Рашисти вдарили ракетами С-300 по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі, - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Запоріжжя. Ракетний удар по місту. Ворог застосував ракети С-300. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури. 1 людина отримала поранення. На місці удару виникла пожежа, зруйновано дві складських будівлі", - йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі.

Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російської ракетної атаки виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури біля Запоріжжя, - ОВА





