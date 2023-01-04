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Рашисти вдарили ракетами С-300 по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі, - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Запоріжжя. Ракетний удар по місту. Ворог застосував ракети С-300. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури. 1 людина отримала поранення. На місці удару виникла пожежа, зруйновано дві складських будівлі", - йдеться у повідомленні.
Вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі.
Роботи з ліквідації наслідків тривають.
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