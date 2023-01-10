Минулої доби окупанти поранили 6 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 9 січня, російські окупанти поранили 6 мирних жителів Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 9 січня росіяни поранили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Бахмуті та 2 у Курахівці.Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше також повідомлялось про двох загиблих внаслідок ракетного удару по Краматорську. Втім, з певних причин ці втрати не включено у ранкову статистику.

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