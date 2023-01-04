Зрадниці, яка влаштовувала свята окупантам на Луганщині, заочно оголошено про підозру, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прокуратура оголосила у розшук жінку зі Старобільщини, яка підозрюється у підтримці окупантів: вона публічно дякувала РФ за "відродження Луганської області".
Про це повідомляє прокуратура Луганської області, інформує Цензор.НЕТ
"Жителька селища Мілове на Старобільщині, колишня чиновниця, навесні 2022 року почала співпрацювати з окупаційною владою. Під російським триколором вона організовує концерти, покладання квітів та інші культурні заходи. Вітала з новорічними святами військових окупаційної армії, які дислокуються у населеному пункті", — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що псевдопосадовиця пропагандує підтримку РФ серед місцевих, та веде проросійські Telegram-канали, також вона публічно дякувала Воронезькій області РФ за "відродження Луганської області".
За колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України) їй загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.
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то « небайдужи Громадяни» смогут сказать свое слово.
Где Фамилия, имя?
Она уже под официальным подозрением . Она уже в судебном процессе.
Она разыскивается.
От кого скрываются персональные данные коллаборанта?
От народа?
Зачем?!?
https://twitter.com/i/status/1610211657132953600
Так само і з цією буде.
Наш суд самий.......і т.д.