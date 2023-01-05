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Крим (12752) ремонт (815) Керченський міст (362)

Кримський міст досі ремонтують після жовтневих вибухів. ФОТО З СУПУТНИКА

Фото Цензор.НЕТ Події

На нових супутникових фото Кримського мосту помітно, що його досі ремонтують після вибухів у жовтні.

Фото опублікував OSINT-аналітик Бреді Ефрик, повідомляє Цензор.НЕТ.

Знімок було зроблено 3 січня. За словами Ефрика, на ньому видно, що працівники досі усувають пошкодження через три місяці після вибуху.

Також читайте: Ми зобов’язані перерізати логістику ворога на Кримському мосту, - Малюк

Кримський міст досі ремонтують після жовтневих вибухів 01

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух і пожежа, частина автомобільного полотна мосту обвалилася. Раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах України повідомляли, що підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що удар по Керченському мосту організували та здійснили спецслужби України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Зря стараются,после взятия Мелитополя это будет тренировочная мишень а драпающие орки будут изображать мишень "бегущий кабан".
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05.01.2023 11:59
+9
Не вистачає гівна і палок.
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05.01.2023 11:57
+7
надо бы обновить ремонт
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05.01.2023 12:02
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Не вистачає гівна і палок.
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05.01.2023 11:57 Відповісти
Все пішло якуту на новорічного зайця.
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05.01.2023 12:31 Відповісти
Ще треба знайти гівно та палки відповідної якості...
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05.01.2023 19:21 Відповісти
Зря стараются,после взятия Мелитополя это будет тренировочная мишень а драпающие орки будут изображать мишень "бегущий кабан".
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05.01.2023 11:59 Відповісти
надо бы обновить ремонт
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05.01.2023 12:02 Відповісти
Нехай закінчать. І вже тоді...
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05.01.2023 14:38 Відповісти
Шоб вони з новим завзяттям і подвоєною енергією взялися за відновлення -- треба поновити .
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05.01.2023 12:06 Відповісти
А який сенс його ремонтувати, скоро все рівно йому буде конкретно больно, сильно і надовго.
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05.01.2023 12:13 Відповісти
То може допогти кацапам спекатися тої проблеми назавжди!
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05.01.2023 12:18 Відповісти
Ремонт после проезда тяжёлого Мерседеса с двойником.
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05.01.2023 12:29 Відповісти
Новина так собі. Рух там відновлено і це головне. А фарбувати його можуть цілий рік, це не привід для родощів. Хоча, якщо других нема...
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05.01.2023 14:10 Відповісти
для тебе це може й головне..., але для нас головне, що ми його дістали..., й ще дістанемо...
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05.01.2023 14:18 Відповісти
Роздільна здатність так собі. Але, здається, порушені прольоти не закрити.
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05.01.2023 15:57 Відповісти
 
 