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Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Все буде Україна!

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Правильна іграшка

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Доведеться виконувати

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Святковий сканворд

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Зустріч у пеклі

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Концерт у рамках великого турне

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Нічєго...

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Пекельний напій

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Листівка подяки

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Шо с ліцом?

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

"Дєд Х..ло"

Все буде Україна! Новорічні ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Подарунки для росіян

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Так, Різдво було перед Новим Роком. Але ми не проти щоб святкували і після Нового року разом з москалями. А далі дні будуть довшими, а кацапів все менше і менше.
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05.01.2023 13:03 Відповісти
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05.01.2023 13:00 Відповісти
як мені подобається цей новий шрифт «дохлі мобіки» 😁😁
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06.01.2023 00:07 Відповісти
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05.01.2023 13:01 Відповісти
😻
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05.01.2023 13:05 Відповісти
 
 