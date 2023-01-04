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Склад з награбованою українською символікою виявили на визволеній Херсонщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Російські загарбники збирали українську символіку як трофеї. Потім планували відправити додому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.
"В одному з деокупованих населених пунктів Херсонщини було знайдено склад з українською символікою. Окупанти навмисне збирали українські символи аби відправляти до дому як трофеї з так званої "специальной военной операции", - йдеться в повідомленні.
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