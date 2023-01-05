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Папа Римський помолився за Україну разом із капеланом з Маріуполя. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Папа Римський Франциск помолився за Україну разом із капеланом з Маріуполя Геннадієм Мохненком.

Про це Мохненко розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Була дуже цікава, ґрунтовна розмова. Багато про що, але звісно ж найбільше про Україну, про мій рідний Маріуполь. Помолилися ... разом із Папою Франциском за нашу країну", - написав Мохненко.

За словами капелана, понтифік попросив його вести молитву, а після слова "Амінь" "продовжив її зі сльозами на очах".

Читайте: Папа Римський Франциск на Різдво закликав пам’ятати про українців "у темряві, холоді, далеко від домівок"

Мохненко також був вражений тим, що Папа Римський напередодні похорону свого попередника, незважаючи на зайнятість, знайшов майже півтори години для спілкування з українським капеланом.

Він подякував Франциску за підтримку українського народу, а Католицькій церкві - за допомогу служінню.

За два дні капелан повернеться до Бахмута.

Також читайте: Папа Римський порівняв агресію РФ проти України зі знищенням нацистами євреїв

Папа Римський помолився за Україну разом із капеланом з Маріуполя 01
Папа Римський помолився за Україну разом із капеланом з Маріуполя 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
да буде світ без москаля...
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05.01.2023 17:09
+9
На болотах вже спалахнуло?
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05.01.2023 17:04
+8
АМІНЬ ! Смерть москалям !
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05.01.2023 17:13
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На болотах вже спалахнуло?
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05.01.2023 17:04 Відповісти
Цікаво, а крім молитв хоть якась з церков передала для ЗСУ щось матеріальне? Хтось знає приклади, чи вони тільки духовно окормляють, про картинки, ладанки, іконки та інші маркетінгові дрібниці не треба казать
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05.01.2023 17:07 Відповісти
Та отож. Задовбали цими церквами. Середньовіччя якесь
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05.01.2023 17:14 Відповісти
Деякі парафії передають харчові набори,свічки.(правда,разом з доважками,-ладанками,молитовниками...)
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05.01.2023 18:06 Відповісти
Пане , 1sarmat , католицька церква з самого початку , 2014 року ,дуже багато допомогає і ЗСУ і всій Україні через "Карітас " , Це тони щомісяця медикаментів , продуктів , хімії , до солодощів для дітей, одяг Для нашої армії -спальники, термобілизна , повербанки, планшети ....хірургічне обладнання ******* , перев'язочне ...багато чого тонами . Все це доставляють в храм " святого Миколая "Львів , вул. Ясна -2 , в Київ костел св. Миколая , а потім капеланами, волонтерами розвозиться по всій Україні , та в госпіталі.
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05.01.2023 21:39 Відповісти
То значить поки що тільки католицька церква допомагає матеріально, а інші парафії намазують вітер на повітря Там мудрі люди в Ватикані я гадаю, ставлять на переможцшв, а не на лузерів.
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05.01.2023 22:59 Відповісти
Прихожани катольцької церкви і глава римсько католицької церкви це різні речі, не треба їх плутати, бо у Ватикану є своя політика і цю політику втілює в реальність Франциск, простим
католикам ця політика до лампочки, вони себе поводять як люди, навідміну від бувшего аргентинського єзуїта Франциска
До відома - до 1962 року євреї, комуністи, цигани вважалися Ватиканом єретиками і повинні були знищені (буквально), от відкіля і взявся Холокост, підтримка Гітлєра, Мусолінні і нацистської ідеї.
Для плану В Ватикан дав наказ переховувати частину євреїв в катольцьких монастирях, щоб у випадку програшу Німеччини бути перед світом спасителем євреїв, але і досі Папу Римського Пія 12 називають папою Гітлєра.
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06.01.2023 18:44 Відповісти
да буде світ без москаля...
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05.01.2023 17:09 Відповісти
АМІНЬ ! Смерть москалям !
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05.01.2023 17:13 Відповісти
Ага, треба було молитися ще з чеченським капіланам...
Ну, шоп дружба народаф-******...
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05.01.2023 17:40 Відповісти
Дарма Мохненко вимазується об цього русофіла.
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05.01.2023 18:03 Відповісти
Ну тепер наступе мир у всьому світі. І до ворожки не ходи.
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05.01.2023 19:12 Відповісти
Фокуснік з вабздикану'
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05.01.2023 20:06 Відповісти
папа проститутка,то ********* поддерживает то за Украинцев выступает!
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05.01.2023 20:15 Відповісти
Мохненко знайшов з ким корешувати ....
Ця антихристська потвора вимагала навесні щоб Україна просила вибачення за супротив кацапській агресії
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06.01.2023 18:36 Відповісти
 
 