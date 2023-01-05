Ворожий дрон "вертолёт" збито на Харківщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники на Харківщині знищили російський дрон, на якому фарбою було написано "вертолёт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із послианням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Квадрокоптер росіян відстежили прикордонники над своїми позиціями. Ворожий дрон коригував роботу танка, який обстрілював їх підрозділ. Охоронці кордону збили ворожу "пташку" зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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