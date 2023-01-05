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Ворожий дрон "вертолёт" збито на Харківщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники на Харківщині знищили російський дрон, на якому фарбою було написано "вертолёт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із послианням на пресцентр Держприкордонслужби. 

"Квадрокоптер росіян відстежили прикордонники над своїми позиціями. Ворожий дрон коригував роботу танка, який обстрілював їх підрозділ. Охоронці кордону збили ворожу "пташку" зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Ворожий дрон вертолёт збито на Харківщині, - Держприкордонслужба 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Карлосон, блт...🤣
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05.01.2023 11:07 Відповісти
Это модель - ,Сатанист гундяй 1, !
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05.01.2023 12:23 Відповісти
Предлагаю на всех наших писать "путин х...ло" !
Ну, чтоб не было у кацапов желания показывать, если собьют.....
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05.01.2023 11:17 Відповісти
👍
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05.01.2023 12:05 Відповісти
позивний хозяіна...
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05.01.2023 11:58 Відповісти
"суперновина"... якби було написано "х..й", також би кидали на новосну лєнту???
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05.01.2023 11:58 Відповісти
 
 