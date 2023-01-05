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Рашисти накрили щільним артвогнем Оріхів та Степногірськ, - Старух. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Багатостраждальні міста Оріхів та Степногірськ Запорізької області знову під щільним артилерійським обстрілом ворога.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, горять та руйнуються будівлі, нищиться культурне надбання.
"Внаслідок вранішнього артобстрілу села Приморське у Степногірській територіальній громаді двоє людей загинули, ще три отримали поранення. Один загиблий і один поранений - працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам. Співчуття рідним і близьким загиблих. Швидшого одужання пораненим!" - зазначає Старух.
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показати весь коментар05.01.2023 13:38 Відповісти Мені подобається 0
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