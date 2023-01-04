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Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні

Волонтери ГО "Справа Громад" разом з Фондом Порошенка готують сім нових мобільних побутових комплексів для військових, які передадуть на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 01
Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 02

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Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 03
Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 04

Вже кілька таких комплексів працюють на фронті. Перший привезли легендарній 25-й Повітряно-десантній бригаді, яка звільняла Ізюм.

"Це - унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", - розповів Петро Порошенко.

Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 05
Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 06

П’ятий президент також поділився світлинами із 79-ї Десантно-штурмової бригади, яка теж нещодавно отримала пересувну лазню.

Також дивіться: Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач. ФОТОрепортаж

"79 окрема десантно-штурмова бригада стоїть на важливих позиціях, не менш гарячих, ніж зараз у Бахмуті. Саме на тих позиціях підбили наші Шилди, і саме там зараз справжнісіньке пекло. Чи очікують військові на гарячих позиціях на бодай елементарний комфорт? Ні. Вологі серветки - це стандарт "комфорту" в таких умовах. І військові до цього звикли. Не жаліються", - констатує Порошенко.

Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 07
Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 08

"Ми придумали, як зробити неможливе можливим. Банні комплекси ми доставляли і будемо доставляти на фронт. Бо ж попит - шалений. Просто зараз у роботі виготовлення 7 таких комплексів. До речі, ще можна закинути на них ГО "Справа Громад", а я докладу свою половину суми", - нагадав він. Як відомо, благодійний Фонд Порошенка подвоює зібрані волонтерами кошти.

Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 09
Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 10

Долучитися до підтримки ЗСУ можна за реквізитами:

Донат-платформа з сувенірами https://spgr.org.ua/uk/

Також читайте: У Херсоні волонтери ГО "Справа Громад" почали випікати перший хліб: містянам його роздаватимуть безкоштовно

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Дивіться: Воїни 15-ї окремої бригади артрозвідки отримали три DAFи, два причепи та спецобладнання. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
бо то військові 79-тої бригади на фронті. Невідомі партії ЄС люди, військові; не виключено, що в них є родичі на окупованій території.
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04.01.2023 17:14
+8
Зелену босоту не цікавлять наші бійці на фронті , іх цікавить тільки
бабло , яке йде потоками від всіх краін світу 😠
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04.01.2023 18:44
+7
А де зараз кунги Мосійчучки ?
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04.01.2023 17:03
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А де зараз кунги Мосійчучки ?
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04.01.2023 17:03 Відповісти
Вона їх на хліб понамазувала!
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04.01.2023 18:21 Відповісти
А чому всім обличчя на фото замалювали, а Порошенку ні?
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04.01.2023 17:06 Відповісти
бо то військові 79-тої бригади на фронті. Невідомі партії ЄС люди, військові; не виключено, що в них є родичі на окупованій території.
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04.01.2023 17:14 Відповісти
І волонтери ГО "Справа Громад" ...теж?
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04.01.2023 17:20 Відповісти
Причому там волонтери? Якщо я бачу там на фотках волонтерів - то лише тих, хто виготовляє кунг; але вони в масках.
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04.01.2023 17:27 Відповісти
Саша , чому ти так прискіпливо ставишся до Порошенка і його ГО
,, Справа Громад "?

Якщо ти можеш допомогти нашим військовим більше і краще , ніж
це робить Порошенко , то прошу 😕
а патякати просто так і критикувати такі діі Людей , які роблять добру справу - це , принаймні , не корректно 😡
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04.01.2023 18:50 Відповісти
я не можу надати пряму відповідь чому..., бо адміни ЦН відразу видалять мій пост а мене забанять на 3 доби, що було вже неодноразово...тому, вимушений лише на "езоповій мові"
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04.01.2023 19:57 Відповісти
Але хто має вуха той почує..і так))
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04.01.2023 19:59 Відповісти
Брехня 😠
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04.01.2023 20:59 Відповісти
що саме?
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04.01.2023 21:01 Відповісти
Ваші фантазіі , щодо бану 😠
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04.01.2023 23:05 Відповісти
це не фантазії а беззаперечні факти! Три рази банили, а нвіть Бутусову, якого знав особисто ще з 2005 року і колись був ще на сірому ЦН написав у ФБ, що Юра за що мене твої адміни банять ..і у що перетворився сайт?
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05.01.2023 00:31 Відповісти
ось на цій гілці мене забанили коли я щось написав негативне про Порошенка, а коли через три доби зайшов на сайт і написав то відразу знову забанили))))

NavigatorUR - свідок та не дасть збрехати і це не в перше і не в друге
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05.01.2023 00:38 Відповісти
17.10.22 забаніли, 22.10.22 розбаніли....22.10.22 знову забаніли -26.10.22 розбанили..тут на ЦН всі ходи записані))
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05.01.2023 00:41 Відповісти
так розумію по ходу тої дискусії, що там не було "щось написано негативне про Порошенка"; там був брехливий висер, і необов'язково про Пороха, оскільки Порох там по ходу дискусії не згадується ні разу. А що - може, на Бутусова було? Чи на Кас'янова? Тоді бан логічний.
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05.01.2023 02:06 Відповісти
ви тут дурня не клєйте ...всі мої пости порохоботи видалили, закидали мене лайном, а щоб я не міг відповісти забанили.здається "брехливий висер" це тут у вас)))
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05.01.2023 03:43 Відповісти
можливо я писав паралельно на другій гілці і спочатку забанили там...і не міг NavigatorUR відпвісти ..і ще а коли разбанили і я про згадав на цій гільці то відразу знову забанили....до речі я пропонував використовувати для боротьби із дронами ...пересувні мобільні групи із крупнокаліберними кулеметами..зенітними і т.д. та авіацію (що зараз і роблять))) а всі писали що це дурня
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05.01.2023 03:54 Відповісти
до речі чому у вас всіх таки ніки схожі...зовсім фантазії не вистачає?
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05.01.2023 03:55 Відповісти
звичайно не замальовують тим, хто збирається балотуватися на виборах. Он коля-каклєта і добкін теж позували у піксєлі, то їм теж обличчя на фото не замальовували.
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04.01.2023 17:28 Відповісти
помилочка я не голосував ні за одного ні за другого , бо мій кандидит був націоналістом і узгоджений всіма націоналістичними рухами...але ми програли, наш кандидат, кого підтримували всі національні рухи набрав лише близько 2%....лише 9 місто..в рази менше ніж Бойко , Вілкул, Ляшко Смешко Гриценки Тимошенки та ін...до речі, може само тому хутін і вирішив...що в нього вийде..не думаєте ?
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04.01.2023 22:12 Відповісти
А державні де? Чи не на часі бо ще не усіх воші зжерли?
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04.01.2023 17:42 Відповісти
Зелену босоту не цікавлять наші бійці на фронті , іх цікавить тільки
бабло , яке йде потоками від всіх краін світу 😠
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04.01.2023 18:44 Відповісти
хм..взнав нове слово для себе - КУНГ або просто кунг (абр. від Кузов Уніфікований Нульового Габариту, або Кузов УНіфікований Герметизований) - стандартизована модульна система радянської військової техніки, різновид кузова-фургона
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04.01.2023 19:49 Відповісти
 
 