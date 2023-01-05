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На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці викрили працівників Одеської митниці на вимаганні хабарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За оперативними даними, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон. Це підтверджують й обшуки адмінбудівлі митного поста. Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли "заробити" понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті.

Під час спецоперації було затримано інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що митник брав гроші за нестворення штучних проблем під час митного оформлення генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їхнього розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

За даними обласної прокуратури, за такою схемою інспектор "заробляв" систематично. Свої "послуги" він оцінював від 200 до 1000 дол США залежно від об’єму партії.

"Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів США. ДБР затримало інспектора "на гарячому" після чергового отримання грошей. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання інспектору запобіжного заходу", - додали у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї та інших схем.

Також дивіться: Начальника митного посту "Тиса" затримали за систематичне вимагання хабарів з власників автобусів, – ДБР. ВIДЕО

На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 01
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 02
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 03
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 04
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 05
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 06
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 07
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 08
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 09
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 10
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 11
На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР 12

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Нардеп від "Слуги народу"-це завжди покидьок.Незалежно від області.Других у цю партію злодіїв не беруть.
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05.01.2023 15:04
+22
Как неожиданно. Неужели в Одесской таможне берут взятки?
А если без шуток , то в таможне схема : инспектор ( пехотинец) большую часть взятки отдает начальнику отдела , тот начальнику таможни региона, тот в Киев своему начальнику , а где замыкается эта цепь страшно представить. Причем эта схема действует много лет , меняются президенты , начальники таможен , а схема не меняется.
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05.01.2023 14:56
+20
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05.01.2023 15:03
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05.01.2023 14:53 Відповісти
Слава Украине!
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05.01.2023 15:12 Відповісти
- Сволота!..
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05.01.2023 14:53 Відповісти
На фронт их, всех! Окопы рыть!
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05.01.2023 16:58 Відповісти
реформа - це бодікамера 24х7, як в касира в банку.
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05.01.2023 14:53 Відповісти
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05.01.2023 14:53 Відповісти
А де ж тепер службовців набрать, якщо всіх заарештують?! Хто пильнуватиме?!
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05.01.2023 14:54 Відповісти
ну ні чого не змінюється на мутниці. Це шо - генетика? Кому війна , а кому і мати рідна.
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05.01.2023 14:54 Відповісти
НацКорпус по-Черкаськи (CCO «Азов») ✟
@NCherkasy
·
3 год
Нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк, обраний на Черкащині, втрапив у гучний скандал. Від його імені родині полеглого в боях за "Азовсталь" воїна принесли подарунки, що складалися з прострочених продуктів, вочевидь, з переданих раніше з Польщі
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05.01.2023 14:55 Відповісти
Нардеп від "Слуги народу"-це завжди покидьок.Незалежно від області.Других у цю партію злодіїв не беруть.
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05.01.2023 15:04 Відповісти
Как неожиданно. Неужели в Одесской таможне берут взятки?
А если без шуток , то в таможне схема : инспектор ( пехотинец) большую часть взятки отдает начальнику отдела , тот начальнику таможни региона, тот в Киев своему начальнику , а где замыкается эта цепь страшно представить. Причем эта схема действует много лет , меняются президенты , начальники таможен , а схема не меняется.
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05.01.2023 14:56 Відповісти
А на Закарпатті, або у Львівський, Волинській області хабаря не беруть?! І чому страшно це уявити, куди йде шлях?! Треба розуміти, що приказка - риба гниє з голови є давно народною мудрістю, а не вигадкою!
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05.01.2023 15:27 Відповісти
У місцевого воєнкомату непочатий край роботи. 😁 Замість того, щоб мобілізовувати працівників підприємств, що тримають на собі і без того слабку "економіку" най би звернули увагу на цих хальоних під@рів.
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05.01.2023 14:56 Відповісти
В місцевому военкоматі вы можете найти не такие жалкие кучки по 100 и 200 грн! А по фото купюр, что нашли даже нет смысла новость обсуждать!
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05.01.2023 15:08 Відповісти
Так ще ж вдома не шукали, рахунки не переглядали, власність не перевірили, та не тільки в них, а й в родичів. А там цифри вже будуть у сотні тисяч та мільйони баксів!!! Тож на хабар воєнкому до 10 штук мертвих американських президентів точно вистачить!!!
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05.01.2023 15:30 Відповісти
Ни коим образом не отрицаю такую возможность ( про закрома митныков), но заголовок!!! Это «хабарі»? На Одеской таможне?! В мирное время на самом захудалом посту на белорусской границе это «деньгами» не считалось. На всех фото две месячных пенсии отставного судьи( может и меньше)!
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05.01.2023 15:53 Відповісти
Так,так,так...а що там на інших митницях?
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05.01.2023 14:56 Відповісти
...мислю так - на інших трішки урвалось : Сумська - отсос, Харківська - сосандер, Чернігівська - сосать, Херсонська - сосулька, Лугандон - і так зрозуміло....Тому вся шобла посквозила у місто левів та кави....Бугагагаааа ....А Одеса? Чоловік 5 знаю в тій митній жопі...Ну що сказать - їх треба повністю ліквідувати...електронно декларувати та здійснювати платежі - тільки через транзитні рахунки у німців...(і то в мене сумніви, бо....)
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05.01.2023 15:27 Відповісти
А чого список такий коротенький у митниць, а що там по Львову, по Ужгороду, Волині та Черкащині? Тож не зупиняйся хлопче, там навіть крутіше аніж в Одесі, просто треба зараз саме у Одесу своїх пристроїти, от і "перевіряють" те, що самі давно знають, але прикривали, поки не надали наказ хапати!!!
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05.01.2023 15:34 Відповісти
То не хабарі,а ...донати на ЗСУ!
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05.01.2023 14:58 Відповісти
Війна війною-а хабарі за розкладом! Хто там верещав про "бізнес на крові"?!
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05.01.2023 15:00 Відповісти
Ага одні помирають в окопах під Бахмутом, щоб зберегти країну, а інші в тій же країні-системі успішно продовжують красти...
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05.01.2023 15:06 Відповісти
Під Бахмут їх , можна й в наручниках
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05.01.2023 15:00 Відповісти
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05.01.2023 15:03 Відповісти
певно встигли повернутися - одна нога тут, друга там
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05.01.2023 15:20 Відповісти
Куда? На Одесскую таможню?
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05.01.2023 15:27 Відповісти
Залишився один, бо невтік
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05.01.2023 15:28 Відповісти
Это ж,*****,нужна была целая война,чтобы за этих сволочей наконец взялись...
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05.01.2023 15:04 Відповісти
Та фіг їм а не тюрма, віжсидітись від війни. На передок всіх до перемоги.
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05.01.2023 15:05 Відповісти
Головні корупціонери сидять на Банковій , бо саме туди несуть мішки
з грішми тіж митники !!
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05.01.2023 15:06 Відповісти
В нас воєнний стан чи ні?! Вивести та розстріляти підарів. Більш ніхто брати не буде.
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05.01.2023 15:08 Відповісти
Абсолютно всіх митників треба ув'язнити. Не помилишся. Там практично всі корупціонери, злодії. Чим більша посада тим більше краде. Терміни ув'язнення треба довести чим більше посада тим більший термін.
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05.01.2023 15:13 Відповісти
А потом удивляешься на каких авто они ездят и откуда квартиры,земельные участки и всякая хрень...................Появятся скоро префекты,так те поболее гребти будут....................А инспектора-****** шнур от электроприбора и в пелю суку.....................................................................
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05.01.2023 15:18 Відповісти
В ОП потоки йшли чи волонтерам?
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05.01.2023 15:23 Відповісти
Взяли одного? Щось накосячив, ховав гроші від керівників?
Туди йому й дорога. Інші будуть дисципліноваші.
А якщо серйозно - вивести всіх робітників митниці разом з прибиральницею та розстріляти на камеру прямо під стіною митниці.
Дати три дні решті митників в Україні добровільно принести все що накрали.
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05.01.2023 15:27 Відповісти
ЗА БАТЬКИВШИНУ СОРОМНО ....
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05.01.2023 15:28 Відповісти
Кажуть якщо уважно (хоча й не дуже) почитати Митний кодекс, стає зрозуміло, що він писався саме під давання хабарів, бо без них більшість імпорту та торгівля цим самим імпортом - просто загнеться... (це не виправдування дій митників!)
Як казав мені хтось, хто "в темі" - "середній строк роботи митника на митному посту Одеси - 1 -1,5 роки. Якщо він затримається довше - його гарантовано посадять.
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05.01.2023 15:30 Відповісти
На інших митницях довше чи швидше?!
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05.01.2023 15:37 Відповісти
Поцікавтесь.
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05.01.2023 22:43 Відповісти
зільоні мародери...
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05.01.2023 15:32 Відповісти
Як шо б сьогодні держава-Україна провела обшуки в приватних помешканнях усіх працівників таможень та всіх службових приміщеннь таможень України, та вилучила все знайдене "нажите непосильною працею" до бюджету України, то завтра могла б купувати армію США та Китаю в повному складі, а на залишок прикупила б ще вояків Франції та Німеччіни...
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05.01.2023 15:35 Відповісти
Навіщо ж у СЛУЖБОВИХ приміщеннях?! Там крихти, треба вдома, у родичів, перевірити наявність рахунків, наявність та вартість нерухомості, авто, та відповідність цього деклараціям, і тоді це можна буде зрівняти з арештованими рахунками Рашки та надати дійсно достатню кількість коштів і на оборону і на відновлення країни та НЕ ЗАБУВАЮЧИ що найбільші хабарі у найвишіх можновладців, бо при зелені корупція переплюнула часи Яника!!!
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05.01.2023 15:42 Відповісти
Angelica



Побачила скандальну новину про протерміновану польську гумдопомогу, яку Слуга Народу передав у брендованому пакеті сім'ї загиблого Воїна.
От не хотіла матюкатися. Чесно. Та кур**, ту гуманітарку збирали у березні після початку війни! То воно вкрало, дотримало до кінця і дарує
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05.01.2023 15:39 Відповісти
И вот так вся страна....коррупция в первую очередь главнвй враг Украины
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05.01.2023 15:50 Відповісти
Честные морды в погонах.
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05.01.2023 15:59 Відповісти
Всех гондононов на Бахмут.
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05.01.2023 16:01 Відповісти
ДБР віри немає....ще та контора.
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05.01.2023 16:04 Відповісти
Митничка працює! Митники відкупляться і підуть на підвищення в Київ, на керівні посади!
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05.01.2023 16:25 Відповісти
История про жабу и гадюку? Жаба "палку" срубила, повышение получит, гадюка в суде порешает и через суд же восстановится на таможне. Ещё и зарплату за это время получит.
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05.01.2023 16:47 Відповісти
за такой схемою працюють Рава Руська,Устилуг,Грушів,Корчова ну і так далі
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05.01.2023 17:08 Відповісти
А цих митних жлобів,як "морських" аферистів та зернових бариг теж заступник Кубракова - Васьков,"кришував".Тоді питання:"Хто кришує васькова та кубракова?Єрмак?"
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05.01.2023 17:08 Відповісти
Этот криворотый всех под себя подмял.
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05.01.2023 17:39 Відповісти
Митники це окремий спецназ. Вони вирвуть свою долю всюди. Одеські митники це група альфа.
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05.01.2023 18:22 Відповісти
Цих внутрішніх ворогів у військовий час одразу розстріляти.
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05.01.2023 19:00 Відповісти
Зеліні пси. Певно не поділилися.
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05.01.2023 21:57 Відповісти
Цікаво що цім займалась ДБР., А мала б займатись чи НАБУ чи БЕБ. Адже то не є їх компетентністю, а компетентністю ДБР є набу, БЕБ та інші державні органи, їх коректна робота.

Напевно заздрять і вирішили теж долучитись до заробітку. Цікаво чи на самому верху є фіксована такса що заносити або вірять слову?. ...
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06.01.2023 00:04 Відповісти
Клоуны...., а слабо взять за яйца Левочкина? А да там же на одной коленке сидит Арахамия а на другой Ермак
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06.01.2023 08:41 Відповісти
 
 