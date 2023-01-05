Кримський міст досі ремонтують після жовтневих вибухів. ФОТО З СУПУТНИКА
Фото Цензор.НЕТ Події
На нових супутникових фото Кримського мосту помітно, що його досі ремонтують після вибухів у жовтні.
Фото опублікував OSINT-аналітик Бреді Ефрик, повідомляє Цензор.НЕТ.
Знімок було зроблено 3 січня. За словами Ефрика, на ньому видно, що працівники досі усувають пошкодження через три місяці після вибуху.
Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух і пожежа, частина автомобільного полотна мосту обвалилася. Раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах України повідомляли, що підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ.
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що удар по Керченському мосту організували та здійснили спецслужби України.
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