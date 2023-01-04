Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які "кришували" нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області. До організації оборудки причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, посадовець налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців. За регулярні "внески" він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет.

"За "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. При чому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців. До злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання $6 тис. неправомірної вигоди.

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За даними СБУ, наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.











Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури і сприяння Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста Євгена Плинського писав, що СБУ затримала під час отримання хабаря детектива новоствореного підрозділу БЕБ на Закарпатті.