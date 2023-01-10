Викладачку столичної гімназії, яка стверджувала, що "Київ є власністю Москви", судитимуть за підтримку дій окупантів, - прокуратура. ФОТО

Викладачку столичної гімназії судитимуть за підтримку дій окупантів та заклики до повалення влади в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканці столиці за фактами поширення матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.

За даними слідства, з початку збройної агресії Російської Федерації проти України мешканка Києва, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній з столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

Також підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами Російської Федерації, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ.

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"Висновками експертиз підтверджено наявність у публікаціях жінки публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні. Обвинувачена перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.