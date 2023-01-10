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Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про нічний обстріл населеного пункту Шебекіно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Цієї ночі під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Внаслідок подомового обходу території різні руйнування зафіксовано у 12 приватних домоволодіннях та 2 машинах. Також пошкоджено опору електропередачі, аварійними бригадами ведеться перепідключення. Повне відновлення електропостачання планується до 12:00", - йдеться у повідомленні.

Гладков  також опублікував фото наслідків обстрілу. 

Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 01
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 02
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 03
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 04
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 05
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 06
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці в Бєлгородській області РФ лунали вибухи, - телеграм-канали. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
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10.01.2023 09:23
+11
покажіть кацапам як вигляда справжне пожкодження орками а не пробита шипка та дірка в паркані
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10.01.2023 09:20
+6
Какієвашідаказатєльства?
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10.01.2023 09:17
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Какієвашідаказатєльства?
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10.01.2023 09:17 Відповісти
Нас тамнєту, то Зінка!
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10.01.2023 09:19 Відповісти
покажіть кацапам як вигляда справжне пожкодження орками а не пробита шипка та дірка в паркані
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10.01.2023 09:20 Відповісти
Такі фото можна зробити в спальних районах регіональних центрів парашистану тисячами. Будови 40-50річної давнини зараз так і виглядають.
Да нармальна фсе!
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10.01.2023 09:46 Відповісти
Ну, і курятники. І навіщо кацапи по своїм стріляли?
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10.01.2023 09:21 Відповісти
Звикайте.. це денафікація вам боком виходить.. далі буде веселіше..
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10.01.2023 09:22 Відповісти
Кажи велике дякую своєму фюреру.
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10.01.2023 09:22 Відповісти
Всьо,значить здавайтесь.
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10.01.2023 09:22 Відповісти
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10.01.2023 09:23 Відповісти
Україна несе відповідальність за ці регіони, бо згідно Брестського договору 1918, що підписав фофка перший (членін)-це терріторія Україна.
Вкрай безвідповідально з боку влади нехтувати своїми обов'язками.
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10.01.2023 09:43 Відповісти
Ну а х*лі ви хотіли?
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10.01.2023 09:33 Відповісти
Клоуни! Покажіть московитам, як найсправді виглядають наслідки вибухової хвилі.
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10.01.2023 09:34 Відповісти
Це просто якийсь геноцид сруськіх з боку продавців контрфактного алкоголю.
Негайно в Гаагу!
Як не в суд, то хоч в біженці, як безневинна жертва бандерівців
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10.01.2023 09:39 Відповісти
Які жахливі руйнування!!!! Мабуть обстріли з РСЗВ та ракетами були б більш справедливими. А то розбили одну шиферину у курнику і уся кацапія всралась. От якби, знесли б Курськ та Белгород, то це на це вже можна звернути увагу. Здаєть мені, що ми ще побачимо палаючий мордор.
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10.01.2023 09:46 Відповісти
Мне одной кажется, что так и выглядят среднестатистические рфские сёла? Какой обстрел? Где хоть одна воронка?
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10.01.2023 10:29 Відповісти
Кацапи понапивались, і пішли сусідам вікна трощить. Ось на що це схоже.
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10.01.2023 10:33 Відповісти
фсб відпрацьовує "план перехоплення". Стріляти без попередження у бік ймовірного появлення невідомих об'єктів. Потім розберуться була там огорожа чи дім, або заєць забіг по моркву. "кругом враги, під кожним кущем!"
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23.05.2023 12:44 Відповісти
 
 