Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного. ФОТОрепортаж

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про нічний обстріл населеного пункту Шебекіно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Цієї ночі під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Внаслідок подомового обходу території різні руйнування зафіксовано у 12 приватних домоволодіннях та 2 машинах. Також пошкоджено опору електропередачі, аварійними бригадами ведеться перепідключення. Повне відновлення електропостачання планується до 12:00", - йдеться у повідомленні.

Гладков також опублікував фото наслідків обстрілу.















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