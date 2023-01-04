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Минулої доби морпіхи знищили 19 окупантів та сховище з ворожими боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 3 січня, морські піхотинці знищили 16 окупантів та сховище з боєприпасами.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, наразі підтверджено знищення 3 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Минулої доби морпіхи знищили 16 окупантів та 1 плавучий бронетранспортер, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби морпіхи знищили 19 окупантів та сховище з ворожими боєприпасами 01

Автор: Ірина Дашківська
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Сльішу ZOV - получаю ******.

якось так...
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04.01.2023 11:51 Відповісти
 
 