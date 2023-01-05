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Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів "відмазати" підлеглого від тюрми, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за 35 тис. доларів хотів "відмазати" підлеглого від тюрми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

"Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України", - йдеться у повідомленні.

У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю "авансу" у розмірі 27 тис. дол.

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів відмазати підлеглого від тюрми, - СБУ 01
Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів відмазати підлеглого від тюрми, - СБУ 02
Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів відмазати підлеглого від тюрми, - СБУ 03
Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів відмазати підлеглого від тюрми, - СБУ 04
Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів відмазати підлеглого від тюрми, - СБУ 05
Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів відмазати підлеглого від тюрми, - СБУ 06
Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів відмазати підлеглого від тюрми, - СБУ 07
Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів відмазати підлеглого від тюрми, - СБУ 08
Затримано заступника Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів відмазати підлеглого від тюрми, - СБУ 09

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:

- понад 45 тис. дол.;

- більше ніж 21 тис. євро;

- золоті злитки та монети.

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За даними СБУ, наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);

- ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Бідна країна. 30 років грабують і все ще тримається.
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05.01.2023 12:25
+10
кацапы у власти
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05.01.2023 12:36
+8
"...за рік до повномасштабного вторгнення Росії прокурор Синюк та слідчі СБУ зірвали державну розвідувальну програму ГУР МО з підготовки диверсійних груп, які в разі наступу російської армії мали реалізувати план протидії, який було затверджено ще восени 2020 року! Серед іншого, в разі здійснення такого вторгнення, йшлося про знищення та виведення з ладу мостових та залізничних переправ в діапазоні 100км і більше від кордону, здійснення підривів, дезорганізація діяльності тилових служб ворога, збір розвідданних щодо пересування та скупчення особового складу і техніки, передача координат для подальшого вогневого ураження тощо.

Через зраду ГПУ та СБУ діяльність чергової групи ГУР МО була викрита, всю заплановану роботу - зірвано. Керівний склад даної групи був заарештований, а дані по громадянах Білорусі та РФ, які були задіяні у програмі і не потребували додаткового легендування, були передані в КГБ Білорусі та ФСБ РФ..."
показати весь коментар
05.01.2023 12:31
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ВПОЛНЕ ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ... ДЛЯ МУРАТОВА ИЗВЕСТНАЯ ПАДАЛЬ И ГИЕНА...
В СБУ розповіли подробиці затримання (https://odessa.online/uk/v-sbu-rozpovili-podrobitsi-zatrimannya-zastupnika-golovi-odeskoyi-ova/) заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова

"Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України", - повідомили в СБУ
показати весь коментар
05.01.2023 12:23 Відповісти
Бідна країна. 30 років грабують і все ще тримається.
показати весь коментар
05.01.2023 12:25 Відповісти
"...за рік до повномасштабного вторгнення Росії прокурор Синюк та слідчі СБУ зірвали державну розвідувальну програму ГУР МО з підготовки диверсійних груп, які в разі наступу російської армії мали реалізувати план протидії, який було затверджено ще восени 2020 року! Серед іншого, в разі здійснення такого вторгнення, йшлося про знищення та виведення з ладу мостових та залізничних переправ в діапазоні 100км і більше від кордону, здійснення підривів, дезорганізація діяльності тилових служб ворога, збір розвідданних щодо пересування та скупчення особового складу і техніки, передача координат для подальшого вогневого ураження тощо.

Через зраду ГПУ та СБУ діяльність чергової групи ГУР МО була викрита, всю заплановану роботу - зірвано. Керівний склад даної групи був заарештований, а дані по громадянах Білорусі та РФ, які були задіяні у програмі і не потребували додаткового легендування, були передані в КГБ Білорусі та ФСБ РФ..."
показати весь коментар
05.01.2023 12:31 Відповісти
Червоні банкноти - це ж по 100 юаней? Просто цікаво, навіщо хабарі в юанях високопосадовцям ОВА (ОДА)?
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05.01.2023 12:36 Відповісти
Тепер затриманий через адвоката і знайомих буде пропонувати іншим "начальникам", щоб вже його самого "відмазали" від тюрми. Отакий обіг по колу грошей, корупціонерів у нашій владі.
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05.01.2023 12:36 Відповісти
кацапы у власти
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05.01.2023 12:36 Відповісти
Тільки життя наладив, кнуряка🐖 привладний, аж тут резинка на трусах тріснула….🤣🤣🤣
А, як там ще один >60 річний кнуряка🐖 привладний, що на Поліцейських кидався в тилу😠😡🤬⁉️⁉️⁉️

Боронимо⚔️, браття, Україну🪖 та 💯пильнуймо привладних🐷 від урядового кварталу та, аж до окраїн України‼️🇺🇦⚔️❤️🪖🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧👍✊💪
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05.01.2023 12:40 Відповісти
Хотів відмазати підлеглого, а тепер сам сяде замість нього.
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05.01.2023 12:40 Відповісти
ахахахаха - сяде???? ну ну..... , а як там сидять діамантові прокурори і всі інші????
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05.01.2023 12:46 Відповісти
речь идет об Олеге Муратове
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05.01.2023 12:58 Відповісти
..родню хорька проверить!!! Эти твари хитрые
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05.01.2023 13:02 Відповісти
пока щиты у валсти это будет продолжаться, потому что за такие дела в военное время, растрел, но они хотят вас уничтожить, а вы идёте на убой
коррупцию не искоренить, не отрубив гидре голову
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05.01.2023 13:19 Відповісти
А хто ж цого призначив ?
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05.01.2023 13:35 Відповісти
Та хто його тіки не призначав, і Кучма, і Ющенко, і Фьодорович, и навіть сам сам Saint Peter.
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05.01.2023 14:18 Відповісти
Як же без "Saint Peter" ! А Saint Vova ні до чого, так? "В 2020-м Муратов баллотировался в депутаты одесского областного совета от "Слуги народа", но не избрался." (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/5/7383650/)
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05.01.2023 14:57 Відповісти
"А Saint Vova ні до чого, так?" - ви, може десь були довго, чи хворіли?
Стаття про те шо от прям зараз відбувається, шо вам незрозуміло, ви не в змозі дойти простого логічного висновку, що якщо зараз період Saint Vova, і цей хєр при владі, то і при Saint Vova його теж назначали?
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06.01.2023 09:09 Відповісти
"...Стаття про те шо от прям зараз відбувається..." Якого ж біса ти сюди вставив Saint Peter?

Щодо, хто призначив, цитую Закон України Про місцеві державні адміністрації. "Заступники голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду головою обласної державної адміністрації за погодженням із відповідним віце-прем'єр-міністром України." Ще питання будуть?
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06.01.2023 09:31 Відповісти
Шановний, ви задаєте питання:

1) "А Saint Vova ні до чого, так?"
2) "Якого ж біса ти сюди вставив Saint Peter? "

Це питання, відповідь на які очевидна, і якщо людина її не розуміє - складається враження, що вона клінічний ідіот.

Я підозрюю що насправді ви, можливо, не клінічний ідіот, а намагаєтеся цими питаннями донести свою якусь думку, а точніше - переконання.

То ви не соромтеся, просто сформулюйте це переконання, і не задавайте ідіотських питань
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06.01.2023 09:45 Відповісти
Нешанований, як правило, на хамство відповідаю хамством.
Якщо клінічні ідіоти не вникають в зміст відповідей, це вже не моя проблема.
У моїх відповідях використано цитати з коментарів тих, хто начебто не вважає себе клінічним ідіотом.
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06.01.2023 10:11 Відповісти
 
 