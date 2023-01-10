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Викладачку столичної гімназії, яка стверджувала, що "Київ є власністю Москви", судитимуть за підтримку дій окупантів, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Викладачку столичної гімназії судитимуть за підтримку дій окупантів та заклики до повалення влади в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканці столиці за фактами поширення матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.

За даними слідства, з початку збройної агресії Російської Федерації проти України мешканка Києва, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній з столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

Також підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами Російської Федерації, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ.

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"Висновками експертиз підтверджено наявність у публікаціях жінки публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні. Обвинувачена перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

Викладачку столичної гімназії, яка стверджувала, що Київ є власністю Москви, судитимуть за підтримку дій окупантів, - прокуратура 01

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+46
Багато, дуже багато колабарантів, бо дуже м'які вироки. В судах сидять такіж самі, випускають їх під застави.
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10.01.2023 09:40
+34
Во время войны кацапских ****** не судят! Их просто УНИЧТОЖАЮТ !
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10.01.2023 09:38
+30
Позбавити диплома (якщо він в неї був). Таким дурепам, з відсутністю елементарних знань історії, не місце в освіті.
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10.01.2023 09:43
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Де вони такі переховуються...??
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10.01.2023 09:35 Відповісти
в Верховній Раді, наприклад...
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10.01.2023 10:34 Відповісти
Та що там казати. Вся планета є власністю мааскви.
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10.01.2023 09:35 Відповісти
Непідсказуй
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10.01.2023 09:40 Відповісти
І вся планета, і вся голактего, і увесь усесвіт.
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10.01.2023 09:42 Відповісти
Патамушта всесвіт створив Ленін у 1917-му році, а Леніна - *****.
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10.01.2023 09:54 Відповісти
Кувалдою по порожній голові
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10.01.2023 09:37 Відповісти
Во время войны кацапских ****** не судят! Их просто УНИЧТОЖАЮТ !
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10.01.2023 09:38 Відповісти
Багато, дуже багато колабарантів, бо дуже м'які вироки. В судах сидять такіж самі, випускають їх під застави.
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10.01.2023 09:40 Відповісти
Позбавити диплома (якщо він в неї був). Таким дурепам, з відсутністю елементарних знань історії, не місце в освіті.
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10.01.2023 09:43 Відповісти
Выпускница Поплавского, не меньше.
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10.01.2023 09:45 Відповісти
А якщо він роzziйській діплом?
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10.01.2023 10:08 Відповісти
Їй взагалі не місце в Україні і то тільки по закінченню строку відсидки ...
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10.01.2023 12:05 Відповісти
Викладачі, за логікою, мали б бути освіченими і розумними людьми. Але... якщо в нас Ківа - кандидат наук, то говорити немає про що
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10.01.2023 09:44 Відповісти
А кому й Зеленський - юрист.
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10.01.2023 10:42 Відповісти
Та да...ще той юморист...
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10.01.2023 11:43 Відповісти
Вона ж викладачка спортивної культури, там же мізків немає - кістки та м'язи! Ото ж там конь, козьол, брєвно, Київ належить москві...
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10.01.2023 11:01 Відповісти
Скинуть ее на парашюте над Чечней или Бурятией.
Узнает руский мир изнутри.
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10.01.2023 09:44 Відповісти
треба лишати гражданства України за таке
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10.01.2023 09:51 Відповісти
на гіляку за таке треба !!!
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10.01.2023 09:59 Відповісти
ордін - чим ширше пика тим кращий ордін...
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10.01.2023 10:53 Відповісти
а оточення її, де вона спілкувалася, що не таке?
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10.01.2023 09:52 Відповісти
Навіщо морду замазувати? Як умовний термін отримає,то хоч відпи#дять бл@дину.
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10.01.2023 09:53 Відповісти
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10.01.2023 10:02 Відповісти
А что Украина не может потребовать ее выдачи через интерпол.
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10.01.2023 11:16 Відповісти
Теоретично може. А от чи буде це робити влада? ......
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10.01.2023 11:17 Відповісти
Не та стаття....Інтерпол політикою не займається - має бути кримінал.

От екстрадиція - інша справа. Але то така "жуємотіна", що просто махнуть на цю сєпароту ручкою.Хоча якщо створити спеціальний відділ у відповідних органах і набрати туди працівників з відповідною мотивацією (читай: бандерівців) - то може і вдасться.
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10.01.2023 11:40 Відповісти
Навiщо втiкала? Таким в Херсонi досить комфортно:

"



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Головна » Сесію облради провели завдяки участі "сальдівців" та ОПЗЖ

НОВИНА 09.01.2023
Сесію облради провели завдяки участі "сальдівців" та ОПЗЖ

1 ХВИЛИН(И) ЧИТАННЯ



Рекламний плакат 2020 року

Сесія Херсонської обласної ради, яка пройшла наприкінці грудня минулого року, відбулася тільки завдяки участі депутатів від ОПЗЖ та "Блока Володимира Сальдо".

Так, згідно протоколів голосувань, станом на початок засідання, онлайн зібралося 33 депутати, що ʼ мінімальною кількісттю для прийняття рішень. Пізніше приєднався ще один депутат.

Кворум став можливим через участь у засіданні депутатів Діани Бобровської, Юрія Киселевича, Дениса Микитюка та Ганни Сінкевич із забороненої ОПЗЖ, та Тетяни Волинець, Михайла Жарова та Ганни Пиляй із забороненої партії "Блок Володимира Сальдо".

Відмітимо, що на сесію не зʼявилися майже половина фракції "Партії Ігоря Колихаєва нам тут жити", частина Слуг народу та ЄС.

Частина депутатів брали участь у засіданні сесії з за кордону. За даними МОСТа Денис Микитюк знаходиться в Іспанії, Гамлет Овсепян в Арменії, Галина Гондарева - в одній іх європейських країн."
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10.01.2023 12:05 Відповісти
Ну в Швейцарії все ж таки "трохи" краще, ніж в Херсоні, який постійно обстрілюють її брати-рашисти.
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10.01.2023 12:18 Відповісти
.

а мас-ква ква-ква есть собственностью и улусом Улан-Батора...

як таке лайно може бути викладачем?
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10.01.2023 10:03 Відповісти
А пику для чого приховали? Нехай вся країна знає "хєроєв"!
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10.01.2023 10:05 Відповісти
Нема жорсткого покарання, от калобаранти i не бояться нi чого.
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10.01.2023 10:07 Відповісти
Руки повинні бути за спиною у курви ******!
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10.01.2023 10:10 Відповісти
В табір до полоненних росіян. Там пізнає всю росію.
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10.01.2023 10:22 Відповісти
Пускай вас не смущает, что это препод, тем более физкультуры. Схлестнулся я как-то с один упоротым zомбарем на Фейсбуке, ну у которого укронацысты, биолаборатории в башке и прочий подплинтусный рабсейский истерический фашистский бред. Думаю, посмотрю профиль его. И что вы думаете, дегенерат закончил институт дружбы народов на мацкве. Карл! Институт Дружбы народов!
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10.01.2023 10:36 Відповісти
Треба її віддати в аренду вагнерівцям і бурятам.
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10.01.2023 10:51 Відповісти
Морду цих гнид замазувать - це такий самий злочин, як і відпускать цих гнид за 10к баксів.
Як мінімум, подібні ******** мають отримувати позбавлення громадянства і конфіскацію всього майна на користь людей, які залишились без всього через москальських уйобків. А якби нормальні люди були у керма, то просто віддавать запроданців людям, для того, щоб курви на власній шкурі відчули, що таке справедливість.
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10.01.2023 10:59 Відповісти
Ещё одна курва. На разбор завалов суку
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10.01.2023 11:00 Відповісти
Бл.дина...
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10.01.2023 11:07 Відповісти
Kurwa
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10.01.2023 11:22 Відповісти
кто их проверяет вообще откуда они в преподаватели оказались? коренная кацапка с корнями на рефии, живет в Украине имеет гражданство , и это что основания доверять?
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10.01.2023 11:39 Відповісти
ипанутым нет покоя
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10.01.2023 11:49 Відповісти
Чому не показали самих публікацій цієї колаборантки, що виправдовують збройну агресію окупанта? Можливо щось приховують
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10.01.2023 13:35 Відповісти
Кацобот теряйся
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10.01.2023 14:04 Відповісти
Я її не виправдовую, але огульні звинувачення без наведення цих публічних доказів не викликають довіри, тим більше від такої корумпованої структури як прокуратура.

Варто згадати, що лідер квартальної ОПи також виправдовував московську збройну агресію проти України, закликаючи Збройні Сили "перестать стрєлять", що означає здатися ворогу та капітулювати, також називаючи окупантів "апалчєнцамі", наче в Україні відбувається громадянська війна. Ніхто цього ворожого агента до відповідальності не притягує.
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10.01.2023 14:43 Відповісти
Просросийскую мзь розстреливать на месте!!!!
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10.01.2023 14:03 Відповісти
В катапульту і до кадирівців хай летить
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10.01.2023 14:55 Відповісти
 
 