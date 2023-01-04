Рогозін надіслав листа-погрозу до Франції та осколок, який дістали з нього. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що його поранили з французької гаубиці "Caesar" в окупованому Донецьку. Він надіслав витягнутий із нього осколок послу Франції для президента Емануеля Макрона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Дмитра Рогозіна.
"Нещодавно внаслідок підлого терористичного акту в Донецьку я отримав важке поранення. Лише завдяки великій майстерності й терпінню російських військових і цивільних лікарів я знову живий і майже здоровий.
У цьому конверті разом із моїм листом Ви бачите осколок від снаряда, випущеного французькою 155-мм самохідною артилерійською установкою Caesar. Він пробив мені праве плече і застряг у п'ятому шийному хребці лише за міліметр від того, щоб убити мене або зробити нерухомим інвалідом.
Цей випущений французькою гаубицею снаряд убив двох моїх молодих друзів, залишивши їхніх дружин вдовами, а дітей – сиротами. Ці хлопці супроводжували нас із Вами в поїздці на Байконур, Ви тиснули їм руки. Тепер їх убито зброєю, поставленою на Україну вашою країною", - написав Рогозін.
Колишній очільник "Роскосмосу" заявив що "французькою зброєю і французькими найманцями" на Донбасі вбито "сотні людей". А також написав послу, що "офіційний Париж зрадив справу великого Де Голля і став однією з найкровожерливіших держав у Європі", що Франція "підкорилася диктату Вашингтона і стала маріонетковою державою на кшталт уряду Віші, який обслуговував найнижчі інстинкти гітлерівців".
"Пане посол, що творить Франція, що ви робите в конфлікті, який розпалили між слов'янськими народами західні політики? Сподіваюся, Ви розумієте міру своєї особистої відповідальності за ці вбивства! Ви ж надзвичайний і повноважний представник П'ятої Республіки, Вам і відповідати.
А осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати президенту Франції Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн НАТО в Донбасі.
Усі наші жертви – на вашій совісті, так само як і поява на карті Європи фашистської України – також на вашій совісті", - йдеться в листі Рогозіна.
Будь ласка, зачекайте...
Він приїхав у зону " спецоперації", йому зробили якісну операцію. Знайшов те,що шукав. Чому він має тепер претензії до посла Франції та ще й на РФ?
Почему никто не спросит его, что он делает с автоматом на Украинском Донбассе?
Справжній уламок мабуть ховає десь у сейфі власного бункера, бо на уламку рештки скрепної ДНК дупи Угрозіна.
Усі жертви України- на вашій совісті, рогозин, так само як і поява на карті Європи неонацистської Росії- також на вашій совісті, так можна було б сказати, але ні совісті, ні людяності, ні порядності у вас, рогозін, немає. Повне оскотинування. Повне виродження росіян, як людської раси, у вашому обличчі.
Диссидент Радищев
@Latrua3
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6 ч
Россия совсем одичала.))) Если раньше в Европу отправляли нефти и газ, то сейчас один дебил отправил кувалду, второй дегенерат осколок из жопы…
И далее не понимаю - написано " прислал послу", а на фотках знаки риа новости. Так он послу отправил или в сриановости?
Кажуть, йому те місце, яким він думає, пірвало на британський прапор...
Чи це якась анатомічна аномалія? Тоді треба зібрати консіліум з видатних лікарів і дослідити цей феномен та задокументувати для нащадків.
Осколок побывал ведь в жопе, правда не барашка, но какая разница для бородатого зоофила..