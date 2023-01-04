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Нацполіція (13914) будинок розпусти (6) Сумська область (2192)

Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Сумщині поліцейські припинили діяльність місця розпусти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Сумської області. 

Як зазначається, співробітники Управління міграційної поліції спільно з працівниками відділу кримінального аналізу ГУНП в Сумській області, слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури м. Суми задокументували діяльність місця розпусти, замаскованого під вигляд масажного салону, що утримувався з метою звідництва для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

"Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів провадження та у приміщенні салону правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, комп’ютерну техніку, 13 тисяч гривень, 700 євро та засоби гігієни", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження. Слідство триває.

Також читайте: Велику мережу виїзних борделів викрили на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила 01
Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила 02
Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила 03

Тим часом, у соцмережах вже жартують із цієї нагоди:

Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+40
Кому заважає бордель?

Це треба легалізувати, а не "боротися"!
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04.01.2023 10:32
+36
Невже хтось думає що проституція зникне? Чи ті дівчата припинять нею займатися? У НАС НАРДЕПИ В ВЕРХОВНІЙ РАДІ ПОВІЇ ЗАМОВЛЯЮТЬ. Легалізувати й нехай платять податки державі, а не бандитам.
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04.01.2023 10:35
+28
мусора займаються як завжди. Хто не оплатив того до цюпи. Судячи по купюрам в 1 долар тут саме було не густо. Але такі ідіоти хоч би посоромидись такі купіюри виставляти на огляд всього світу. Москалі зараз будуть казати, що за долар в Україні можна відвідати будинок розпусти.
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04.01.2023 10:35
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Кому заважає бордель?

Це треба легалізувати, а не "боротися"!
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04.01.2023 10:32 Відповісти
Согласен. Но как всегда есть "но"... Для начала придумают лицензирование борделей, затем "Дозвіл на початок діяльності", а потом затрахают проверками. ...
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04.01.2023 10:37 Відповісти
Затрахають провєрками це тут в самому прямому значенні.
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04.01.2023 10:44 Відповісти
Значит, в полицию нравов набирать исключительно женщин. Тогда не затрахают, а залижут.
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04.01.2023 11:13 Відповісти
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04.01.2023 11:16 Відповісти
Та да, і головою комісії з видачи ліцензій призначити єрмака, а його замом - татарова. Тоді можна і легалізувати цей бізнес.
А так - гроші мимо каси...
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04.01.2023 11:19 Відповісти
Лігазувати? А як же поліцаї, прокурори і т. Д. жити будуть без налогів з борделів?) У нас керівництво країни про народ думає день і ніч, всі депутати набожні на камеру в день, а по ночам дрочать в порнохабах. Країна де керівники вищих законодавчих і виконавчих органів лицемірів і піда..в
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04.01.2023 11:04 Відповісти
Нажаль, т.зв. "легалізація" проблему не вирішить, але тільки зробить іі ще більшою. Бо багатьох "нелегальність" та несхвальне сприйняття у суспільстві ще якось утримуэ від цього кроку. Але, коли в суспільстві зробити це "нормою" - багато людей будуть казати "а що тут такого поганого - торгувати своім тілом"? Ну от і поцікавтеся - яке майбутнэ в таких людей - "працівників секс-індустріі"? Чи вони щасливі? Чи легко ім створити сім`ю? Наскільки більше серед них розповсюджено алкоголізм, наркоманія, спроби суіциду? Як "довгий" іх "професійний вік" і куди потім цим людям податися після цього? Як довго вони живуть? Яка статистика серед них на "специфічні захворювання", СН1Д, сифіліс, різного роду гепатити? Бо ж ви розуміэте, що коли зараз ви натрапили на якийсь притон, ви можете викликати копів, і, хоча, вони здебільшого й "кришують" "все це діло", але вони вимушені, за процедурою приіхати та зреагувати. А якщо ви легалізуэте, то, на ті сотню борделей та "масажних салонів", що у вас були до легалізаціі, і які ви зробили "легальними" у вас, умовно, додасться ще п`ятсот-тисяча нових "нелегальних". і ви ніколи не знатимете, взагалі, хто там де "трудиться" - хто "легально", хто "нелегально", хто добровільно, а кого змушують це робити під наркотою й примусом, і яка там "подвійна" чи навіть "потрійна" "чорна бухгалтерія". і Поліція - вона вже зможе спокійно "умити руки" і скаже - а там все "легально" - чого ви від нас хочете?
Оце буде результат "легалізаціі".
Зрозуміло, що проституція нікуди не дінеться, і машстаб іі чималий. Але, якщо ви хочете "легалізаціі" просто, щоби вам було "зручніше" й морально комфортніше ходити до "публічного дому", то спитайте себе про те, для початку, чи готові ви заради задоволення свого "его", щоби ваша мати, сестра, дружина, дівчина, дочка чи син - самі "стали на панель"?

і про гроші. Якщо вже людина бере гроші за секс - це іі справа. Я знаю одне - я таких грошей не хочу й даром, навіть з доплатою. Людина не від доброго життя спускаэ все своэ життя, талан, самореалізацію - нище пояса.
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04.01.2023 18:39 Відповісти
Не негайно закрили,а через годину Або дві
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04.01.2023 10:33 Відповісти
Тодi вiн працював вже безкоштовно...)
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04.01.2023 10:50 Відповісти
Непроплати поліції?
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04.01.2023 10:33 Відповісти
А то! Искали-искали и наконец нашли )))))
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04.01.2023 10:53 Відповісти
Поліція намагається доказати, що повії це не вони і депутати. Та хто їм віить? Косять від армії, скотиняки, і намагаються показати свою необхідніть.
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04.01.2023 11:16 Відповісти
А вот в Вермахте девчат бы на раз пристроили . В фронтовой бордель
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04.01.2023 10:34 Відповісти
і не ітлбки у Вермахті - так поступають в усіх цивілізованих західних країнах !!! тільки у нас, в зелених наркоманів досі комуно-совок в голові !!!
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04.01.2023 10:37 Відповісти
Невже хтось думає що проституція зникне? Чи ті дівчата припинять нею займатися? У НАС НАРДЕПИ В ВЕРХОВНІЙ РАДІ ПОВІЇ ЗАМОВЛЯЮТЬ. Легалізувати й нехай платять податки державі, а не бандитам.
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04.01.2023 10:35 Відповісти
про гроші. Якщо вже людина бере гроші за секс - це іі справа. Я знаю одне - я таких грошей не хочу й даром, навіть з доплатою. Людина не від доброго життя спускаэ все своэ життя, талан, самореалізацію - нище пояса. А "відстьогувати" за "кришу", і щоби тебе не "прикрили" все одно доведеться. Може навіть ще більше, бо з податками працювати буде просто невигідно, особливо, коли поруч завжди буде працювати "хтось" без податків - бо там "правильна" людина "за спиною"
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04.01.2023 18:44 Відповісти
мусора займаються як завжди. Хто не оплатив того до цюпи. Судячи по купюрам в 1 долар тут саме було не густо. Але такі ідіоти хоч би посоромидись такі купіюри виставляти на огляд всього світу. Москалі зараз будуть казати, що за долар в Україні можна відвідати будинок розпусти.
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04.01.2023 10:35 Відповісти
Легализовать и возглавить!
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04.01.2023 10:38 Відповісти
по цілому світі то все законно.
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04.01.2023 10:49 Відповісти
Кращих - на Дошку пошани.
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04.01.2023 10:52 Відповісти
Радує, що поліція зайнята в тилу такими важливими речами. Це я вважаю герої статевого фронту.
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04.01.2023 10:36 Відповісти
Баби і проституція нерозривні і вічні)
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04.01.2023 10:36 Відповісти
Без відвідувачів цього б не існувало. Так що не в бабах справи.
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04.01.2023 10:41 Відповісти
Точно. Ось в монастирях кацапськоi секти попи хлопчкiв iпуть..
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04.01.2023 10:53 Відповісти
"ето другоє" (С) )))
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04.01.2023 11:11 Відповісти
А справа в тому, що секс - це один з базових інстинктів людини і якщо його нема - починаються великі проблеми, а забороняти його - це як забороняти їсти коли хочеться. Тому проституція була завжди і завжди буде, а в монастирях та тюрмах діється те що діється.
А ще справа в тому, що секс нікому не заважає і якщо він за погодженням обох сторін - то робить життя тільки краще, на відміну від справжніх злочинів.
Але колись якомусь надмозгу прийшло до хворої голови, що секс та голе тіло - це погано, відразливо та соромно. Мало того - рознесли цю хєрню по світу. І тепер навіть там, де проституція легальна - ставлення до сексу все одно збочене.
І тепер замість того щоб робити щось корисне - дорослі люди бігають по борделях, стежать за вебкамщицями, закривають людей за голі фотки власного тіла та навіть за намальованих персонажів.
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04.01.2023 11:27 Відповісти
Все просто.

Соросята-лівачки та 0,5%-овербагатії розуміють, що з нинішнім темпом приросту населення на планеті нам, як виду, капєц вже через дуже невеликий проміжок часу. Тому було придумано і розповсюджено цілий комплекс ідіотизму, в тому числі - звеличення глиномісів-лезбух-трансів-інших-********, і оце *******, абсолютно не притаманне західній культурі пуританство, коли за оголений жіночий сосок людину закидують ненавистю в соцмережах і пропускають через всі кола пекла кенсел-культури. Все заради того, щоб люди втратили інтерес до сексу, який призводить до розмноження, замінивши його дегенеративним збоченням.

Але, як завжди, коли ******* намагаються зробити світ кращим, нічого не вийшло, бо в регіонах, де величезні проблеми з перенаселенням, ця херня не спрацювала, а спрацювала вона в західній цивілізації, де і до того були серйозні демографічні проблеми.
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04.01.2023 12:19 Відповісти
«Все заради того, щоб люди втратили інтерес до сексу, який призводить до розмноження, замінивши його дегенеративним збоченням.»

Як це можливо?!

і ще: «абсолютно не притаманне західній культурі пуританство»

мені особисто здається, що рівень життя, а саме економіка, а також соціальні проблеми на кшталт алкоголізму, куріння, стан медицини і тривалість життя у соціуму та інше, набагато більше впливають на рівень народжуваності.
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04.01.2023 13:12 Відповісти
Ну як як.
Якщо людині з пелюшок розказувати, що одностатеві відносини - це нормас і так і має бути, і при цьому якось дуже стидливо і недостатньо розказувать про відносини між чоловіком та жінкою, то коли ця людина виросте, є дуже висока вірогідність, що вона шукатиме саме одностатевих відносин, бо все - в голові. А від одностатевих відносин дітей не буде.

І до речі, найбільші проблеми з перенаселенням як раз в найбідніших країнах.
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04.01.2023 13:21 Відповісти
«і при цьому якось дуже стидливо і недостатньо розказувать про відносини між чоловіком та жінкою»

про це не тільки розановідати треба, в повинен бути приклад насамперед у родині. А якщо тато гамселить маму… це скоріше підштовхне до експериментів. Саме екскрементів, у більшості, рано чи пізно набавившись сформують традиційну сім'ю. Певний відсоток людей з іншою орієнтацією був і буде у суспільстві завжди.

«І до речі, найбільші проблеми з перенаселенням як раз в найбідніших країнах.» - це тому що низький рівень соціалтної відповідальності і освіти.
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04.01.2023 13:58 Відповісти
Був, є, буде. Справа не в наявності збочених людей, які були завжди, а в тому, що суспільство наразі гнобить нормальних.
І до речі, насильство буває не тільки в нормальних сім'ях.
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04.01.2023 14:19 Відповісти
Ми з вами вірно розуміємо ситуацію, гнобити взагалі нікого не потрібно, занадто відверто рекламувати теж. Це зараз ми на гребні хвилі))) коли у фільмі повинен бути гей-афроамериканець, з надлишковою вагою що всім керує))) це трішки «підмикає», але загалом думаю скоро відійде ця тема, так як не цікава більшості. А!і ще - це питання зручно використовувати для маніпуляцій у суспільстві, тому коли вилазить на зовні треба добре дивитись звідки вуха виглядають))
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04.01.2023 14:55 Відповісти
ви коли останнього разу бачили "як тато гамселить маму"?
а от як жінки шпиняють дітей та чоловиків - можно побачити всюди, нон-стоп, постійно.
зрештою, чоловіків, що гамселять жінок, як правило виховують саме жінки, і саме жінки, в силу природи мають вирішальний вплив як на саму дитину, так і на іі здатність створювати здорові взаэмовідносини з особою протилежноі статі
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04.01.2023 18:52 Відповісти
Не заглиблюючись у ваш коментар, доволі спірний, повторю тезу:
Здорова обстановка в родині - найкращий приклад для дитини.
Жінки не мають вирішальний вплив - виховання, спільний обов'язок батьків. Те що жінка проводить більше часу з дитиною, що є природнім, не говорить про вирішальне значення у вихованні.
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04.01.2023 19:06 Відповісти
Виховання, може й спільний обов`язок, але дитину 9 місяців під серцем носить саме мати. Як мати потім іі народжуэ, вигодовуэ й так далі. Факт в тому, що дитина в найбільш уразливі роки свого життя найбільше залежить від матері. і саме від матері дитина більш залежна емоційно. Жінку не просто так називали в нашій культурі "Берегинею" - бо, в першу чергу від неі, насправді, залежить те, яка буде майбутня сім`я. У стосунках у більшості випадків жінка знову ж таки часто-густо набагато більш обізнана за чоловіка. Нам може це не подобатися, бо це може комусь зачепляэ його "его", але така природа.
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04.01.2023 19:38 Відповісти
Мати є мати, я ж не стверджую, що батько повинен замінити або хоч зрівнятися. Але зрозумійте, ігнорування , безучасність у вихованні, або окремі вчинки можуть мати такий вплив, що і виправити важко буде…
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04.01.2023 20:25 Відповісти
Знаэте, в Украінській культурі, жінка ніколи не вивертала голі груди (як і все інше) у публічному просторі. Це, скажімо прямо, не надто віталося, бо вело до розпусти і, зрештою, поступовоі деградаціі суспільства. Заразом із тим, в наших пращурів не було жодних проблем із сексом, народжуваністю чи сексуальним здоров`ям. Украінці були дуже здорові, витривалі та плодючі, завжди. Жінку шанували, і вона мала часто-густо такі права, котрих жінки ще дуже довго не мали більше ніде - ані в східному суспільстві, ані в західному. Украінці ніколи не лаялися назвами статевого акту чи назвами відповідних органів - бо секс не вважався чимось "брудним". Хоча, до прикладу, слово "*****" добре знають і в Украіні, і в Хорватіі, і в багатьох інших слов`янських краінах. Жоден хроніст також не фіксував серед украінців/іхніх предків статевих збочень чи чогось подібного.

Будь-які "проблеми" через зріст населення - э абсолютно надуманими. Фальшивими. Насправді. Але під цим "соусом" гальмуэться, правильно, зріст саме эвропеоідного населення. Зріст же інших груп - стимулюэться, й відповідно, надлишок людей спрямовуэться до эвропеоідів. Відбуваэться поступове заміщення европеідного населення неэвропеоідним. Повільне знищення. А кому не подобаэться прихований геноцид - той "расист", "егоіст", "гітрэл" і проти "порятунку клімату". Те що, европеоіди створили ******* цивілізацію - про те не думають - бо хочуть абсолютноі влади. Все просто і цинічно. Куди це веде? В прірву.
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04.01.2023 19:25 Відповісти
Це твердження стосуется до людей с психічними вадами. У людей з здоровою психікою немає ні яких інстинктів.
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04.01.2023 19:20 Відповісти
Что рождается раньше: спрос или предложение?
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04.01.2023 10:51 Відповісти
ого скільки наволонтерили)
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04.01.2023 10:41 Відповісти
Певно перестали ділитися прибутками з поліцаями
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04.01.2023 10:41 Відповісти
Мдя. Уже по 1 доллару берут. У нас что сейчас в стране проституция самая большая проблема? Или для полицаев больше работы нету? На фронт нах. пускай идут
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04.01.2023 10:42 Відповісти
Шо вони на фронтi будуть робити? Строчити вони вмiють, так то ж не з кулемета...
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04.01.2023 10:57 Відповісти
Мусарам не проплатили?

На хіба ви суки у людей останню можливість хоч десь бабло брати відбираєте, кончені? Ще й повикладали якусь *****... 1-долярові купюри, пояс шанель, коробку від ойфона і вологі хустинки. Шо це взагалі за єресь? *******, якийсь сюр. Давно треба бляха легалізувати все що можна і стригти бабоси з податків в державу, а не займатися совковою муйнею, що спрямована на годування всратих бидлокопів і їх начальників.
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04.01.2023 10:42 Відповісти
цікаво, чому "вилучили засоби гігієни"? ))
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04.01.2023 10:44 Відповісти
Бо дома самки чекають подарунки на Рiздво...
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04.01.2023 11:00 Відповісти
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04.01.2023 10:45 Відповісти
Щось мені підказує, що служба в поліції зараз є засобом відкосити від фронту. Здоровенні мордяки чим займаються під час війни? Кошмарять повій, а не зрадників та колаборантів вишукують.
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04.01.2023 10:48 Відповісти
А умное государство с таких салонов налоги получает...
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04.01.2023 10:50 Відповісти
Головне , що у столиці проституції західної України, місті Львові, всі так звані "Пункти незламності" працюють як завжди...
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04.01.2023 10:52 Відповісти
Ну да, трансы, геи это по европейски это без проблем, ну и где правда брат?
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04.01.2023 10:59 Відповісти
Не пались москаль
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04.01.2023 12:15 Відповісти
Сейчас в стране война и много парней оторваны от своих, так сказать, розеток. А штепсель-то остался. Нам нужна своя Рота добрых услуг капитана Панталеона как в романе Марио Льоса.
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04.01.2023 11:00 Відповісти
Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його покрила...
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04.01.2023 11:06 Відповісти
Видимость.
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04.01.2023 11:06 Відповісти
"Пули свистели у нас над головой!" (С)
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04.01.2023 11:10 Відповісти
А на столі аж 7 долярів.
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04.01.2023 11:12 Відповісти
Про таке "досягнення" поліції має бути соромно писати... зі злочинністю вже навели лад?
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04.01.2023 11:17 Відповісти
Слідчі експерименти проводили? )))
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04.01.2023 11:18 Відповісти
Волонтерили дівчата.

.
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04.01.2023 11:20 Відповісти
Вы представляете себе уровень "департамента комунікацій поліції Сумської області", которым хватило ума выкладывать такие "достижения" полиции во время войны?
Сказать что там клинические идиоты - это ничего не сказать.
И вы думаете такие только в Сумской области? Нет, просто в других областях пока еще не нашли
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04.01.2023 11:21 Відповісти
Ну да. Таке враження, що департаменті цьому сидять партизани, які дивлячись на то, чим на справді займається поліція під час війни, не витримали і виклали роботу тилових Рембо.
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04.01.2023 12:24 Відповісти
Тонко. Мне такая мысль даже в голову не приходила.
Умные и честные патриоты в полиции? Хм ... Попахивает жанром "фентази". Была слабая надежда на это в 2015-2016 гг., но Авакян и Порошенко все очень быстренько свернули, грузинов-реформаторов изгнали и на манеже все те же.
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04.01.2023 12:57 Відповісти
То були дипломатичні курси 😬
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04.01.2023 11:26 Відповісти
Готували заміну нинішньої послиці до Болгарії.
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04.01.2023 13:10 Відповісти
і шукали той салон років 10 , все ніяк знайти не могли , та нарешті завдяки довгій кропіткій праці це таки вдалося ))))
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04.01.2023 11:44 Відповісти
"припинили діяльність місця розпусти."

пан Роман чітко спрацював.
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04.01.2023 11:44 Відповісти
Поки хлопці вмирають на фронтах, поліцаї займаються виправданням своеї безглуздої діяльності, отримуючи зарплати та заробляюючи пенсії.
Невже немає ніякої другої роботи ? А те, що верховна рада проституцію не легалізує, говорить про отримання депутатами грошових потоків і заборону простим громадянам користуватись послугами проституток.
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04.01.2023 12:01 Відповісти
Полиция тоэшак
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04.01.2023 12:17 Відповісти
"місце розпусти"...трохи тхне рпц мп така фраза
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04.01.2023 12:18 Відповісти
Хабаря не отримали за грудень-місяць, та образились.
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04.01.2023 13:08 Відповісти
ВолонТЬОРКИ
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04.01.2023 13:09 Відповісти
,,Артисти, проститутки, і таксисти, потрібні при любий владі !"Колись хтось це вже казав, не пам'ятаю.
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04.01.2023 13:20 Відповісти
Саме найбільше колаборантів було серед працівників правоохоронних органів. Он в тилу ця поліцейська мерзота чим займається?! Гнати іх у шию, засранців, разом з Монастирським
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04.01.2023 14:04 Відповісти
Як слідчи Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури м. Суми "задокументовували"? Почерзі або всіею группою? Поважні СМІ опубликуйте ці подробиці.
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04.01.2023 19:08 Відповісти
 
 