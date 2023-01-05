На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили працівників Одеської митниці на вимаганні хабарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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"За оперативними даними, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон. Це підтверджують й обшуки адмінбудівлі митного поста. Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли "заробити" понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті.

Під час спецоперації було затримано інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що митник брав гроші за нестворення штучних проблем під час митного оформлення генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їхнього розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

За даними обласної прокуратури, за такою схемою інспектор "заробляв" систематично. Свої "послуги" він оцінював від 200 до 1000 дол США залежно від об’єму партії.

"Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів США. ДБР затримало інспектора "на гарячому" після чергового отримання грошей. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання інспектору запобіжного заходу", - додали у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї та інших схем.

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