Рашисти накрили щільним артвогнем Оріхів та Степногірськ, - Старух. ФОТО

Багатостраждальні міста Оріхів та Степногірськ Запорізької області знову під щільним артилерійським обстрілом ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, горять та руйнуються будівлі, нищиться культурне надбання.

"Внаслідок вранішнього артобстрілу села Приморське у Степногірській територіальній громаді двоє людей загинули, ще три отримали поранення. Один загиблий і один поранений - працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам. Співчуття рідним і близьким загиблих. Швидшого одужання пораненим!" - зазначає Старух.







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