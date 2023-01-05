Судитимуть військового РФ, який пограбував двох людей під час окупації Чернігівщини. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чернігівською обласною прокуратурою в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця країни-агресора за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це в телеграмі повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Розслідуванням встановлено, що під час окупації села Ягідного Чернігівського району Чернігівської області військовий, який проходив службу у військовій частині 55115 з дислокацією в м. Кизил Республіки Тива РФ, пограбував дівчину та хлопця.
Погрожуючи вбивством потерпілим, він відкрито викрав їхнє майно – мобільний телефон, ноутбук та 11 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 krot_lub
показати весь коментар05.01.2023 12:53
+4 Olga Boggart ee51475d
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+2 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар05.01.2023 12:55
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