Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк. ФОТО

В Ізюмському районі Харківської області внаслідок детонації боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Тернопільській області Сергій Гоцуляк.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Його життя обірвалось у віці 42 років", - йдеться у повідомленні.

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