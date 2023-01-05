Повідомлено про підозру командиру батальйону танкової бригади ЗС РФ, який наказав розстріляти авто з цивільними на Київщині, - Офіс генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру командиру батальйону танкової бригади ЗС РФ, який наказав розстріляти авто з цивільними на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора командиру батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної, ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, з 24 лютого по 31 березня 2022 року у період окупації ЗС РФ частини Київщини російський командир, перебуваючи з підлеглими військовослужбовцями на 27 км автодороги Київ-Чоп біля с. Мила Бучанського району неподалік автозаправних станцій "UPG" та "БРСМ", віддавав їм злочинні накази проти цивільного населення.

"4 та 7 березня 2022 року, виконуючи такий наказ, підпорядковані командиру батальйону військовослужбовці ЗС РФ, особи яких на цей час встановлюються, з автоматичної стрілецької зброї розстріляли чотири легкові авто. У них перебувало 12 цивільних осіб, з них двоє малолітніх дітей, які намагались виїхати з окупації", - йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, у результаті цього 3 особи загинули на місці, 5 осіб, з яких 1 малолітня дитина, отримали вогнепальні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Досудове розслідування здійснює Нацполіція.

Своєю чергою у Нацполіції уточнили, що у березні 2022 року окупанти на житомирській трасі (М06) облаштували бойову позицію та розстрілювали автомобілі з цивільними людьми, які намагалися врятувалися від війни. Внаслідок обстрілів тяжке вогнепальне поранення отримала дворічна дитина, на очах семирічного хлопчика окупанти вбили його батьків. Про це розповів начальник слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Олександр Климовський.

"Під час повномасштабного вторгнення одними із перших на територію України з Білорусі зайшли дві батальйонні тактичні групи зі складу 5-ї окремої танкової бригади рф. Окупанти рухалися в напрямку Києва. 3 березня вони вийшли на житомирську трасу. Одна батальйонна тактична група зайняла позицію у селі Березівка, друга - на заправці, біля села Мила", - йдеться у повідомленні.

"Саме друга батальйонно-тактична група вчинила найбільше розстрілів та вбивств на житомирській трасі. Російські танки розмістилися за заправкою, біля неї та навпроти неї, а відтак перекрили рух в обох напрямках. Наступного дня, 4 березня, загарбники розстріляли п’ять автомобілів. Тоді загинуло сім українців, ще четверо отримали вогнепальні поранення", - додають у Нацполіції.

Першими під обстріл потрапили два автомобілі: в одному перебувало подружжя, яке дивом вижило. В другій автівці їхала сім’я з маленькою дитиною. Їм вдалося під вогнем проїхати набагато далі, ніж автомобіль, який їхав попереду, тому окупанти влаштували справжнє полювання та почали вести по автівці щільний вогонь.

У результаті дворічна дівчинка та її батько отримали вогнепальні поранення, а матір загинула. Важкопоранений батько на руках із донечкою пройшов пішки доволі велику відстань. Їх підвіз до найближчого українського блокпоста водій, який проїжджав неподалік. Там потерпілим надали медичну допомогу.

7 березня окупанти обстріляли колону з 14-15 транспортних засобів. Під вогнем опинилися перші три автомобілі.

Кадри розстрілу автомобіля, який їхав одним із перших в колоні, облетіли весь світ. У машині знаходилася сім’я із 7-річною дитиною, а також їхня сусідка. Мати дитини загинула відразу внаслідок обстрілу. Батько, намагаючись врятувати сина, вийшов із машини з піднятими руками. Його розстріляли російські військові на очах у хлопчика.







