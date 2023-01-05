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Наслідки удару по Бериславу, де загинула родина з дитиною. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ворожої атаки на Херсонщині загинуло четверо людей, розпочато розслідування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 січня 2023 року російські військові, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл звільненої території Херсонщини.

"Внаслідок влучання снаряду у житловий будинок в м. Херсон загинув молодий чоловік. У м. Берислав від ворожої атаки загинуло троє людей - члени однієї сім’ї, серед яких 12- річна дитина. Загалом від обстрілів щонайменше вісім цивільних отримали поранення різного ступеню тяжкості. В одному з приміських населених пунктів під завалами будинку опинилася людина, на місці працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.

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Пошкоджено понад 20 житлових будинків, будівлі та майно пожежної частини, лінії електропередач та газопроводи.

За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Наразі прокурори спільно зі співробітниками поліції проводять необхідні слідчі дії.

Наслідки удару по Бериславу, де загинула родина з дитиною 01

Автор: Ірина Дашківська
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Підори кацапсячі!
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05.01.2023 15:53 Відповісти
Жодних перемовин... Лише люта помста і смерть окупантам
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05.01.2023 16:17 Відповісти
Бідні люди, таке горе..дитина..
А у нас коригувальників під заставу випускають.. ну як так
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05.01.2023 16:24 Відповісти
C vremjon II Mirovoi znaju tolko odin slutshii, kogda nemetskoje frontovoje komandovanije vydal prikaz/sovet- ne brat plennyh! Eto v 1944, vo vostotshnom regione Estonii, kogda sovetskaja dessantura gruppy majora Maslova ubili moloduju zhenzhinu i jejo mladentsa. Vzjali na shtyki. I dazhe ne smotrja na to, bylo vzjat v plen 12 urodov iz moskovii. Ta bylo v Estonii. Ne predstavljaju kakije dushevno silnyje dolzhny byt ukraintsy, shtob ne rezat vseh... Slava VSU!
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05.01.2023 19:16 Відповісти
A eta zenshina byla aktivnaja kommunistka!
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05.01.2023 19:19 Відповісти
 
 