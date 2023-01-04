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Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які "кришували" нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області. До організації оборудки причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, посадовець налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців. За регулярні "внески" він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет.

"За "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. При чому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців. До злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання $6 тис. неправомірної вигоди.

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За даними СБУ, наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які кришували нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ 01
Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які кришували нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ 02
Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які кришували нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ 03
Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які кришували нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ 04
Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які кришували нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ 05

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури і сприяння Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста Євгена Плинського писав, що СБУ затримала під час отримання хабаря детектива новоствореного підрозділу БЕБ на Закарпатті.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Березовый сок

А вот это уже орейро! "Ищут пожарные, Ищет милиция,
Ищут фотографы. В нашей столице,
Ищут давно, Но не могут найти.
Биографию послицы-сексологини."

Её назначили даже без подачи документов? Потому что биографию надо подавать, как обязательный документ. Но её нет. При этом Офис президента Украины (ОПУ) перенаправил запрос на предоставление биографии нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук в Министерство иностранных дел Украины, хотя по состоянию на 29 декабря 2022 года новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол не состояла в трудовых отношениях с МИДом.

Интересно, кому это она провела мастер-класс по... оральному мастерству, если её даже без биографии назначили?
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04.01.2023 16:11
+6
Хорошо жить сейчас в Закарпатье. Ни обстрелов, ни тревог, ни комендантского часа. Живи, радуйся и воруй . Вот не верю, что старший детектив вор, а его начальник кристально честен
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04.01.2023 16:05
+6
Бюро економічної безпеки створено замість системної корупційної структури- податкової міліції . Але туди перебігли колишні податкові міліціонери , яких призначали на посади не прозоро із скандалами та їмовірно теж корупційним шляхом...Тому БЕБ просто зайняло чи намагається зайняти корупційну нишу , яку займала податкова міліція ...Керівника БЕБ Мельника , який з2000 працював податковим міліціонером, з 2014 очолював Головне слідче управління ДФС України, а з 2020 року був головою всієї податкової міліції (під час її ліквідації) призначали зі скандалами всупереч спротиву громадькості ....його заступник Кучеренко такий же...колишній податківець працював першим заступником начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві...та навіть прихітрився отримати у 2015 посаду і попрацювати начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву...але був вимушений у 2017 знову повернутися до ДФС...але вже на посаду першого заступника начальника ГУ ДФС у Київській області. Також вони понабирали цих дедективів без конкурсу..
Те що вини почнуть робити те саме що і податкова міліція-займатися вимаганням, здирництвом кришиванням і перешкоджанням бізнесу було лише питання часу
Навіть Верховна Рада створила у грудні 2022 тимчасову комісію для розслідування можливих фактів їх незаконної діяльності в т.ч. і порушення конкурсних засад
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04.01.2023 16:50
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в окоп суку...на нарах отмажется
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04.01.2023 16:02 Відповісти
кого? Детектива-хапугу? Его начальника? Или того кто их на должности назначил?
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04.01.2023 16:06 Відповісти
И того, кто крышевал?
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04.01.2023 16:18 Відповісти
Бюро економічної безпеки створено замість системної корупційної структури- податкової міліції . Але туди перебігли колишні податкові міліціонери , яких призначали на посади не прозоро із скандалами та їмовірно теж корупційним шляхом...Тому БЕБ просто зайняло чи намагається зайняти корупційну нишу , яку займала податкова міліція ...Керівника БЕБ Мельника , який з2000 працював податковим міліціонером, з 2014 очолював Головне слідче управління ДФС України, а з 2020 року був головою всієї податкової міліції (під час її ліквідації) призначали зі скандалами всупереч спротиву громадькості ....його заступник Кучеренко такий же...колишній податківець працював першим заступником начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві...та навіть прихітрився отримати у 2015 посаду і попрацювати начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву...але був вимушений у 2017 знову повернутися до ДФС...але вже на посаду першого заступника начальника ГУ ДФС у Київській області. Також вони понабирали цих дедективів без конкурсу..
Те що вини почнуть робити те саме що і податкова міліція-займатися вимаганням, здирництвом кришиванням і перешкоджанням бізнесу було лише питання часу
Навіть Верховна Рада створила у грудні 2022 тимчасову комісію для розслідування можливих фактів їх незаконної діяльності в т.ч. і порушення конкурсних засад
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04.01.2023 16:50 Відповісти
Хорошо жить сейчас в Закарпатье. Ни обстрелов, ни тревог, ни комендантского часа. Живи, радуйся и воруй . Вот не верю, что старший детектив вор, а его начальник кристально честен
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04.01.2023 16:05 Відповісти
Просто в Закарпатье всегда было мало всяких Фролов и Фёдоровых.
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04.01.2023 16:14 Відповісти
Открыл "америку" . Ты лучше расскажи, сколько там нулевых V Vv 00263b4f .ублюдков?
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04.01.2023 16:19 Відповісти
Статистика каже, що 70% чоловіків Закарпаття призовного віку воюють, особисто я з 3-ї хвилі мобілізації.
А ти, ублюдок, з якої?
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04.01.2023 20:09 Відповісти
Не надо свое погоняло на других кидать, усек ублюдочное недоразумение.. Я не знаю. откуда ты насосал 70%. но знаю другое - в Добровольческой батальон области записалос аж 130 человек. Поэтому, , разговаривать с такой падалью как ты , не о чем
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04.01.2023 22:49 Відповісти
На хавай, ублюдок.
Закарпатская область выполнила план шестой волны мобилизации на 27%, это предпоследний показатель по Украине, заявил глава местной ОГА Геннадий Москаль

11 серпня 2015, 09:42

Мобилизация-2022: "рекордсмен" по уклонению - Закарпатье
03 СЕНТЯБРЯ 2022, 12:03
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04.01.2023 22:57 Відповісти
орел колі мітбола
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04.01.2023 16:07 Відповісти
Меня всегда интересовало - зачем это показушное укладывание на пол для надевания наручников ? Ладно бы, если он сопротивление оказывает, но ведь об этом в новости ни слова . . . Одень просто так, на кой чёрт фейсом вниз на холодный пол человека ложить ?

Взяточник - значит добро пожаловать сначала в СИЗО, потом в суд и в конце-концов в колонию, но унижать какой смысл ? Или опера кайфуют от этого ?
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04.01.2023 16:08 Відповісти
В первом своем вопросе вы уже ответили на свой вопрос.
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04.01.2023 16:20 Відповісти
Но СБУ тут молодцы
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04.01.2023 16:22 Відповісти
СБУ всем ворам фору даст.
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04.01.2023 16:32 Відповісти
Березовый сок

А вот это уже орейро! "Ищут пожарные, Ищет милиция,
Ищут фотографы. В нашей столице,
Ищут давно, Но не могут найти.
Биографию послицы-сексологини."

Её назначили даже без подачи документов? Потому что биографию надо подавать, как обязательный документ. Но её нет. При этом Офис президента Украины (ОПУ) перенаправил запрос на предоставление биографии нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук в Министерство иностранных дел Украины, хотя по состоянию на 29 декабря 2022 года новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол не состояла в трудовых отношениях с МИДом.

Интересно, кому это она провела мастер-класс по... оральному мастерству, если её даже без биографии назначили?
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04.01.2023 16:11 Відповісти
Звичайна там бiографiя: "Народилася, спочатку навчилася сосати соску..."
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04.01.2023 20:11 Відповісти
Нічого дивного -- круговорот зелені .
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04.01.2023 16:11 Відповісти
Украина очень богатая странна.....Вы хоть знаете что в Днепропетровской области,столько полезных ископаемых....что огого!!И это одна область только........Взгляните вокруг себя,даже маленький городишко и то,голова ОТГ милиОНЭР!!!))))Грабят грабят грабят грабят.....и ещё есть!!!!))))И этим силовика хватает и налоговикам всем хватает!!!!!Я радуюсь какие мы богатые....Украина богатая странна!!!!И амэрика с нами!!!
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04.01.2023 16:18 Відповісти
СБУ займається чим завгодно крім своїх прямих обов'язків, та ще й під час війни. Піймали хабарника.А ДБР у нас навіщо? Для охорони кротів у ОПі?
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04.01.2023 16:25 Відповісти
Схоже що діяльність БЕБ із колишніх податковим міліціонерів стала реальною загрозою економічної безпеки держави .Навіть Верховна Рада створила у грудні 2022 тимчасову комісію для розслідування можливих фактів їх незаконної діяльності в т.ч. і порушення конкурсних засад. Тому СБУ, лише взяла під козирьок))
А ДБР не дуже відрізнється від БЕБ...НАБУ не до них.
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04.01.2023 16:56 Відповісти
Не може СБУ мати часу і ресурсів займатися хабарниками підчас війни, якщо, звісно, правильно інтерпретувати назву цієї служби. Особливо при купі спеціально створених організацій для боротьби з корупцією НАБУ, ДБР, БЕБ, тощо. Теоретично можна уявити що СБУ здійснює арешт очильника одної з них, але не займається виконанням їхніх функцій, на підставі їх, організацій, не ефективності. До речі, до самої СБУ є набагато більше питань щодо її роботи за останній час. Наприклад: Де лейтенант Баканов?
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04.01.2023 17:38 Відповісти
1.з криміналом топ корупцією посадових осіб повинно боротися виключно НАБУ під процесуальним керівництвом САП...2.Функції СБУ визначаються не її назвою а законом. 3. Інформація про конкретну корупцію в правоохоронних органах такого рівня, дуже "гарячий" продукт і , якщо є жокази треба відраху документувати і затримувати, а не проходити мимо..бо продати справу завжди знайдеться кому ..а в СБУ зараз є достатньо патріотичних принципових оперів. 4. До СБУ в цілому питань дійсно безліч
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04.01.2023 20:12 Відповісти
Не переймайтеся, конкурентні розбірки, і нічого більше…
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04.01.2023 17:16 Відповісти
Схема відома: засудять, дадуть вирок, а потім на вибір - або сідай, або пожиттєво неси в клюві... А вирок ніхто не скасує, цюцька-шукачка нюхатиме кожну мить і кожну копійку.
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04.01.2023 16:57 Відповісти
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Верховної Ради України "Про утворення
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань
перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної
безпеки України, розслідування фактів можливої бездіяльності
та порушення законодавства України його посадовими
особами" .......Якихось істотних змін по розслідуванні економічних злочинів в кращу
сторону за цей час не відбулося. Штат працівників БЕБ не був
2
укомплектований, а з тих, які прийняті, велика частина це колишні працівники
тієї ж податкової міліції, незадовільні показники роботи якої були однією з
ключових підстав для створення нового органу. Також і далі частими є
випадки розслідування "економічних" злочинів, які підслідні БЕБ, іншими
правоохоронними органами.
Такі незадовільні показники роботи у розслідуванні злочинів у сфері
економіки задають істотної шкоди суспільним інтересам, особливо в умовах
режиму воєнного стану
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04.01.2023 16:59 Відповісти
Так там же Коля-Котлета руляет....
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04.01.2023 18:34 Відповісти
Для Закарпаття це - легальний бізнес )
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04.01.2023 19:06 Відповісти
Треба спочатку посадити керівника БЕБ, а низи самі будуть боятись. Все починається згори.
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04.01.2023 21:20 Відповісти
 
 