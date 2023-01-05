Наслідки удару по Бериславу, де загинула родина з дитиною. ФОТО

Внаслідок ворожої атаки на Херсонщині загинуло четверо людей, розпочато розслідування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 січня 2023 року російські військові, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл звільненої території Херсонщини.

"Внаслідок влучання снаряду у житловий будинок в м. Херсон загинув молодий чоловік. У м. Берислав від ворожої атаки загинуло троє людей - члени однієї сім’ї, серед яких 12- річна дитина. Загалом від обстрілів щонайменше вісім цивільних отримали поранення різного ступеню тяжкості. В одному з приміських населених пунктів під завалами будинку опинилася людина, на місці працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.

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Пошкоджено понад 20 житлових будинків, будівлі та майно пожежної частини, лінії електропередач та газопроводи.

За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Наразі прокурори спільно зі співробітниками поліції проводять необхідні слідчі дії.