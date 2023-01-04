УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16456 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фоторепортаж
8 909 7
Херсонщина (4216) деокупація (926)

Склад з награбованою українською символікою виявили на визволеній Херсонщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Російські загарбники збирали українську символіку як трофеї. Потім планували відправити додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

"В одному з деокупованих населених пунктів Херсонщини було знайдено склад з українською символікою. Окупанти навмисне збирали українські символи аби відправляти до дому як трофеї з так званої "специальной военной операции", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти під час "фільтрації" вивезли з села на Луганщині половину жителів: застосовують до них "колективну відповідальність", - Центр нацспротиву

Склад з награбованою українською символікою виявили на визволеній Херсонщині 01
Склад з награбованою українською символікою виявили на визволеній Херсонщині 02
Склад з награбованою українською символікою виявили на визволеній Херсонщині 03
Склад з награбованою українською символікою виявили на визволеній Херсонщині 04
Склад з награбованою українською символікою виявили на визволеній Херсонщині 05

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а де склад?
показати весь коментар
04.01.2023 15:37 Відповісти
надо взять калейдоскоп и посмотреть
показати весь коментар
04.01.2023 22:41 Відповісти
Дааааа.............Наши трызубы трофеи,которые планировали отправить в кацапстан как трофеи???))))Зачем???Стиралка там...унитаз)))Но символика???Фото где бумага штаб....крышка от микроволновки....Новость от пресцентра обороны Таврического напрямку???)))Это у нас на сколько таких центров,там наверное штат....журналисты,связисты плюс рота охороны наверное.....
показати весь коментар
04.01.2023 15:37 Відповісти
Угу, виходить така собі дружина чи сестра окупанта з пошти в Бугульмі з Тризубом в руках
показати весь коментар
04.01.2023 16:05 Відповісти
показати весь коментар
04.01.2023 15:41 Відповісти
В подземельях Мацковии хранятся уникальные произведения искусства награбленные в Украине..от сабель Запорожской сечи, Хоругви, картины,мечи,копья,арбалеты, иконы,монеты эпохи князя Владимира с Тризубом и прочие Скарбы Украины..
Полный список я когда то читал в редакции газеты" За Вільну Україну" у 1991 році,коли Главредом був Василь Базів...
показати весь коментар
04.01.2023 15:49 Відповісти
Хм....Цікаво знайти ту газету та глянути..Невже увесь перелік вкраденого на одній газеті вмістився?
показати весь коментар
04.01.2023 17:17 Відповісти
 
 