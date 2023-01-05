Росіяни тричі накривали Нікополь із "Градів" та важкої артилерії, у лікарні помер чоловік, поранений напередодні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти увечері та вночі атакували Нікополь.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок приніс невтішну новину…
У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень - під час ворожого обстрілу Нікополя.
Сам Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак. Росіяни тричі накривали місто з "Градів" та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів.
Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередач.
Люди під час ударів не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч минула під звуки сирени, але без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...