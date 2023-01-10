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Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про нічний обстріл населеного пункту Шебекіно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"Цієї ночі під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Внаслідок подомового обходу території різні руйнування зафіксовано у 12 приватних домоволодіннях та 2 машинах. Також пошкоджено опору електропередачі, аварійними бригадами ведеться перепідключення. Повне відновлення електропостачання планується до 12:00", - йдеться у повідомленні.
Гладков також опублікував фото наслідків обстрілу.
Топ коментарі
+15 Олександр Дніпро
показати весь коментар10.01.2023 09:23
+11 Nikolai Chizhevsky
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+6 Garry Grant
показати весь коментар10.01.2023 09:17
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Да нармальна фсе!
Вкрай безвідповідально з боку влади нехтувати своїми обов'язками.
Негайно в Гаагу!
Як не в суд, то хоч в біженці, як безневинна жертва бандерівців