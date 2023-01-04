Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних, ще 13 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Російські військові минулої доби вбили в Україні 5 цивільних, ще 13 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"За даними обласних військових адміністрацій у Донецькій області - 1 загиблий, 5 поранених. У Запорізькій області - 1 поранений. У Харківській області - 2 поранених. У Херсонській області -4 загиблих (у т.ч. 2 загиблих раніше), 5 поранених", - йдеться в повідомленні.

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