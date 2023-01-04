СБУ затримала під час отримання хабаря детектива новоствореного підрозділу БЕБ на Закарпатті, - журналіст Плинський

Вчора, 3 січня, під час отримання хабаря у розмірі 6 000$ СБУ затримала детектива новоствореного підрозділу БЕБ на Закарпатті.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, хабарі детектив збирав за кришування точок збуту нелегальних тютюнових виробів.

"Цікаво, що зазначена персона до БЕБ працювала теж під керівництвом Вадима Мельника "важняком" в ДФС і як і десятки інших подібних "безцінних" кадрів перекотився з ДФС в БЕБ. І саме таким кадровим підходом і була спотворена вся ідея створення БЕБу. Я не маю ілюзій відносно того, з якою метою команда Мельника пішла в БЕБ, мені цікаво на якому рівні і в якому кабінеті це все було погоджено і чи понесе ця людина відповідальність", - зазначає журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як Татаров бере під повний контроль Бюро економічної безпеки? Запис засідання ТСК із перевірки БЕБ. АУДIО