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Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Ізюмському районі Харківської області внаслідок детонації боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Тернопільській області Сергій Гоцуляк.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Його життя обірвалось у віці 42 років", - йдеться у повідомленні.

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Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк 01
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Топ коментарі
+21
Вибачте, панове, мої емоції, але після заяв ОПи, Данілова та інших бл@дєй від влади так і хочеться волати на повний голос: ВОВА, С@КА, ЦІ СМЕРТІ, ЦЯ КРОВ НА ТВОЇХ РУКАХ!

Співчуття родині та вічна пам'ять ГЕРОЮ!
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04.01.2023 21:17
+12
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04.01.2023 21:47
+9
А про скількох ми не знаємо...
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04.01.2023 21:27
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Вибачте, панове, мої емоції, але після заяв ОПи, Данілова та інших бл@дєй від влади так і хочеться волати на повний голос: ВОВА, С@КА, ЦІ СМЕРТІ, ЦЯ КРОВ НА ТВОЇХ РУКАХ!

Співчуття родині та вічна пам'ять ГЕРОЮ!
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04.01.2023 21:17 Відповісти
Я підтримую ці слова на 1000 %. Але зараз пілкувалася з однією знайомою : Зе найкращий президент, голосувала б знову за нього. А люди, які думають, виявляється розхитують ситуацію.
Я не знаю, що нас чекає після війни. Таке враження, що зелена трясина надовго.
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04.01.2023 21:44 Відповісти
Після ПЕРЕМОГИ додому повернуться ВОЇНИ, що боронили країну своєї мрії, свою землю та родину. Дуже сподіваюсь, що їх зусиль, зусиль волонтерів (проти яких клепаються справи сотнями) та зусиль притомних громадян вистачить, щоб стулити пельку та "вправити мізки" теленаркоманам "єдиного аналу"...
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04.01.2023 21:53 Відповісти
річ не в цьому..сподіватись треба на появу ЛІДЕРА який очолить тих хто повернеться
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04.01.2023 22:12 Відповісти
А про скількох ми не знаємо...
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04.01.2023 21:27 Відповісти
Слава героям. Смерть рашистам!
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04.01.2023 21:40 Відповісти
С.У.М.
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04.01.2023 21:44 Відповісти
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04.01.2023 21:47 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.01.2023 21:48 Відповісти
ну що ж таке..знов при розмінуванні....співчуття..
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04.01.2023 22:13 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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04.01.2023 23:46 Відповісти
 
 