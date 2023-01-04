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зрада (401) Луганщина (4411) державна зрада (1073) колабораціонізм (938)

Зрадниці, яка влаштовувала свята окупантам на Луганщині, заочно оголошено про підозру, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прокуратура оголосила у розшук жінку зі Старобільщини, яка підозрюється у підтримці окупантів: вона публічно дякувала РФ за "відродження Луганської області".

Про це повідомляє прокуратура Луганської області, інформує Цензор.НЕТ

"Жителька селища Мілове на Старобільщині, колишня чиновниця, навесні 2022 року почала співпрацювати з окупаційною владою. Під російським триколором вона організовує концерти, покладання квітів та інші культурні заходи. Вітала з новорічними святами військових окупаційної армії, які дислокуються у населеному пункті", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що псевдопосадовиця пропагандує підтримку РФ серед місцевих, та веде проросійські Telegram-канали, також вона публічно дякувала Воронезькій області РФ за "відродження Луганської області".

За колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України) їй загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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Зрадниці, яка влаштовувала свята окупантам на Луганщині, заочно оголошено про підозру, - прокуратура 01
Зрадниці, яка влаштовувала свята окупантам на Луганщині, заочно оголошено про підозру, - прокуратура 02Зрадниці, яка влаштовувала свята окупантам на Луганщині, заочно оголошено про підозру, - прокуратура 03

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
Почему нет четкой фотографии ?

Где Фамилия, имя?

Она уже под официальным подозрением . Она уже в судебном процессе.
Она разыскивается.

От кого скрываются персональные данные коллаборанта?
От народа?

Зачем?!?
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04.01.2023 17:22
+15
всем, кто был осужден по 111 - серый паспорт пожизненно.
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04.01.2023 17:14
+14
А какая разница?....отпустят же потом, как сучку из Харькова...
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04.01.2023 17:23
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Гарно що на фото чмобік вже пакєтами вкомплектований, собі і тому бєземянному хлопцю.
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04.01.2023 17:13 Відповісти
всем, кто был осужден по 111 - серый паспорт пожизненно.
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04.01.2023 17:14 Відповісти
У нас, Миколаєві, таких, суди відпускають під заставу, або 2 роки умовно. Так все неоднозначно в цій країні.
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04.01.2023 17:28 Відповісти
Николаевские судьи тоже часть местного электората, поэтому выносят максимально мягкие приговоры.
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04.01.2023 17:32 Відповісти
По цій статті нема умовно та під заставу. Але вони чекають танки ***** і їм ні дбр ні сбу не заважає цього робити привселюдно.
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04.01.2023 17:35 Відповісти
мягкие - это значит минимальные.
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04.01.2023 17:38 Відповісти
Я так і думав, шо по питанню танків *****, у вас питинь немає - головне м'ягкі вироки.
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04.01.2023 17:41 Відповісти
про танки ***** - то ви самі мені шиєте з якогось дива, а до м'яких вироків ваших миколаєвьских суддів я ніякого відношеня не маю.
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04.01.2023 17:54 Відповісти
Ну й і добре. А то я вже подумав.
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04.01.2023 18:47 Відповісти
ні-ні, я не суддя. Тим більше - не миколаївський.
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04.01.2023 19:05 Відповісти
до певного часу так і було...але зараз ні
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04.01.2023 17:49 Відповісти
Шо позначає - раніше, коли?
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04.01.2023 18:09 Відповісти
Розшук по замиленому фото - це таке ноу хау?
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04.01.2023 17:17 Відповісти
А какая разница?....отпустят же потом, как сучку из Харькова...
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04.01.2023 17:23 Відповісти
А разница в том, что если «государственный судья» спустит дело в унитаз,
то « небайдужи Громадяни» смогут сказать свое слово.
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04.01.2023 19:31 Відповісти
А Деда Мороза и солдата зачем "замаскировали".
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04.01.2023 20:02 Відповісти
Почему нет четкой фотографии ?

Где Фамилия, имя?

Она уже под официальным подозрением . Она уже в судебном процессе.
Она разыскивается.

От кого скрываются персональные данные коллаборанта?
От народа?

Зачем?!?
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04.01.2023 17:22 Відповісти
Справді. Нещодавно заарештували двох злодіїв (один з яких -- "Умка"). Там навіть відео було. Обличчя їх ніхто не намагався приховати, хоча ніяких судових вироків щодо них нема. Отака українська (совецка) юстиція.
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04.01.2023 18:17 Відповісти
Операція під кодовою назвою «Впіймай снігуроньку»?
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04.01.2023 17:26 Відповісти
... за сраку...
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04.01.2023 17:31 Відповісти
Якийсь Зе-суддя заробить, коли буде відпускати на "підписку"...
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04.01.2023 17:30 Відповісти
Мешки маленькие снегурка притаранила. Но и так сойдет, что не влезет - выбросят.
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04.01.2023 17:31 Відповісти
скільки там цих покидьків є одному богу відомо,тільки тут на сайті в день з десяток новин про те що затримали або висунули звинувачення колаборантам,а скільки їх ще є про котрих ніхто не знає і скільки ще є тих які не попадають у новини
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04.01.2023 17:32 Відповісти
80%
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04.01.2023 17:41 Відповісти
А пику для чого "замилили"? Нехай всі бачать "хєроєв"!
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04.01.2023 17:50 Відповісти
Объясните мне - если эту бабу объявили в розыск, какого чёрта тогда замазывают её рожу на фото???
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04.01.2023 17:54 Відповісти
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04.01.2023 17:59 Відповісти
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04.01.2023 18:40 Відповісти
ВонВокс,а те що комуняки винищували дворян під ноль-в тебе не викликає хоча б співчуття? Чи ти пролетарій з 10 коліна і нищити дворян,як клас-твоє призначення?Стати дворянином-треба було мати великі заслуги перед державою.Це була еліта.З засновника базару і його контролера-дворянське звання не давали.З продажі гуманітарки-також не ставали елітою...
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04.01.2023 21:18 Відповісти
А концерти в 2014-му не рахуються?
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04.01.2023 18:20 Відповісти
Оці ?

https://twitter.com/i/status/1610211657132953600
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04.01.2023 18:42 Відповісти
Так.
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04.01.2023 23:55 Відповісти
Може вже досить приховувати морди цих потвор? Ми повинні знати своїх "героїв"!
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04.01.2023 18:35 Відповісти
Вже одну засудили? (випустили під 500К гривень застави)
Так само і з цією буде.
Наш суд самий.......і т.д.
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04.01.2023 19:04 Відповісти
 
 