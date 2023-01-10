Затримано чоловіка, який передавав Генштабу ЗС РФ координати радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони на Дніпропетровщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

На Дніпропетровщині чоловік співпрацював з Генштабом ЗС РФ та передавав точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну водій одного з приватних підприємств м. Дніпро добровільно погодився на співпрацю зі співробітником головного управління генштабу ЗС РФ.

За завданням російського куратора, чоловік збирав та передавав через Telegram точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони на Дніпропетровщині.

"Інформатора затримано під час виконання чергового завдання представника держави-агресора. В нього вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді в умовах воєнного стану. Також підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

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