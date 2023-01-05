Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів "відмазати" підлеглого від тюрми, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
СБУ затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за 35 тис. доларів хотів "відмазати" підлеглого від тюрми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, Служба безпеки викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.
"Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України", - йдеться у повідомленні.
У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю "авансу" у розмірі 27 тис. дол.
Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.
Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:
- понад 45 тис. дол.;
- більше ніж 21 тис. євро;
- золоті злитки та монети.
За даними СБУ, наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);
- ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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В СБУ розповіли подробиці затримання (https://odessa.online/uk/v-sbu-rozpovili-podrobitsi-zatrimannya-zastupnika-golovi-odeskoyi-ova/) заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова
"Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України", - повідомили в СБУ
Через зраду ГПУ та СБУ діяльність чергової групи ГУР МО була викрита, всю заплановану роботу - зірвано. Керівний склад даної групи був заарештований, а дані по громадянах Білорусі та РФ, які були задіяні у програмі і не потребували додаткового легендування, були передані в КГБ Білорусі та ФСБ РФ..."
А, як там ще один >60 річний кнуряка🐖 привладний, що на Поліцейських кидався в тилу😠😡🤬⁉️⁉️⁉️
Боронимо⚔️, браття, Україну🪖 та 💯пильнуймо привладних🐷 від урядового кварталу та, аж до окраїн України‼️🇺🇦⚔️❤️🪖🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧👍✊💪
коррупцию не искоренить, не отрубив гидре голову
Стаття про те шо от прям зараз відбувається, шо вам незрозуміло, ви не в змозі дойти простого логічного висновку, що якщо зараз період Saint Vova, і цей хєр при владі, то і при Saint Vova його теж назначали?
Щодо, хто призначив, цитую Закон України Про місцеві державні адміністрації. "Заступники голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду головою обласної державної адміністрації за погодженням із відповідним віце-прем'єр-міністром України." Ще питання будуть?
1) "А Saint Vova ні до чого, так?"
2) "Якого ж біса ти сюди вставив Saint Peter? "
Це питання, відповідь на які очевидна, і якщо людина її не розуміє - складається враження, що вона клінічний ідіот.
Я підозрюю що насправді ви, можливо, не клінічний ідіот, а намагаєтеся цими питаннями донести свою якусь думку, а точніше - переконання.
То ви не соромтеся, просто сформулюйте це переконання, і не задавайте ідіотських питань
Якщо клінічні ідіоти не вникають в зміст відповідей, це вже не моя проблема.
У моїх відповідях використано цитати з коментарів тих, хто начебто не вважає себе клінічним ідіотом.