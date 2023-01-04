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війна (56124) Рогозін (122) Франція (1965)

Рогозін надіслав листа-погрозу до Франції та осколок, який дістали з нього. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що його поранили з французької гаубиці "Caesar" в окупованому Донецьку. Він надіслав витягнутий із нього осколок послу Франції для президента Емануеля Макрона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Дмитра Рогозіна.

"Нещодавно внаслідок підлого терористичного акту в Донецьку я отримав важке поранення. Лише завдяки великій майстерності й терпінню російських військових і цивільних лікарів я знову живий і майже здоровий.

У цьому конверті разом із моїм листом Ви бачите осколок від снаряда, випущеного французькою 155-мм самохідною артилерійською установкою Caesar. Він пробив мені праве плече і застряг у п'ятому шийному хребці лише за міліметр від того, щоб убити мене або зробити нерухомим інвалідом.

Цей випущений французькою гаубицею снаряд убив двох моїх молодих друзів, залишивши їхніх дружин вдовами, а дітей – сиротами. Ці хлопці супроводжували нас із Вами в поїздці на Байконур, Ви тиснули їм руки. Тепер їх убито зброєю, поставленою на Україну вашою країною", - написав Рогозін.

Колишній очільник "Роскосмосу" заявив що "французькою зброєю і французькими найманцями" на Донбасі вбито "сотні людей". А також  написав послу, що "офіційний Париж зрадив справу великого Де Голля і став однією з найкровожерливіших держав у Європі", що Франція "підкорилася диктату Вашингтона і стала маріонетковою державою на кшталт уряду Віші, який обслуговував найнижчі інстинкти гітлерівців".

"Пане посол, що творить Франція, що ви робите в конфлікті, який розпалили між слов'янськими народами західні політики? Сподіваюся, Ви розумієте міру своєї особистої відповідальності за ці вбивства! Ви ж надзвичайний і повноважний представник П'ятої Республіки, Вам і відповідати.

А осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати президенту Франції Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн НАТО в Донбасі.

Усі наші жертви – на вашій совісті, так само як і поява на карті Європи фашистської України – також на вашій совісті", - йдеться в листі Рогозіна.

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Рогозін надіслав листа-погрозу до Франції та осколок, який дістали з нього 01
Рогозін надіслав листа-погрозу до Франції та осколок, який дістали з нього 02Рогозін надіслав листа-погрозу до Франції та осколок, який дістали з нього 03

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+55
дякую, посміявся від душі.
ps жалко, що ця потвора таки не подохла.
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04.01.2023 12:02
+47
Рубль тоже из жопы достали?
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04.01.2023 12:03
+44
Сльози мішають мнє гаваріть...
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04.01.2023 12:03
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Здається всім насрати на це. Єдине, що реально засмутило так це той факт, що воно вижило.
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04.01.2023 13:42 Відповісти
Ну ещё есть тот факт что французская арта вещь норм
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05.01.2023 01:03 Відповісти
Це ж як хряка у 150 кг гастрашив сталевий уламок к 2 гр., що він "слезницу скрепную" на 3 аркуші висрав
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04.01.2023 13:42 Відповісти
А, т.е. ему мало было. В следующий раз будет больше
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04.01.2023 13:42 Відповісти
Британська розвідка повідомляє, що снаряд від Cesar рогозіну подарували на ДН хтось з гостей, а інші гості (мабуть з заздрощів) сказали що це дешева кітайська підробка і запропонували перевірити за допомогою молотка. Тіпа "А слабо Димону по єтой подделке молотком х...ть". А Димона на слабо еще никто не брал..... Оказался оригиналом.
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04.01.2023 13:45 Відповісти
А ти тіпа, по культурному обміну, в Донецьк приїхав, пацюк жирний...
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04.01.2023 13:56 Відповісти
а чому оторвані яйця та куски жопи не вклав у листа?
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04.01.2023 14:02 Відповісти
Як на мене,то дуже дивно чому ця істота вважає терактом те, що з ним трапилося.
Він приїхав у зону " спецоперації", йому зробили якісну операцію. Знайшов те,що шукав. Чому він має тепер претензії до посла Франції та ще й на РФ?
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04.01.2023 14:07 Відповісти
А Макрон, коли отримає ту бандерольку, так щирою англійською: "хуіз рогоз'їн?"
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04.01.2023 14:09 Відповісти
Шизофреник)

Почему никто не спросит его, что он делает с автоматом на Украинском Донбассе?
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04.01.2023 14:26 Відповісти
Переклад: "ми припхалися в чужу країну вбивати місцевих, а натомість місцеві вбивають нас вашою зброєю! ганьба вам! ось вам осколок з моєї дупи!" Ну, дебіли ці кацапи
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04.01.2023 14:28 Відповісти
Уламок, яким хайпує Угрозін, скоріш за все, фальшивий. Ця потвора Угрозін, як звикла брехати про успіхи "Росбатуткосмоса", так і зараз бреше про походження уламку, переданого амбасаді Франції.

Справжній уламок мабуть ховає десь у сейфі власного бункера, бо на уламку рештки скрепної ДНК дупи Угрозіна.
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04.01.2023 14:30 Відповісти
Имела жаба зуб на крокодила, но крокодилу это не вредило!
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04.01.2023 14:34 Відповісти
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04.01.2023 14:41 Відповісти
З усієї ситуації висновок один : кінчати усіх кремлівських треба буде виключно зброєю радянського виробництва ( бажано часів Брежнєва- Андропова), аби " коло замкнулося"...
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04.01.2023 14:43 Відповісти
А как его письмо дойдёт без марки и адреса?
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04.01.2023 14:46 Відповісти
Натівска їх не бере. Бо кожному вервольфу- своя срібна куля.
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04.01.2023 14:47 Відповісти
який кончений рашитський світ
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04.01.2023 14:54 Відповісти
І ще скажіть йому (рогозіну), що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини російської нацистької терористичної армії на Донбасі.

Усі жертви України- на вашій совісті, рогозин, так само як і поява на карті Європи неонацистської Росії- також на вашій совісті, так можна було б сказати, але ні совісті, ні людяності, ні порядності у вас, рогозін, немає. Повне оскотинування. Повне виродження росіян, як людської раси, у вашому обличчі.
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04.01.2023 14:56 Відповісти
Для повноти «доказів» йому слід було ще й вкласти шматок своєї дупи!
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04.01.2023 15:00 Відповісти
Або хоча б фото дупи крупним паном .
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04.01.2023 15:14 Відповісти
От **** потвора! Свою сраку йому шкода.... Я б на місці Макрона у відповідь прислав би пару винищувачів Україні. Щоб на цей раз вже напевно на шматки рознесло!
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04.01.2023 15:19 Відповісти
У цього послання дійсно є сенс. Французи мають ретельно вивчити питання і доопрацювати недоліки даної зброї щоб подібна сволота принагідно вже не могла нічого і нікому надсилати.
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04.01.2023 15:27 Відповісти
Мардовский каннибал рагозя к славянам рышыл примазацца. Будешь чича мардовская кушамц ватрушков на мехесрань мудяни, еси павизет.
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04.01.2023 15:33 Відповісти
А почему Рогозин не прислал фото своей разорванной жопы французским снарядом? Это куда интереснее, чем читать его галиматью.
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04.01.2023 15:49 Відповісти
Ай я яй. Обидели мальчика в трусиках.
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04.01.2023 15:55 Відповісти
Що ти, рогатий, робиш в Україні??!! Що ти тут загубив??!! Ми допомогли тобі віднайти дорогу на рідні болота, дякуй ЗСУ!!
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04.01.2023 15:59 Відповісти
Пуп землі.
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04.01.2023 16:09 Відповісти
..кацапи й справді такі кончені чи у них така тактика?: наїзжати на усіх, а получивши пзди відповзати, матюкаючися на увесь світ
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04.01.2023 17:25 Відповісти


Диссидент Радищев

@Latrua3

·

6 ч

Россия совсем одичала.))) Если раньше в Европу отправляли нефти и газ, то сейчас один дебил отправил кувалду, второй дегенерат осколок из жопы…
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04.01.2023 17:38 Відповісти
Цей осколок не з дупи. У нього було, начебто, два поранення: 1) у паховій області; 2) у шийному відділі хребта.
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04.01.2023 18:40 Відповісти
А что, конверт разве не полетел сразу в помойку?
И далее не понимаю - написано " прислал послу", а на фотках знаки риа новости. Так он послу отправил или в сриановости?
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04.01.2023 17:39 Відповісти
Французи - люди з гарним почуттям гумору. Гадаю, саме тому бандерольку вони не утилізували (принаймні, негайно). Та й ми про то дізналися, і тепер іржемо, немов табун лаврових.
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05.01.2023 03:38 Відповісти
А что же произошло? Мы в Украине можем как-то помочь? Тревожно...
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04.01.2023 17:49 Відповісти
Воно є..нуте??
Кажуть, йому те місце, яким він думає, пірвало на британський прапор...
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04.01.2023 20:55 Відповісти
я жалею только об одном,что эту тварь к сожалению всё таки не добили до конца!
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04.01.2023 21:31 Відповісти
Щось не те з анатомією у рогозіна. З яких це пір в жопі з'явився хребет?
Чи це якась анатомічна аномалія? Тоді треба зібрати консіліум з видатних лікарів і дослідити цей феномен та задокументувати для нащадків.
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04.01.2023 22:30 Відповісти
Хай ще обіс...ні труси додасть, щоб Макрон відкупив.
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04.01.2023 22:36 Відповісти
Ска, вони там усі йбнуті
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04.01.2023 23:18 Відповісти
именно
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05.01.2023 00:19 Відповісти
Боже яке кончене (с)
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05.01.2023 00:18 Відповісти
Не сцыте, девоньки, эта только первый извлекли. Далее будет еще три, с коментами и посыланиями.
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05.01.2023 00:49 Відповісти
Что ты делал на территории Украины длб конченый?жаль что не сдох гнойный.
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05.01.2023 01:01 Відповісти
Плач одного недобитого фашиста тільки смішить
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05.01.2023 03:40 Відповісти
Появись **** где либо в мире- превратим тебя русская ***** в ОСКОЛОК
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05.01.2023 04:42 Відповісти
А если оставить Рогозино чмо ******* К. Дырову ?
Осколок побывал ведь в жопе, правда не барашка, но какая разница для бородатого зоофила..
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05.01.2023 04:56 Відповісти
zaskyiglyila potvora fashists'ka !!!
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05.01.2023 10:44 Відповісти
Не хрен шастать на чужой территории!!
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05.01.2023 18:25 Відповісти
пишите в спортлото!
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05.01.2023 21:26 Відповісти
А що РУБЕЛЬ теж був сраці?
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05.01.2023 22:53 Відповісти
Треба модернізувати гаубиці, щоб не залишалось того міліметра.
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05.01.2023 23:14 Відповісти
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