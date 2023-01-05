Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 січня, на Байковому кладовищі у Києві відбулося прощання із загиблим на війні українським режисером монтажу Віктором Ониськом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Про загибель Віктора Ониська стало відомо 2 січня. Віктор Онисько працював як режисер монтажу зокрема над кінострічками "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана".

У Віктора Ониська залишилася 9-річна донька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько

































































ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук