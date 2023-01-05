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Рашисти накрили щільним артвогнем Оріхів та Степногірськ, - Старух. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Багатостраждальні міста Оріхів та Степногірськ Запорізької області знову під щільним артилерійським обстрілом ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, горять та руйнуються будівлі, нищиться культурне надбання.

"Внаслідок вранішнього артобстрілу села Приморське у Степногірській територіальній громаді двоє людей загинули, ще три отримали поранення. Один загиблий і один поранений - працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам. Співчуття рідним і близьким загиблих. Швидшого одужання пораненим!" - зазначає Старух.

Рашисти накрили щільним артвогнем Оріхів та Степногірськ, - Старух 01
Рашисти накрили щільним артвогнем Оріхів та Степногірськ, - Старух 02
Рашисти накрили щільним артвогнем Оріхів та Степногірськ, - Старух 03

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Автор: Ірина Дашківська
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Там ще є що розбивати?
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05.01.2023 13:38 Відповісти
 
 