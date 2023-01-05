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Повідомлено про підозру командиру батальйону танкової бригади ЗС РФ, який наказав розстріляти авто з цивільними на Київщині, - Офіс генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повідомлено про підозру командиру батальйону танкової бригади ЗС РФ, який наказав розстріляти авто з цивільними на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора командиру батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної, ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, з 24 лютого по 31 березня 2022 року у період окупації ЗС РФ частини Київщини російський командир, перебуваючи з підлеглими військовослужбовцями на 27 км автодороги Київ-Чоп біля с. Мила Бучанського району неподалік автозаправних станцій "UPG" та "БРСМ", віддавав їм злочинні накази проти цивільного населення.

"4 та 7 березня 2022 року, виконуючи такий наказ, підпорядковані командиру батальйону військовослужбовці ЗС РФ, особи яких на цей час встановлюються, з автоматичної стрілецької зброї розстріляли чотири легкові авто. У них перебувало 12 цивільних осіб, з них двоє малолітніх дітей, які намагались виїхати з окупації", - йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, у результаті цього 3 особи загинули на місці, 5 осіб, з яких 1 малолітня дитина, отримали вогнепальні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Досудове розслідування здійснює Нацполіція.

Своєю чергою у Нацполіції уточнили, що у березні 2022 року окупанти на житомирській трасі (М06) облаштували бойову позицію та розстрілювали автомобілі з цивільними людьми, які намагалися врятувалися від війни. Внаслідок обстрілів тяжке вогнепальне поранення отримала дворічна дитина, на очах семирічного хлопчика окупанти вбили його батьків. Про це розповів начальник слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Олександр Климовський. 

"Під час повномасштабного вторгнення одними із перших на територію України з Білорусі зайшли дві батальйонні тактичні групи зі складу 5-ї окремої танкової бригади рф. Окупанти рухалися в напрямку Києва. 3 березня вони вийшли на житомирську трасу. Одна батальйонна тактична група зайняла позицію у селі Березівка, друга - на заправці, біля села Мила", - йдеться у повідомленні.

"Саме друга батальйонно-тактична група вчинила найбільше розстрілів та вбивств на житомирській трасі. Російські танки розмістилися за заправкою, біля неї та навпроти неї, а відтак перекрили рух в обох напрямках. Наступного дня, 4 березня, загарбники розстріляли п’ять автомобілів. Тоді загинуло сім українців, ще четверо отримали вогнепальні поранення", - додають у Нацполіції.

Першими під обстріл потрапили два автомобілі: в одному перебувало подружжя, яке дивом вижило. В другій автівці їхала сім’я з маленькою дитиною. Їм вдалося під вогнем проїхати набагато далі, ніж автомобіль, який їхав попереду, тому окупанти влаштували справжнє полювання та почали вести по автівці щільний вогонь.

У результаті дворічна дівчинка та її батько отримали вогнепальні поранення, а матір загинула. Важкопоранений батько на руках із донечкою пройшов пішки доволі велику відстань. Їх підвіз до найближчого українського блокпоста водій, який проїжджав неподалік. Там потерпілим надали медичну допомогу.

7 березня окупанти обстріляли колону з 14-15 транспортних засобів. Під вогнем опинилися перші три автомобілі.

Кадри розстрілу автомобіля, який їхав одним із перших в колоні, облетіли весь світ. У машині знаходилася сім’я із 7-річною дитиною, а також їхня сусідка. Мати дитини загинула відразу внаслідок обстрілу. Батько, намагаючись врятувати сина, вийшов із машини з піднятими руками. Його розстріляли російські військові на очах у хлопчика.

Повідомлено про підозру командиру батальйону танкової бригади ЗС РФ, який наказав розстріляти авто з цивільними на Київщині, - Офіс генпрокурора 01
Повідомлено про підозру командиру батальйону танкової бригади ЗС РФ, який наказав розстріляти авто з цивільними на Київщині, - Офіс генпрокурора 02
Повідомлено про підозру командиру батальйону танкової бригади ЗС РФ, який наказав розстріляти авто з цивільними на Київщині, - Офіс генпрокурора 03
Повідомлено про підозру командиру батальйону танкової бригади ЗС РФ, який наказав розстріляти авто з цивільними на Київщині, - Офіс генпрокурора 04

Автор: Ірина Дашківська
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Тепер зверніться до Слєдствєнного комітету РФ про його екстрадицію, це і розряда ми працюєм)
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05.01.2023 11:13 Відповісти
це все робиться, для майбутнього, Гаагського трибуналу ...
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05.01.2023 11:16 Відповісти
і цей кацап "камандір" ще досі живий ???
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05.01.2023 11:15 Відповісти
Це що таке?!!
Виправдання витрат шалених НАРОДНИХ (державних) коштів на утримання цих дармоїдів?
Яка,НХЙ, підозра?!!
Підозра - це потенційна можливість ВИПРАВДАТИСЯ!
Яке, у цьому випадку, виправдання?
Поясніть мені, чи я щось не розумію, чи це черговий етап сцяння суспільству у очі?
Суд для вбивці та оккупанта повинен бути за фактом злочину.

Вирок - тільки СМЕРТЬ.
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05.01.2023 11:28 Відповісти
а не проще ли урыть этого урода, всю его семью и всех его родственников до седьмого колена?
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05.01.2023 12:00 Відповісти
Хароший асфальт ти палажил Вова ....
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05.01.2023 20:15 Відповісти
Ху*ю я з нас українців - жити поряд з конченим сусідом алкашом який вбиває собак для розваги і вибрати собі в президенти клоуна пацифіста.
Чим же воно все ще могло закінчитись ?
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05.01.2023 20:21 Відповісти
 
 