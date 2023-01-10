Викладачку столичної гімназії, яка стверджувала, що "Київ є власністю Москви", судитимуть за підтримку дій окупантів, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Викладачку столичної гімназії судитимуть за підтримку дій окупантів та заклики до повалення влади в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканці столиці за фактами поширення матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.
За даними слідства, з початку збройної агресії Російської Федерації проти України мешканка Києва, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній з столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.
Також підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами Російської Федерації, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ.
"Висновками експертиз підтверджено наявність у публікаціях жінки публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні. Обвинувачена перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.
Будь ласка, зачекайте...
Узнает руский мир изнутри.
От екстрадиція - інша справа. Але то така "жуємотіна", що просто махнуть на цю сєпароту ручкою.Хоча якщо створити спеціальний відділ у відповідних органах і набрати туди працівників з відповідною мотивацією (читай: бандерівців) - то може і вдасться.
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Головна » Сесію облради провели завдяки участі "сальдівців" та ОПЗЖ
НОВИНА 09.01.2023
Сесію облради провели завдяки участі "сальдівців" та ОПЗЖ
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Сесія Херсонської обласної ради, яка пройшла наприкінці грудня минулого року, відбулася тільки завдяки участі депутатів від ОПЗЖ та "Блока Володимира Сальдо".
Так, згідно протоколів голосувань, станом на початок засідання, онлайн зібралося 33 депутати, що ʼ мінімальною кількісттю для прийняття рішень. Пізніше приєднався ще один депутат.
Кворум став можливим через участь у засіданні депутатів Діани Бобровської, Юрія Киселевича, Дениса Микитюка та Ганни Сінкевич із забороненої ОПЗЖ, та Тетяни Волинець, Михайла Жарова та Ганни Пиляй із забороненої партії "Блок Володимира Сальдо".
Відмітимо, що на сесію не зʼявилися майже половина фракції "Партії Ігоря Колихаєва нам тут жити", частина Слуг народу та ЄС.
Частина депутатів брали участь у засіданні сесії з за кордону. За даними МОСТа Денис Микитюк знаходиться в Іспанії, Гамлет Овсепян в Арменії, Галина Гондарева - в одній іх європейських країн."
а мас-ква ква-ква есть собственностью и улусом Улан-Батора...
як таке лайно може бути викладачем?
Як мінімум, подібні ******** мають отримувати позбавлення громадянства і конфіскацію всього майна на користь людей, які залишились без всього через москальських уйобків. А якби нормальні люди були у керма, то просто віддавать запроданців людям, для того, щоб курви на власній шкурі відчули, що таке справедливість.
Варто згадати, що лідер квартальної ОПи також виправдовував московську збройну агресію проти України, закликаючи Збройні Сили "перестать стрєлять", що означає здатися ворогу та капітулювати, також називаючи окупантів "апалчєнцамі", наче в Україні відбувається громадянська війна. Ніхто цього ворожого агента до відповідальності не притягує.