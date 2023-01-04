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хабар (3988) Закарпаття (1576) Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (198) Плинський Євген (31)

СБУ затримала під час отримання хабаря детектива новоствореного підрозділу БЕБ на Закарпатті, - журналіст Плинський

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора, 3 січня, під час отримання хабаря у розмірі 6 000$ СБУ затримала детектива новоствореного підрозділу БЕБ на Закарпатті.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, хабарі детектив збирав за кришування точок збуту нелегальних тютюнових виробів.

"Цікаво, що зазначена персона до БЕБ працювала теж під керівництвом Вадима Мельника "важняком" в ДФС і як і десятки інших подібних "безцінних" кадрів перекотився з ДФС в БЕБ. І саме таким кадровим підходом і була спотворена вся ідея створення БЕБу. Я не маю ілюзій відносно того, з якою метою команда Мельника пішла в БЕБ, мені цікаво на якому рівні і в якому кабінеті це все було погоджено і чи понесе ця людина відповідальність", - зазначає журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як Татаров бере під повний контроль Бюро економічної безпеки? Запис засідання ТСК із перевірки БЕБ. АУДIО

СБУ затримала під час отримання хабаря детектива новоствореного підрозділу БЕБ на Закарпатті, - журналіст Плинський 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Зараз почнеться плач що працівникам подібних структур треба платню яка буде перевищувати хабарі.
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04.01.2023 11:19
+19
Оце так новини! Співробітники налогової - хабарники! Ви б ще подивувалися що нардепи беруть бабло за голо сування і кришують бізнес.
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04.01.2023 11:26
+18
Нє, ну странні. А для чого ще йдуть туди працювати? )))
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04.01.2023 11:20
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Якби цих *****...шок разом з начальством відправляли відразу під Бахмут, то корупція зникла.
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04.01.2023 11:19 Відповісти
зачем они под Бахмутом?
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04.01.2023 11:32 Відповісти
Он имел в виду ЗА Бахмутом. Помогать Шойгу разваливать армию)
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04.01.2023 11:40 Відповісти
Окопи рити та воїнам шкарпетки прати, шо мало чим можно таких дибілів зайняти?
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04.01.2023 19:07 Відповісти
Зараз почнеться плач що працівникам подібних структур треба платню яка буде перевищувати хабарі.
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04.01.2023 11:19 Відповісти
Нє, ну странні. А для чого ще йдуть туди працювати? )))
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04.01.2023 11:20 Відповісти
служить та хабарять
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04.01.2023 11:27 Відповісти
як казала на перевірці очільниця команди "разбойников с большой дороги" (не остання особина в обласній оселі зла): "Это у вас тут все меняется. У нас не меняется НИЧЕГО!"...
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04.01.2023 11:25 Відповісти
Оце так новини! Співробітники налогової - хабарники! Ви б ще подивувалися що нардепи беруть бабло за голо сування і кришують бізнес.
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04.01.2023 11:26 Відповісти
Хто б сумнівався, якщо БЕБ під повним контролем Єрмака і Татарова., з мовчазної згоди найЗеленішого.
"Зелена плісень" розростається на всю країну.
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04.01.2023 11:29 Відповісти
СБУ, которые сами крышуют экономические мошеннические сделки, ведут жесткую внутривидовую войну с БЭБ.
Как мило))
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04.01.2023 11:30 Відповісти
Первый "птенец Мельника" выпал из гнезда. А сколько их там еще осталось!!!
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04.01.2023 11:35 Відповісти
Шо, конкурента повязали ?
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04.01.2023 11:42 Відповісти
на те новостворений підрозділ кормушку і створено, щоб годувати своїх
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04.01.2023 12:13 Відповісти
Неначасі!!! Не розгодуйте човна!!! Вороже ІПСО!!! Після перемоги розберемося!!!
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04.01.2023 12:35 Відповісти
З такими "хробаками" перемоги довго можемо не побачити.Або більш зрозуміло.Чи варто очікувати на врожай,коли на поле налетіла зграя саранчі,а господар жде осені щоб побризкати отруту?
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04.01.2023 12:52 Відповісти
Так ото ж...
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04.01.2023 14:06 Відповісти
Підрозділ новий, а люди ті ж самі.
Це як анекдот про публічний дом і ліжка.
Переставляємо далі...
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04.01.2023 13:06 Відповісти
Хабарі..корупція ...******* Україну
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04.01.2023 13:11 Відповісти
 
 