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Затримано чоловіка, який передавав Генштабу ЗС РФ координати радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони на Дніпропетровщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Дніпропетровщині чоловік співпрацював з Генштабом ЗС РФ та передавав точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну водій одного з приватних підприємств м. Дніпро добровільно погодився на співпрацю зі співробітником головного управління генштабу ЗС РФ.

За завданням російського куратора, чоловік збирав та передавав через Telegram точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони на Дніпропетровщині.

"Інформатора затримано під час виконання чергового завдання представника держави-агресора. В нього вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді в умовах воєнного стану. Також підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте: Судитимуть російського генерала, який керував діями підрозділів "ДНР" та допомагав групі "Стрєлкова/Гіркіна". ФОТО

Затримано чоловіка, який передавав Генштабу ЗС РФ координати радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони на Дніпропетровщині, - Офіс Генпрокурора 01
Затримано чоловіка, який передавав Генштабу ЗС РФ координати радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони на Дніпропетровщині, - Офіс Генпрокурора 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
країна, яка не знає, що робити з ворогом, ніколи не переможе.
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10.01.2023 09:50
+11
А при попытке к бегству?
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10.01.2023 09:39
+8
на гліяку запроданця кацапського !!!
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10.01.2023 09:40
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А при попытке к бегству?
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10.01.2023 09:39 Відповісти
.

спочатку потрiбно взнати як та з ким воно працювало, його оточення в Днiпрi.

а потiм таке лайно шматками змити в каналiзацiю, щоб не смердiло ним на українськiй землi.
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10.01.2023 10:00 Відповісти
на гліяку запроданця кацапського !!!
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10.01.2023 09:40 Відповісти
на фарш в зоопарк...
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10.01.2023 09:49 Відповісти
країна, яка не знає, що робити з ворогом, ніколи не переможе.
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10.01.2023 09:50 Відповісти
Чому ж це не знає, добре знає що і як робити згідно закону. Щось кумедне та тупе ти "Gen Bate" написав!
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10.01.2023 09:58 Відповісти
расскажи веталь, что власть делает с предателями? благодаря "закону" наумов, портнов, деркач, шевченко и многие другие достойные люди оказались за границей.
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10.01.2023 10:26 Відповісти
дебілам із кварталу гопників цього не зрозуміти, жуй силос мовчки, - вівця.
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10.01.2023 10:30 Відповісти
Танцюй далі поки не порозумнішаєш!
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10.01.2023 12:28 Відповісти
Ще багато зрадників позасідало. За ОПЗЖ усі хто голосував то потенційні зрадники а ще Шмарійовці десь притихли.
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10.01.2023 09:54 Відповісти
воно зайда, нащадок зайд чи мiсцева, корiнная гнида-запроданець? як таке можливо?
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10.01.2023 09:57 Відповісти
Це був довгий шлях комуністів по створенню нової спільноти під назвою "советский человек" розподіляючи по більшості українців після закінчення учбових закладів, особливо ВУЗів, на Далекий схід, Камчатку, Чукотку, крайню північ СРСР, а роССіян в Україну, особливо на схід та південь. От і отримали руССіфікацію України разом із покидьками яких понавозили як у часи РоССійської імперії, так і у часи СРСР, які і самі тільки на цапську підлість у більшості спроможні, і оточення до цього привчали!!!
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10.01.2023 10:11 Відповісти
Забув про відставників та їх покоління! Воно таке ж, як і їхні батьки.
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10.01.2023 12:30 Відповісти
Маю надію що суд не випустить під заставу як у Харкові.
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10.01.2023 09:58 Відповісти
Цікаво, а на чому базується ваша надія - он у Миколаєві таких відпускають пачками під заставу у 200000 гр., або умовно.
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10.01.2023 10:03 Відповісти
По перше сказане "Danger Zone" брехня, а по друге - у Харкові у той же день рішення було оскаржене і колаборатку повернули до камери. Інша справа що прокурори занадто затягують розгляд справ у судах, і по тому ж Харкову на протязі 8 місяців не було вироку суду, а згідно норм при занадто довгому отримуванні під вартою змінюється форма запобігання, що й було зроблено!!!
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10.01.2023 10:19 Відповісти
От такої - брехня. Я писав за Миколаїв - шо там у Харькові мені байдуже - читай - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/276439
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10.01.2023 10:45 Відповісти
А чого "воно" ще живе???
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10.01.2023 10:02 Відповісти
А треба як у злочинців рашистів, розбивати голову кувалдою?!
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10.01.2023 10:20 Відповісти
Ні, можна розстрілювати "при спробі втечі".
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10.01.2023 10:40 Відповісти
земля українська рясно посіяна рашистськими холуями і зрадниками.Піймали чоловіка, котрий передавав координати ворогу ,але ж у владі зрадники, котрі здали цілі області ворогу, українських захисників, атомні станції,цілі підприємства , привели рашистського ворога в Україну ,які знаходяться на утриманні українського народу і дальше продають державу ,безнаказанно.
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10.01.2023 10:05 Відповісти
цікаво троль "зелений" ТИ ДЕ ПРОЧИТАВ. про "переворот " або інших акцій масової непокори,про котрі я згадував???Ти ,коли пишеш (Бо перше завдання - знищити рашизм)так і ніхєра не второпав,що ті,хто здавав українські території , згідно розроблених планів рашистів,ще гірше рашистів.Може чув фразу Симона Петлюри "Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди" ???Давай проходь ,і забуТЬ херню носити у своїх мозгах ,про переворот і акти непокори.(тупість і непрофесіоналізм,котра здавала території і народ України на смерть ,як Ти гарно пробуєш замаскувати ворогів і зрадників України ??? )
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10.01.2023 10:48 Відповісти
Кончене мразота,поясніть -чого обличчя не показують?
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10.01.2023 10:15 Відповісти
Бо провина поки що не доказана в суді! Може ще й виправдають!
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10.01.2023 12:32 Відповісти
Та нічого йому не буде.Отримає якийсь термін а потім уїде по обміну.ВСЕ.Замість відновлення смертної кари,на час війни,за такі злочини наші "дємократи" займаються спортивною "рибалкою" - ловлять,сфоткаються а потім відпускають.Якби ще в березні минулого року почали розстрілювати за такі дії,то ВЖЕ забули б про таку колаборантську мерзоту.
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10.01.2023 10:18 Відповісти
Ослепить и отпустить,что бы следующий раз наши позиции на ощупь искал гнида.
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10.01.2023 10:25 Відповісти
Все что прилетает следствие работы таких *********. Надо давать пожизненное как минимум.
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10.01.2023 11:19 Відповісти
Отрезать ноги и пускай бегает-падла
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10.01.2023 13:32 Відповісти
 
 