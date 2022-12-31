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Уламки російської ракети в одному з районів Київщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок падіння частин російської ракети потерпілих та руйнувань немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі після сьогоднішнього обстрілу столичного регіону. Потерпілих і руйнувань немає. Поліцейські оглядаюсь місце події та документують злочини рф.

Дякую нашим військовим за ефективну роботу. Цього дня над даним районом військові збили щонайменше 3 ракети окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Уламки російської ракети в одному з районів Київщини 01
Уламки російської ракети в одному з районів Київщини 02
Уламки російської ракети в одному з районів Київщини 03

Автор: Богдан Гуньковський
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31.12.2022 20:53 Відповісти
До хрестиянства предки українців ніколи не ставали на коліна, тисячоліттями. Думай те.
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31.12.2022 21:56 Відповісти
А почему первое фото заблюрено? Там какие-то тайные знаки мо рф, которые секретная информация для украинских граждан?
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31.12.2022 21:48 Відповісти
А это чтобы было легче кацапских мудаков вычислять, которых интересует в каком именно месте и какую именно ракету было сбито... Ведь зная маршрут ракеты, зная место где она была сбита, легко вычислить район нахождения ПВО) Ты зачем вопрос задавал?)
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31.12.2022 21:59 Відповісти
Те, кому нужно узнать, какую именно ракету сбили, просто возьмут и сверят долетевшие до целей со своим целеуказательным списком и легко составят список не долетевших. Так же легко, проанализировав заданные маршруты недолетевших ракет и время их исчезновения со своих радаров, можно +- определить точку падения и соответственно радиус возможного расположения пусковой установки ПВО. Но этот радиус будет измеряться в километрах и поэтому будет пригоден для прицеливания только для боеприпаса хотя бы в пару-тройку десятков килотонн.
Если ты не в курсе, то комплексы Бук и Бук-М1, в составе которых находится СОЦ 9С18 «Купол», способны одновременно поражать 18 целей. То бишь - одна станция обнаружения и целеуказания может одновременно дать координаты для 18 зенитных ракет, а это как минимум 5 пусковых установок (по 4 ракеты каждая). Поэтому по маркировке на обломках своих сбитых ракет, хрен ты укажешь где были СОЦ и обслуживаемые ей СОУ (самоходные огневые установки).
А вычисления координат ПВО строят не "из говна и палок", а по их излучению при поиске и сопровождению цели.
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31.12.2022 22:36 Відповісти
Ну или вот так еще вычисляют ПВО

За даними Повітряних сил, на Київщині, збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО. Джерело: https://censor.net/ua/n3390585
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31.12.2022 22:57 Відповісти
Ага, вторая армия мира и аналоговнет) Только заявленная теория совсем не совпадает с практикой) То радарам кривизна земли мешает, то рукожопость операторов, то еще что то) Плюс на один обьект может лететь несколько ракет и по разным маршрутам... Если бы работали радары и выдавали всю информацию, то не использовали бы БПЛА) И как показал опыт Боинга, то нихрена их радары не видели излучения наших ПВО, иначе бы придумали более правдоподобную версию, чем Зарощенское) Именно состряпанную из говна и палок) И да... расположение ПВО определяют не только для их уничтожения, а и для обхода этих точек теми же Шахедами, которые работают только по заранее введенным координатам... Так вы так и не ответили на вопрос, чем вас заинтересовал этот вопрос?)
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01.01.2023 01:51 Відповісти
Для тех кто в танке - кривизна земли это реальная проблема для РЛС. Именно поэтому крылатые ракеты и летчики умеющие летать на свернизких высотах являются сложными целями для ПВО.
Лекцию о распространении радиоволн я читать не буду, если интересно Гугл в помощь.
Скажу только, что для разведки систем ПВО противника есть гараздо более надежные способы, чем ждать когда кто-то выложит фото обломков с остатками надписей на них.
Например вот така хрень

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01.01.2023 21:09 Відповісти
"Я за вами три дня гналась, чтобы сказать как вы мне не интересны"(с) Это все аналовнеты, которыми ты решил нас убедить, что наши снимки вас совсем не интересуют?))) Клоун, я эту штуку очень часто слышу у себя над головой, да только она никак не помогла ракетам не ********** в ветряки, на контролируемой вами территории) В ветряки, которые видны на всех спутниковых картах))) Поищи где то в другом месте свободные уши)) Я собственными глазами видел ваш калибр, который ********** в ваш же Орлан, не разминулись))) Элементарное не синхронизировано)) А ты мне тут рассказываешь как вам не интересны наши снимки, третий день рассказываешь)))
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02.01.2023 01:50 Відповісти
 
 