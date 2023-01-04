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У Києві попрощалися із воїном Володимиром "Патроном" Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 4 січня, у Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі відбулося прощання із Володимиром "Патроном" Вітвіцьким, яких загинув, захищаючи Україну.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Похоронять загиблого Героя на Лісовому кладовищі у Києві.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
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