Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які "кришували" нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області. До організації оборудки причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, посадовець налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців. За регулярні "внески" він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет.
"За "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. При чому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців. До злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання $6 тис. неправомірної вигоди.
За даними СБУ, наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.
Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури і сприяння Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста Євгена Плинського писав, що СБУ затримала під час отримання хабаря детектива новоствореного підрозділу БЕБ на Закарпатті.
Будь ласка, зачекайте...
Те що вини почнуть робити те саме що і податкова міліція-займатися вимаганням, здирництвом кришиванням і перешкоджанням бізнесу було лише питання часу
Навіть Верховна Рада створила у грудні 2022 тимчасову комісію для розслідування можливих фактів їх незаконної діяльності в т.ч. і порушення конкурсних засад
А ти, ублюдок, з якої?
Закарпатская область выполнила план шестой волны мобилизации на 27%, это предпоследний показатель по Украине, заявил глава местной ОГА Геннадий Москаль
11 серпня 2015, 09:42
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03 СЕНТЯБРЯ 2022, 12:03
Взяточник - значит добро пожаловать сначала в СИЗО, потом в суд и в конце-концов в колонию, но унижать какой смысл ? Или опера кайфуют от этого ?
А вот это уже орейро! "Ищут пожарные, Ищет милиция,
Ищут фотографы. В нашей столице,
Ищут давно, Но не могут найти.
Биографию послицы-сексологини."
Её назначили даже без подачи документов? Потому что биографию надо подавать, как обязательный документ. Но её нет. При этом Офис президента Украины (ОПУ) перенаправил запрос на предоставление биографии нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук в Министерство иностранных дел Украины, хотя по состоянию на 29 декабря 2022 года новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол не состояла в трудовых отношениях с МИДом.
Интересно, кому это она провела мастер-класс по... оральному мастерству, если её даже без биографии назначили?
А ДБР не дуже відрізнється від БЕБ...НАБУ не до них.
до проекту Постанови Верховної Ради України "Про утворення
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань
перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної
безпеки України, розслідування фактів можливої бездіяльності
та порушення законодавства України його посадовими
особами" .......Якихось істотних змін по розслідуванні економічних злочинів в кращу
сторону за цей час не відбулося. Штат працівників БЕБ не був
2
укомплектований, а з тих, які прийняті, велика частина це колишні працівники
тієї ж податкової міліції, незадовільні показники роботи якої були однією з
ключових підстав для створення нового органу. Також і далі частими є
випадки розслідування "економічних" злочинів, які підслідні БЕБ, іншими
правоохоронними органами.
Такі незадовільні показники роботи у розслідуванні злочинів у сфері
економіки задають істотної шкоди суспільним інтересам, особливо в умовах
режиму воєнного стану