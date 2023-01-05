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війна (56124) Запоріжжя (1437) Львівщина (1924) обстріл (20945) СБУ (10003) державна зрада (1073) Офіс Генпрокурора (2337)

Повідомлено про підозру корегувальнику вогню по стратегічних підприємствах Запоріжжя, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Запоріжжя за фактами державної зради та виправдування збройної агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, чоловік передавав представникам країни-агресора інформацію для корегування обстрілів по стратегічних державних підприємствах та звітував про їх результати.

Він також неодноразово поширював матеріали, що містять глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію РФ проти України та схвалення дій агресора.

За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснює СБУ.

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Повідомлено про підозру корегувальнику вогню по стратегічних підприємствах Запоріжжя, - СБУ 01
Повідомлено про підозру корегувальнику вогню по стратегічних підприємствах Запоріжжя, - СБУ 02
Повідомлено про підозру корегувальнику вогню по стратегічних підприємствах Запоріжжя, - СБУ 03

Своєю чергою, як зазначає пресцентр СБУ, контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Львівській області.

"Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України. На початку повномасштабного вторгнення його завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Крім цього, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС", - йдеться у повідомленні.

Також, прикриваючись "відрядженням", агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари.

На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний "звіт" для ФСБ.

Наступна його "поїздка" була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури.

Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону.

Однак, контррозвідники СБУ своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Ти ба, такий же піонер як і Вовочка.
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05.01.2023 09:54
+10
Та коли вже в нас почнуть розбиратися зі зрадниками так, як потрібно?
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05.01.2023 09:44
+9
Портнов дасть команду і випустять під заставу, як харківську вбивцю. Мальюська не заперечує.
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05.01.2023 09:58
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Та коли вже в нас почнуть розбиратися зі зрадниками так, як потрібно?
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05.01.2023 09:44 Відповісти
Здриснув з Запоріжжя до Львова.
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05.01.2023 09:48 Відповісти
До "праклятих бєндєр" . Ще раз переконуюсь що вата, совкодрочери і путінососи найнижчий щабель в розвитку людства. Це ж треба - носити червоний зашморг на шиї, підставляти під удар підприємство де воно годувалося а потім здриснути до "бєндєр"
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05.01.2023 09:55 Відповісти
Без червоного зашморгу в ті часи не допускали до занять в школі.
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05.01.2023 09:59 Відповісти
Чого це не пускали? Як до віку для прийнятя в комсомол підходили, вже не носили. Хоча так, бубнили чого? чому?
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05.01.2023 10:25 Відповісти
Як в Харкові відпустять клорегувальника під заству в 50 тисяч гривень?
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05.01.2023 09:54 Відповісти
За 500 тисяч, тобто за 12 тис. доларів США.
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05.01.2023 10:07 Відповісти
І це щось змінило, мається на увазі сумма? Ворога все-таки випустили, хай і далі наводить ракети?
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05.01.2023 12:08 Відповісти
Ти ба, такий же піонер як і Вовочка.
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05.01.2023 09:54 Відповісти
Звеньевой пионерского отряда?
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05.01.2023 10:02 Відповісти
Портнов дасть команду і випустять під заставу, як харківську вбивцю. Мальюська не заперечує.
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05.01.2023 09:58 Відповісти
Нахіба на 2му фото комуняці Симоненку харю заблюрили? Тож і так зрозуміло що то за гівно стоїть біля зрадника.
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05.01.2023 10:09 Відповісти
А потім наш найгуманніший суд відпустить цю потвору під заставу, яку за нього внесуть представники відомої фракції і буде знову робити свою справу, як одна курва з Харкова.
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05.01.2023 10:13 Відповісти
Десятки тысяч наших бывших граждан из днрлнр и Крыма воюют против ВСУ, убивают ваших детей и внуков, их жены и отпрыски исходят гноем и просят Мордор стереть Украину с планеты ядерным оружием, а вы «нельзя делить людей по прописке». Я начинаю сомневаться, может Дарвин все-таки был не прав?

https://defence-line.org/2023/01/volonterka-stena-2/

Если Украина сейчас не начнет формировать политику нетерпимости к предателям и политику защиты государства от внутренних врагов, то тогда эта война будет постоянной, на десятилетия. И горячая фаза будет затихать и снова разгораться. Украина будет кормить детей и внуков Крыма и Донбасса, родители и деды которых пошли воевать против Украины, и ВСУ их утилизировали. Эти дети и внуки вырастут и пойдут снова войной на нас «за дидов». А недобитые орки из-за поребрика дадут им оружие (купят в Иране или Северной Корее), а УПЦ МП благословит и окропит.
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05.01.2023 10:29 Відповісти
https://youtu.be/LRJuQov8yJs..

В Запорожской области мабуть щось трапилося..або Бавовна або Святий HIMARS вдарив файно палає металобрухт путлєрской банди 🔥💥🔥💀💀💀🦍👺👹
Слава ЗСУ Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛💪💪💪🔱🔱🔱
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05.01.2023 10:36 Відповісти
Підозра, рішення суду, відпуск під заставу... РОМАНТИКА!
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05.01.2023 11:04 Відповісти
*****,повішати на тому галстуці підара!Вибачте за мою англійську,зла на цих уродів не вистачає!
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05.01.2023 11:09 Відповісти
Відпустити під підписку про невиїзд. Гуманний суд - гуманний до кінця!

Ветерана за порушення комендантської години - на 15 років!
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05.01.2023 11:42 Відповісти
Схема с залогом уже отработана.
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05.01.2023 11:53 Відповісти
Цікаво чому симоненко ще не сидить,?
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05.01.2023 13:15 Відповісти
Оставьте ему пионерский галстук. Пусть использует по назначению в камере.
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05.01.2023 15:51 Відповісти
 
 