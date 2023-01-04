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Рашисти вдарили ракетами С-300 по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі, - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя. Ракетний удар по місту. Ворог застосував ракети С-300. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури. 1 людина отримала поранення. На місці удару виникла пожежа, зруйновано дві складських будівлі", - йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі.

Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російської ракетної атаки виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури біля Запоріжжя, - ОВА

Рашисти вдарили ракетами С-300 по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі, - ОП 01
Рашисти вдарили ракетами С-300 по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі, - ОП 02
Рашисти вдарили ракетами С-300 по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі, - ОП 03

Автор: Ірина Дашківська
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От мразота кацапська
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04.01.2023 09:31 Відповісти
Орконелюди.
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04.01.2023 09:33 Відповісти
Тимошенко і тут вискочив поперед всіх.
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04.01.2023 09:45 Відповісти
Так у него же тачка американская.....
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04.01.2023 09:54 Відповісти
Рашисти б'ють туди, куди хочуть зайти. Якби було непогано, якби Україна мала свою "Вільху М" та "Грім 2", але що тоді залишилося б на дороги? Дуже було велике бажання отримати премію "людина миру" і зійтися десь посередині.
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04.01.2023 10:00 Відповісти
 
 