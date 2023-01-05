Росіяни тричі накривали Нікополь із "Градів" та важкої артилерії, у лікарні помер чоловік, поранений напередодні. ФОТОрепортаж

Окупанти увечері та вночі атакували Нікополь.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок приніс невтішну новину…



У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень - під час ворожого обстрілу Нікополя.



Сам Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак. Росіяни тричі накривали місто з "Градів" та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів.



Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередач.

Люди під час ударів не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула під звуки сирени, але без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

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