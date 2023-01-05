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Обстріл Херсона: пошкоджено пожежну частину і авто рятувальників. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час сьогоднішнього удару по Херсону пошкоджено пожежну частину, осколками посічено авто рятувальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Херсон сьогодні. Черговий удар по рятувальникам, які захищені від атак міжнародним правом, але на практиці цього права їх ворог позбавляє чи не щодня. Пошкоджено пожежну частину, осколками посічено авто. На щастя, особовий склад не постраждав", - йдеться у повідомленні.
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ніколи не будуть під рашинським впливом !
Тому розберіться там з путлєром і його бандою , які посилають вас,
на вірну смерть 😠 і живіть на своій землі , а не на чужій 🙁