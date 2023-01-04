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обстріл (20945) Донецька область (5668) Бахмут(Артемівськ) (1480)

Російські військові вдарили по Бахмуту з артилерії, загинули дві жінки, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

4 січня близько 12:00 війська РФ вдарили по місту з артилерії. Осколки вбили двох літніх жінок

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"Сьогодні близько 12:00 війська РФ вдарили по місту з артилерії. Один зі снарядів влучив у дорогу. Осколками смертельно покалічило двох літніх жінок.

Наразі евакуаційна група поліції "Білий Янгол" доставляє тіла до моргу. Надалі встановлюватимуть особи загиблих", - йдеться в повідомленні

Жінки перебували у вкрай небезпечному районі та не мали сил швидко сховатися від обстрілу. Залишаючись під вогнем, люди щомиті ризикують своїм життям.

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Російські військові вдарили по Бахмуту з артилерії, загинули дві жінки, - поліція 01
Російські військові вдарили по Бахмуту з артилерії, загинули дві жінки, - поліція 02
Російські військові вдарили по Бахмуту з артилерії, загинули дві жінки, - поліція 03
Російські військові вдарили по Бахмуту з артилерії, загинули дві жінки, - поліція 04

Автор: Марина Макєєва
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Смердокацапські виродки
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04.01.2023 15:57 Відповісти
наводчика нашли???
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04.01.2023 16:16 Відповісти
Суд у Харкові дозволив коригувальниці Кригіній вийти під заставу в 500 тис. грн
За координатами, які надала Кригіна, російські окупанти скоригували вогонь по об'єктах у центрі Харкова. Внаслідок цих обстрілів були загиблі та поранені.
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04.01.2023 16:20 Відповісти
Какого наводчика....Бои от места где лежат тела,ведутся в 1.5-2км по прямой линии.Русские твари просто запулили несколько мин в район города,что они делают с регулярным постоянством уже несколько месяцев,там никакой наводчик не нужен...Прилетает все время,в любой момент,все что угодно и куда угодно.
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04.01.2023 18:05 Відповісти
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04.01.2023 16:17 Відповісти
мрази кацапо-фашисткие
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04.01.2023 16:41 Відповісти
 
 