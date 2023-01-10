Прихильницю "русского мира" затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали прхильницю "русского мира" під час втечі до Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, з початком повномасштабного вторгнення жінка підтримувала агресію росії проти України.

"Проте, не дочекавшись приходу "асвабадітєлєй", вона вирішила виїхати до Польщі. Під час перевірки її сторінок у соцмережах прикордонники виявили дописи з проросійськими поглядами. Правоохоронці зібрали достатню доказову базу та повідомили зловмисниці про підозру. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.











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