзеш, баране?
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31.12.2022 16:54 Відповісти
Мукай не так голосно Зе дебіл
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31.12.2022 17:01 Відповісти
і Зеленський їх здав якось аргументуй - просто клепати язиком не потрібно
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31.12.2022 17:43 Відповісти
Та ні, це Порох їз здав, так Зе фанат Голобородька?
Аргументувати тобі ? На тобі аргументи











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31.12.2022 17:54 Відповісти
Було до сьогодні 800, тепер 700. Хоча цифри можуть бути трохи приблизно
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31.12.2022 16:58 Відповісти
Дивіться вище слова самого Зе клоуна
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31.12.2022 17:02 Відповісти
Я це знаю,але їх тихенько повертають. Тут була інформація скільки ще з Азовсталі в полоні. Цифри я навела.
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31.12.2022 17:06 Відповісти
Настільки тихенько що ще тисячі в полоні залишаються
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31.12.2022 17:09 Відповісти
Даних що 10 тис. Військових не має. Є дані,що до 15 тис разом з цивільними безвісти. А це може бути і полон і друге. Не потрібно постити фото,не усім є віра. Ви написали про Азовсталь,я відповіла. Поважайте ЗСУ.
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31.12.2022 17:12 Відповісти
Він це казав ще літом, з тих пір було багато обмінів, в тому числі і з Азовсталі
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31.12.2022 17:20 Відповісти
Як що 500 людей повернули, і то буде гарна новина.
А 3000 мінімум залишились, так .....
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31.12.2022 17:23 Відповісти
Багато попали в полон пораненими, вони не могли оборонятись, причому не тільки в Маріуполі
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31.12.2022 17:26 Відповісти
В мене до вояків питань немає, питання є до Зе актора який їх туди спочатку послав, хоча знав що місто захоплять рашисти, а потім здав у полон до кацапів.
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31.12.2022 17:30 Відповісти
Як він їх послав, коли вони там весь час були ?
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31.12.2022 17:34 Відповісти
Роздуплися якось і погугли як Азовці попали на Азовсталь я про героїчні рейди геликоптерів на Азовсталь не забудь погуглити, де вас набирають таких.
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31.12.2022 17:57 Відповісти
Говнюк, ну хоть сегодня, когда 140 воинов вернулись домой, промолчи и порадуйся вместе с ихними семьями. До завтра потерпи хотя бы.
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31.12.2022 17:17 Відповісти
Пололяцький клоун йди по адресі руцкого корабля, попадеш в полон до кацапів. каструють тебе, потім і повалаєш як півник тут
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31.12.2022 17:22 Відповісти
Дуже гарна позитивна та святкова новина.Україна вітає своїх героїв на рідній землі...
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31.12.2022 16:52 Відповісти
А був час їх захищати? Хто був на атомній? Нацгвардія. Головне,що вдома,хоч і пов'язане це з новим Медведчуком- дерьмаком
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31.12.2022 17:08 Відповісти
Як реально захистити атомну електростанцію від мавп з гарматами!?!?
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31.12.2022 17:10 Відповісти
Не захищали бо Зе клоун ЗАМІСТ ВІЙСЬКОГО СТАНУ ВВІВ ПО УКРАЇНІ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН З 23 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. У Нацгвардії окрім стрілецької зброї нічого не було, хоча Зе актор знав про вторгнення кацапів Навіть дороги з Білорусі в Україні розширили і виклали новим асфальтом.
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31.12.2022 17:12 Відповісти
Я більше напишу, Тимошенко на сайті виложив інформацію про ремонт доріг в Бахмуті...Зе відповість за усе вами написане. За Бучу,Гостомель, Маріуполь.....але усьому свій час. На сьогодні шануємо Героїв,які повернулися додому, бажаючи психологічного і тілесного зцілення.
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31.12.2022 17:18 Відповісти
Що там викладує ОП щоб захистити свою дупу мене не хвилює, бо довіри до Зе влади цілий нуль.
У зеленського була мета здати Україну, окрім Заходу України, він ії виконував, але прорахувався.
Один наказ про відіві військ від Харкова до 21 лютого багато про що говорить, Роман Дудін як голова СБУ Харківщини збрехати не дасть.
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31.12.2022 17:25 Відповісти
придурку - хотів би здати уже би здав
Зеленський - людина року за версією Times - ти хоть заєш що це значить ?
Байден зустрічав Зеленського на порозі Білого Дому, американський парламент аплодував стоячи - але бидлу на цензорі то все пофіг - бо бидло знає "справжню правду"
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31.12.2022 17:37 Відповісти
Україна по версії люди року, етикет зустрічі також присутній, а поїздки зе не мають ні успіхів ні мети. Не потрібно так відверто дуполизньою займатися. Голосували за нього, то сидіть стидливо
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31.12.2022 17:52 Відповісти
Повторюсь, аплодують,допомагають,вітають, нагороджують народ України. Заслуг зе там не має. Досить проводити агітацію,бо Буча є і Маріуполь є і Чонгар. А на сьогодні є Дніпро, Запоріжжя з крадіжками, Болгарія з послом і поїзда на Буковель. Не міняйте місцями заслуги ЗСУ, народу,донорів і тогохтоневтік
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31.12.2022 18:05 Відповісти
Клоун ти зелений, на обложку Таймз потрапляють люди які дали розголос у світі - і Гітлєр і Сталін і каддафі з аятолой Хомейні, це не говорить про те що людина гарна і позитивна. а Україну у клоуна не вийшло здати тому що він не лооцінив бажання Українців жити в Незалежній і цивілізованій державі, а не в твоєму лаптєстанє кацапському.
Де вас таких набирають
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31.12.2022 18:05 Відповісти
Дудіна "маски шоу" пов'язали. Зробили державним зрадником, щоб багато не говорив.
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31.12.2022 20:17 Відповісти
Мда. Краще б транспорні засоби для евакуації поранених закупили. Не пишіть дурню, бо уже було,як дороги для проходу танків ремонтували перед понтонною переправою. Ви хоч знаєте,що таке евакуації поранених? І як довго вони можуть чекати на відремонтувану дорогу під обстрілами
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31.12.2022 17:50 Відповісти
Ви бачили евакуаційний транспорт переданий Прибалтикою? За ним полюють орки,це потрібно моєму племіннику, а не асфальт. А охороняти і працівників доріг під обстрілами це абсурд.
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31.12.2022 18:48 Відповісти
Ніхера він не відповість
Не підмануйте себе
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01.01.2023 12:28 Відповісти
Як захищати клаптик суші в відкритому морі? Як захищати атомну електростанцію? Що тобі там « горька»?
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31.12.2022 17:09 Відповісти
Мої вітання захистникам та захистницям! З НАСТУПАТЄЛЬНИМ 2023 роком!
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31.12.2022 17:19 Відповісти
Отака новина хлопчики та дівчатка
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31.12.2022 17:35 Відповісти
Ochen plohoj god dlya Rossii i god nachala pod'ema Ukrainy kak gosudarstva i kak edinstva naroda.Ukraina zasluzhila ogromnoe uvazhenie vo vsem mire !
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31.12.2022 17:37 Відповісти
Mihail Zubcenko 81a926d0 А кирилицею написати не можна?
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31.12.2022 17:43 Відповісти
на клаві у нього мабуть її нема
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31.12.2022 17:57 Відповісти
А Єрмак з Тимошенком встигли цього разу проПіАритись на обміні,чи вже для них не актуально?
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31.12.2022 18:47 Відповісти
Їм можно, це ж не барига - тільки йому не можна піаритися
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01.01.2023 12:31 Відповісти
 
 