На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Правоохоронці викрили працівників Одеської митниці на вимаганні хабарів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За оперативними даними, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон. Це підтверджують й обшуки адмінбудівлі митного поста. Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли "заробити" понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті.
Під час спецоперації було затримано інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що митник брав гроші за нестворення штучних проблем під час митного оформлення генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їхнього розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.
За даними обласної прокуратури, за такою схемою інспектор "заробляв" систематично. Свої "послуги" він оцінював від 200 до 1000 дол США залежно від об’єму партії.
"Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів США. ДБР затримало інспектора "на гарячому" після чергового отримання грошей. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання інспектору запобіжного заходу", - додали у ДБР.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї та інших схем.
Будь ласка, зачекайте...
@NCherkasy
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3 год
Нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк, обраний на Черкащині, втрапив у гучний скандал. Від його імені родині полеглого в боях за "Азовсталь" воїна принесли подарунки, що складалися з прострочених продуктів, вочевидь, з переданих раніше з Польщі
А если без шуток , то в таможне схема : инспектор ( пехотинец) большую часть взятки отдает начальнику отдела , тот начальнику таможни региона, тот в Киев своему начальнику , а где замыкается эта цепь страшно представить. Причем эта схема действует много лет , меняются президенты , начальники таможен , а схема не меняется.
з грішми тіж митники !!
Туди йому й дорога. Інші будуть дисципліноваші.
А якщо серйозно - вивести всіх робітників митниці разом з прибиральницею та розстріляти на камеру прямо під стіною митниці.
Дати три дні решті митників в Україні добровільно принести все що накрали.
Як казав мені хтось, хто "в темі" - "середній строк роботи митника на митному посту Одеси - 1 -1,5 роки. Якщо він затримається довше - його гарантовано посадять.
Побачила скандальну новину про протерміновану польську гумдопомогу, яку Слуга Народу передав у брендованому пакеті сім'ї загиблого Воїна.
От не хотіла матюкатися. Чесно. Та кур**, ту гуманітарку збирали у березні після початку війни! То воно вкрало, дотримало до кінця і дарує
Напевно заздрять і вирішили теж долучитись до заробітку. Цікаво чи на самому верху є фіксована такса що заносити або вірять слову?. ...