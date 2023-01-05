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Ніч на Донеччині: інтенсивні обстріли Мар’їнки та прильоти по Авдіївці. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі та вранці російські окупанти активно стріляли вздовж усієї лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

Як зазначається, на Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - місто зазнало кількох обстрілів, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 крамниці та обладнання на інфраструктурному об'єкті. Інтенсивних обстрілів зазнала Мар'їнка, а під ранок поодинокі прильоти зафіксовано по старій частині Авдіївки - без жертв.

"На Горлівському напрямку 2 людини загинули та 1 поранена у Бахмуті. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено ще 4 будинки та будівля лікарні. У Соледарі пошкоджено 5-поверхівку - ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, на Лисичанському напрямку росіяни завдали ракетного удару з С-300 по Лиману, а на території громади вели обстріли Торського і Зарічного - пошкодили будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також читайте: Минулої доби росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Ніч на Донеччині: інтенсивні обстріли Мар’їнки та прильоти по Авдіївці. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку 01
Ніч на Донеччині: інтенсивні обстріли Мар’їнки та прильоти по Авдіївці. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку 02
Ніч на Донеччині: інтенсивні обстріли Мар’їнки та прильоти по Авдіївці. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку 03
Ніч на Донеччині: інтенсивні обстріли Мар’їнки та прильоти по Авдіївці. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку 04
Ніч на Донеччині: інтенсивні обстріли Мар’їнки та прильоти по Авдіївці. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку 05
Ніч на Донеччині: інтенсивні обстріли Мар’їнки та прильоти по Авдіївці. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку 06
Ніч на Донеччині: інтенсивні обстріли Мар’їнки та прильоти по Авдіївці. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку 07

Автор: Ірина Дашківська
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05.01.2023 10:17 Відповісти
 
 