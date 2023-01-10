Невське на Луганщині зазнало масованих обстрілів, двоє людей загинули, двоє поранено, - ОВА. ФОТО

Двоє загиблих та двоє поранених у визволеному Невському на Луганщині, школярів старших класів окупанти ставлять на військовий облік, у Старобільську колаборанти звільняються з так званих "правоохоронних органів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.

Як зазначається, масованих російських обстрілів 9 січня зазнало село Невське, розташоване у Красноріченській громаді Сватівського району. Після деокупації там залишилося жити близько 150 людей. Двох із них вчора росіяни вбили. Ще двох поранено. Ворог продовжує полювати саме не цивільних.







За даними ОВА,також росіяни відкривали вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському та Лиманському напрямках по Стельмахівці, Макіївці, Площанці і Діброві.

Атаки окупантів відбиті в районах Білогорівки, Червонопопівки та Кузьминого.

"Росіяни мобілізують усіх, кого дістають. Вже настає черга дітей. На окупованих територіях формують списки тих, кого можна відправити воювати відразу після випуску зі школи. Перш за все, це стосується тих, хто досягає повноліття у 2023 році. Прийняття дітей 2005-2006 років народження на так званий обов’язковий військовий облік в окупаційних військкоматах організовано на захоплених територіях Луганщини та Донеччини", - йдеться у повідомленні.

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"Щось незрозуміле для окупантів сталося у Старобільську. Там представники так званих "правоохоронних органів", які раніше зрадили присязі, почали писати заяви на звільнення зі служби на росіян", - додають в ОВА.