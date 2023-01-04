Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні
Волонтери ГО "Справа Громад" разом з Фондом Порошенка готують сім нових мобільних побутових комплексів для військових, які передадуть на фронт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Вже кілька таких комплексів працюють на фронті. Перший привезли легендарній 25-й Повітряно-десантній бригаді, яка звільняла Ізюм.
"Це - унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", - розповів Петро Порошенко.
П’ятий президент також поділився світлинами із 79-ї Десантно-штурмової бригади, яка теж нещодавно отримала пересувну лазню.
"79 окрема десантно-штурмова бригада стоїть на важливих позиціях, не менш гарячих, ніж зараз у Бахмуті. Саме на тих позиціях підбили наші Шилди, і саме там зараз справжнісіньке пекло. Чи очікують військові на гарячих позиціях на бодай елементарний комфорт? Ні. Вологі серветки - це стандарт "комфорту" в таких умовах. І військові до цього звикли. Не жаліються", - констатує Порошенко.
"Ми придумали, як зробити неможливе можливим. Банні комплекси ми доставляли і будемо доставляти на фронт. Бо ж попит - шалений. Просто зараз у роботі виготовлення 7 таких комплексів. До речі, ще можна закинути на них ГО "Справа Громад", а я докладу свою половину суми", - нагадав він. Як відомо, благодійний Фонд Порошенка подвоює зібрані волонтерами кошти.
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Будь ласка, зачекайте...
,, Справа Громад "?
Якщо ти можеш допомогти нашим військовим більше і краще , ніж
це робить Порошенко , то прошу 😕
а патякати просто так і критикувати такі діі Людей , які роблять добру справу - це , принаймні , не корректно 😡
NavigatorUR - свідок та не дасть збрехати і це не в перше і не в друге
бабло , яке йде потоками від всіх краін світу 😠