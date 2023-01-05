Ніч на Донеччині: інтенсивні обстріли Мар’їнки та прильоти по Авдіївці. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці російські окупанти активно стріляли вздовж усієї лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

Як зазначається, на Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - місто зазнало кількох обстрілів, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 крамниці та обладнання на інфраструктурному об'єкті. Інтенсивних обстрілів зазнала Мар'їнка, а під ранок поодинокі прильоти зафіксовано по старій частині Авдіївки - без жертв.

"На Горлівському напрямку 2 людини загинули та 1 поранена у Бахмуті. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено ще 4 будинки та будівля лікарні. У Соледарі пошкоджено 5-поверхівку - ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, на Лисичанському напрямку росіяни завдали ракетного удару з С-300 по Лиману, а на території громади вели обстріли Торського і Зарічного - пошкодили будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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