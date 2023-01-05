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Судитимуть військового РФ, який пограбував двох людей під час окупації Чернігівщини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чернігівською обласною прокуратурою в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця країни-агресора за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це в телеграмі повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням встановлено, що під час окупації села Ягідного Чернігівського району Чернігівської області військовий, який проходив службу у військовій частині 55115 з дислокацією в м. Кизил Республіки Тива РФ, пограбував дівчину та хлопця.

Погрожуючи вбивством потерпілим, він відкрито викрав їхнє майно – мобільний телефон, ноутбук та 11 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

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Судитимуть військового РФ, який пограбував двох людей під час окупації Чернігівщини 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Знущаєтесь чи що? Видно що бурят, а для чого морду прикрили?
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05.01.2023 12:53
+4
Істина морда рюцькогоміра. Браття-славяні!
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05.01.2023 13:15
+2
А коли судитимуть⚖️ «гуманітарних діячів🐷», які жирували на крові та горі Українців під час агресії рашистів *****‼️🤬😡😠🪖⚔️

Мабуть, проводяться консультації з «вельми розумними юристами⚖️» портновим, лукаш та лавриновичем з підрахуєм⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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05.01.2023 12:55
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Знущаєтесь чи що? Видно що бурят, а для чого морду прикрили?
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05.01.2023 12:53 Відповісти
Дійсно видно що якийсь ********.
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05.01.2023 13:06 Відповісти
З Туви, мабуть тувинець. А рожі не світлять під час слідства і судового розгляду, бо такі правила. Вирок суду важливіше того, щоб на пику подивитися.
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05.01.2023 19:00 Відповісти
Замість того щоб грабувати і вбивати жителів республіки туа, кацапи приперли його сюди.
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05.01.2023 12:54 Відповісти
А коли судитимуть⚖️ «гуманітарних діячів🐷», які жирували на крові та горі Українців під час агресії рашистів *****‼️🤬😡😠🪖⚔️

Мабуть, проводяться консультації з «вельми розумними юристами⚖️» портновим, лукаш та лавриновичем з підрахуєм⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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05.01.2023 12:55 Відповісти
Шойгін земеля...
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05.01.2023 13:09 Відповісти
Істина морда рюцькогоміра. Браття-славяні!
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05.01.2023 13:15 Відповісти
Российские командиры поощряют сексуальные преступления.
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05.01.2023 13:19 Відповісти
Я думаю вони довго в нашій в'язниці не протягнуть, ці фашисти засуджені
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05.01.2023 13:25 Відповісти
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05.01.2023 15:26 Відповісти
ви дурачки на цензорі,чого морду його закрили,його не судити треба,а тяжкою чугунною пательнею по репе зїздити.
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05.01.2023 19:09 Відповісти
 
 