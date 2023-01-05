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Обстріл Херсона: пошкоджено пожежну частину і авто рятувальників. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час сьогоднішнього удару по Херсону пошкоджено пожежну частину, осколками посічено авто рятувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Херсон сьогодні. Черговий удар по рятувальникам, які захищені від атак міжнародним правом, але на практиці цього права їх ворог позбавляє чи не щодня. Пошкоджено пожежну частину, осколками посічено авто. На щастя, особовий склад не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Херсона: пошкоджено пожежну частину і авто рятувальників 01
Обстріл Херсона: пошкоджено пожежну частину і авто рятувальників 02
Обстріл Херсона: пошкоджено пожежну частину і авто рятувальників 03
Обстріл Херсона: пошкоджено пожежну частину і авто рятувальників 04

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Автор: Ірина Дашківська
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и кто мне скажет,что не было наводчика...
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05.01.2023 13:06 Відповісти
Русофашисти ніяк не можуть второпати , що Херсон , як і вся Украіна
ніколи не будуть під рашинським впливом !
Тому розберіться там з путлєром і його бандою , які посилають вас,
на вірну смерть 😠 і живіть на своій землі , а не на чужій 🙁
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05.01.2023 13:16 Відповісти
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05.01.2023 13:34 Відповісти
СУДЬЮ НА МИЛО ‼️‼️‼️
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05.01.2023 13:35 Відповісти
Українці мають сами вішати судей наГилякі , бо з цією владою знову повернуться ригі, олігархі і кацапи і будуть знову ГРАБУВАТИ УКРАЇНЦІВ ‼️‼️‼️
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05.01.2023 13:37 Відповісти
 
 