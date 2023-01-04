Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів. ФОТОрепортаж

Волонтери ГО "Справа Громад" разом з Фондом Порошенка готують сім нових мобільних побутових комплексів для військових, які передадуть на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".





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Вже кілька таких комплексів працюють на фронті. Перший привезли легендарній 25-й Повітряно-десантній бригаді, яка звільняла Ізюм.

"Це - унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", - розповів Петро Порошенко.





П’ятий президент також поділився світлинами із 79-ї Десантно-штурмової бригади, яка теж нещодавно отримала пересувну лазню.

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"79 окрема десантно-штурмова бригада стоїть на важливих позиціях, не менш гарячих, ніж зараз у Бахмуті. Саме на тих позиціях підбили наші Шилди, і саме там зараз справжнісіньке пекло. Чи очікують військові на гарячих позиціях на бодай елементарний комфорт? Ні. Вологі серветки - це стандарт "комфорту" в таких умовах. І військові до цього звикли. Не жаліються", - констатує Порошенко.





"Ми придумали, як зробити неможливе можливим. Банні комплекси ми доставляли і будемо доставляти на фронт. Бо ж попит - шалений. Просто зараз у роботі виготовлення 7 таких комплексів. До речі, ще можна закинути на них ГО "Справа Громад", а я докладу свою половину суми", - нагадав він. Як відомо, благодійний Фонд Порошенка подвоює зібрані волонтерами кошти.





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