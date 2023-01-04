Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На Сумщині поліцейські припинили діяльність місця розпусти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Сумської області.
Як зазначається, співробітники Управління міграційної поліції спільно з працівниками відділу кримінального аналізу ГУНП в Сумській області, слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури м. Суми задокументували діяльність місця розпусти, замаскованого під вигляд масажного салону, що утримувався з метою звідництва для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.
"Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів провадження та у приміщенні салону правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, комп’ютерну техніку, 13 тисяч гривень, 700 євро та засоби гігієни", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження. Слідство триває.
Тим часом, у соцмережах вже жартують із цієї нагоди:
Будь ласка, зачекайте...
Це треба легалізувати, а не "боротися"!
А так - гроші мимо каси...
Оце буде результат "легалізаціі".
Зрозуміло, що проституція нікуди не дінеться, і машстаб іі чималий. Але, якщо ви хочете "легалізаціі" просто, щоби вам було "зручніше" й морально комфортніше ходити до "публічного дому", то спитайте себе про те, для початку, чи готові ви заради задоволення свого "его", щоби ваша мати, сестра, дружина, дівчина, дочка чи син - самі "стали на панель"?
і про гроші. Якщо вже людина бере гроші за секс - це іі справа. Я знаю одне - я таких грошей не хочу й даром, навіть з доплатою. Людина не від доброго життя спускаэ все своэ життя, талан, самореалізацію - нище пояса.
А ще справа в тому, що секс нікому не заважає і якщо він за погодженням обох сторін - то робить життя тільки краще, на відміну від справжніх злочинів.
Але колись якомусь надмозгу прийшло до хворої голови, що секс та голе тіло - це погано, відразливо та соромно. Мало того - рознесли цю хєрню по світу. І тепер навіть там, де проституція легальна - ставлення до сексу все одно збочене.
І тепер замість того щоб робити щось корисне - дорослі люди бігають по борделях, стежать за вебкамщицями, закривають людей за голі фотки власного тіла та навіть за намальованих персонажів.
Соросята-лівачки та 0,5%-овербагатії розуміють, що з нинішнім темпом приросту населення на планеті нам, як виду, капєц вже через дуже невеликий проміжок часу. Тому було придумано і розповсюджено цілий комплекс ідіотизму, в тому числі - звеличення глиномісів-лезбух-трансів-інших-********, і оце *******, абсолютно не притаманне західній культурі пуританство, коли за оголений жіночий сосок людину закидують ненавистю в соцмережах і пропускають через всі кола пекла кенсел-культури. Все заради того, щоб люди втратили інтерес до сексу, який призводить до розмноження, замінивши його дегенеративним збоченням.
Але, як завжди, коли ******* намагаються зробити світ кращим, нічого не вийшло, бо в регіонах, де величезні проблеми з перенаселенням, ця херня не спрацювала, а спрацювала вона в західній цивілізації, де і до того були серйозні демографічні проблеми.
Як це можливо?!
і ще: «абсолютно не притаманне західній культурі пуританство»
мені особисто здається, що рівень життя, а саме економіка, а також соціальні проблеми на кшталт алкоголізму, куріння, стан медицини і тривалість життя у соціуму та інше, набагато більше впливають на рівень народжуваності.
Якщо людині з пелюшок розказувати, що одностатеві відносини - це нормас і так і має бути, і при цьому якось дуже стидливо і недостатньо розказувать про відносини між чоловіком та жінкою, то коли ця людина виросте, є дуже висока вірогідність, що вона шукатиме саме одностатевих відносин, бо все - в голові. А від одностатевих відносин дітей не буде.
І до речі, найбільші проблеми з перенаселенням як раз в найбідніших країнах.
про це не тільки розановідати треба, в повинен бути приклад насамперед у родині. А якщо тато гамселить маму… це скоріше підштовхне до експериментів. Саме екскрементів, у більшості, рано чи пізно набавившись сформують традиційну сім'ю. Певний відсоток людей з іншою орієнтацією був і буде у суспільстві завжди.
«І до речі, найбільші проблеми з перенаселенням як раз в найбідніших країнах.» - це тому що низький рівень соціалтної відповідальності і освіти.
І до речі, насильство буває не тільки в нормальних сім'ях.
а от як жінки шпиняють дітей та чоловиків - можно побачити всюди, нон-стоп, постійно.
зрештою, чоловіків, що гамселять жінок, як правило виховують саме жінки, і саме жінки, в силу природи мають вирішальний вплив як на саму дитину, так і на іі здатність створювати здорові взаэмовідносини з особою протилежноі статі
Здорова обстановка в родині - найкращий приклад для дитини.
Жінки не мають вирішальний вплив - виховання, спільний обов'язок батьків. Те що жінка проводить більше часу з дитиною, що є природнім, не говорить про вирішальне значення у вихованні.
Будь-які "проблеми" через зріст населення - э абсолютно надуманими. Фальшивими. Насправді. Але під цим "соусом" гальмуэться, правильно, зріст саме эвропеоідного населення. Зріст же інших груп - стимулюэться, й відповідно, надлишок людей спрямовуэться до эвропеоідів. Відбуваэться поступове заміщення европеідного населення неэвропеоідним. Повільне знищення. А кому не подобаэться прихований геноцид - той "расист", "егоіст", "гітрэл" і проти "порятунку клімату". Те що, европеоіди створили ******* цивілізацію - про те не думають - бо хочуть абсолютноі влади. Все просто і цинічно. Куди це веде? В прірву.
На хіба ви суки у людей останню можливість хоч десь бабло брати відбираєте, кончені? Ще й повикладали якусь *****... 1-долярові купюри, пояс шанель, коробку від ойфона і вологі хустинки. Шо це взагалі за єресь? *******, якийсь сюр. Давно треба бляха легалізувати все що можна і стригти бабоси з податків в державу, а не займатися совковою муйнею, що спрямована на годування всратих бидлокопів і їх начальників.
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Сказать что там клинические идиоты - это ничего не сказать.
И вы думаете такие только в Сумской области? Нет, просто в других областях пока еще не нашли
Умные и честные патриоты в полиции? Хм ... Попахивает жанром "фентази". Была слабая надежда на это в 2015-2016 гг., но Авакян и Порошенко все очень быстренько свернули, грузинов-реформаторов изгнали и на манеже все те же.
пан Роман чітко спрацював.
Невже немає ніякої другої роботи ? А те, що верховна рада проституцію не легалізує, говорить про отримання депутатами грошових потоків і заборону простим громадянам користуватись послугами проституток.