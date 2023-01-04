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У Києві попрощалися із воїном Володимиром "Патроном" Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 4 січня, у Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі відбулося прощання із Володимиром "Патроном" Вітвіцьким, яких загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Похоронять загиблого Героя на Лісовому кладовищі у Києві. 

У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 01
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 02
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 03
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 04
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 05
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 06
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 07
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 08
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 09
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 10
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 11
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 12
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 13
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 14
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 15
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 16
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 17
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 18
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 19
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 20
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 21
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 22
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 23
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 24
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 25
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 26
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 27
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 28
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 29
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 30

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У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 31
У Києві попрощалися із воїном Володимиром Патроном Вітвіцьким, який загинув, захищаючи Україну 32

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.01.2023 12:22 Відповісти
Сумно і боляче від таких втрат 😪😪😪
Вічна Пам'ять Герою Украіни !!
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04.01.2023 12:32 Відповісти
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04.01.2023 12:57 Відповісти
С.У.М.
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04.01.2023 13:24 Відповісти
Із служок моноблоку, від Стефанчука-Зеленського, навідь і рахамії не було на прощанні з Героє, мо бояться Патріотів України???
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04.01.2023 15:14 Відповісти
Спочивай з миром, Воїне! Вічна пам'ять!
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04.01.2023 20:29 Відповісти
 
 