Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Україна повернула з російського полону 140 осіб. Серед них захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРО та військові з Бахмутського напрямку.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому .
Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.
82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.
132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат…", - розповів він.
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+19 Garry Dron 6973c752
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+16 Garry Dron 6973c752
показати весь коментар31.12.2022 17:01
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Аргументувати тобі ? На тобі аргументи
А 3000 мінімум залишились, так .....
У зеленського була мета здати Україну, окрім Заходу України, він ії виконував, але прорахувався.
Один наказ про відіві військ від Харкова до 21 лютого багато про що говорить, Роман Дудін як голова СБУ Харківщини збрехати не дасть.
Зеленський - людина року за версією Times - ти хоть заєш що це значить ?
Байден зустрічав Зеленського на порозі Білого Дому, американський парламент аплодував стоячи - але бидлу на цензорі то все пофіг - бо бидло знає "справжню правду"
Де вас таких набирають
Не підмануйте себе