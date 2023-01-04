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Прикордонники відбили штурм та захопили позиції окупантів на Бахмутському напрямку. Сили оборони просунулися на 300 метрів, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники продовжують наступ на Бахмут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, під прикриттям артилерії окупанти спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Артналіт прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти противника відкрили вогонь.

"Спроба штурму провалилася, ворог зазнав втрат та почав тікати. Охоронці кордону з воїнами ЗСУ контратакували та зайняли позиції ворога. В ході бою 9 окупантів знищено, ще близько 20 поранено. Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники відбили штурм та захопили позиції окупантів на Бахмутському напрямку. Сили оборони просунулися на 300 метрів, - ДПСУ 01
Прикордонники відбили штурм та захопили позиції окупантів на Бахмутському напрямку. Сили оборони просунулися на 300 метрів, - ДПСУ 02
Прикордонники відбили штурм та захопили позиції окупантів на Бахмутському напрямку. Сили оборони просунулися на 300 метрів, - ДПСУ 03

Автор: Ірина Дашківська
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Да ***** -- наишла коса на камінь .
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04.01.2023 16:52 Відповісти
жопа на швабру
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04.01.2023 16:58 Відповісти
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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04.01.2023 16:54 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава нашим граничарам! Смерть кацапам - виплодкам пекла!
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04.01.2023 17:09 Відповісти
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04.01.2023 17:47 Відповісти
Браво, погранці!
Тисну руку кожному
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04.01.2023 18:37 Відповісти
 
 