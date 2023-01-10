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Прихильницю "русского мира" затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники затримали прхильницю "русского мира" під час втечі до Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, з початком повномасштабного вторгнення жінка підтримувала агресію росії проти України.

"Проте, не дочекавшись приходу "асвабадітєлєй", вона вирішила виїхати до Польщі. Під час перевірки її сторінок у соцмережах прикордонники виявили дописи з проросійськими поглядами. Правоохоронці зібрали достатню доказову базу та повідомили зловмисниці про підозру. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Прихильницю русского мира затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ 01
Прихильницю русского мира затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ 02
Прихильницю русского мира затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ 03
Прихильницю русского мира затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ 04
Прихильницю русского мира затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ 05

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
В Польшу сволота лезет, а в дыныры слабо?
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10.01.2023 10:16
+28
А чого ж ці "скрєпочєлюсні" любітєлі руZкава міра не біжать в той самий "мір", к "асвабадітєлям", яких так чекали? Кудись в Оймякон або на курорти Уренгоя... Дивні безмізкі створіння!
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10.01.2023 10:25
+26
Треба лишати громадянства України та висилити до кацапії. І все це робити на кордоні.
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10.01.2023 10:22
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В Польшу сволота лезет, а в дыныры слабо?
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10.01.2023 10:16 Відповісти
к кадыровцам, пригожинцам, зэкам, насильникам - все что олицетворяет руське мир
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10.01.2023 10:21 Відповісти
Та молода ще, боїться, що кадирівські овцелюби її "деди ваївавшуюся пілотку" в чорну дірку перетворять))))
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10.01.2023 10:25 Відповісти
У Швейцарії ватниця на ватниці, тупі як пробки ...
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10.01.2023 11:58 Відповісти
То вона " получила *****"?
Чи штрафом обійшлося?
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10.01.2023 10:20 Відповісти
"Правоохоронці зібрали достатню доказову базу та повідомили зловмисниці про підозру. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою" Джерело: https://censor.net/ua/p3392324
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10.01.2023 10:46 Відповісти
Компас зламався..
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10.01.2023 10:21 Відповісти
Обматать ей колорадской ленточкой горло. Потуже.
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10.01.2023 10:22 Відповісти
Треба лишати громадянства України та висилити до кацапії. І все це робити на кордоні.
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10.01.2023 10:22 Відповісти
это было бы справедливо, но никто не хочет принимать закон
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10.01.2023 11:30 Відповісти
так, але спочатку хай 15 років відсидить
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10.01.2023 12:48 Відповісти
Кацап - істота хитра. Пропаганді своїй вірить тільки доти, доки власна шкірка у безпеці.
А так він добре знає, де насправді краще, і при першій ліпшій нагоді голосує ногами.
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10.01.2023 10:25 Відповісти
А чого ж ці "скрєпочєлюсні" любітєлі руZкава міра не біжать в той самий "мір", к "асвабадітєлям", яких так чекали? Кудись в Оймякон або на курорти Уренгоя... Дивні безмізкі створіння!
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10.01.2023 10:25 Відповісти
я вважаю що цю істоту не треба судити - треба відправити назад в лугандон, до зеків-вагнерівців.
А по правді то тисячі таких зуміли виїхати в свій час в Європу і зараз сидять на шиї "натівських" платників податків
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10.01.2023 10:41 Відповісти
Отребья человечества!
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10.01.2023 10:26 Відповісти
Поляки часто аж дивуються чому ці "бідні біженці" ніяк не заговорять українською чи польською, а лише кацапською.
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10.01.2023 10:44 Відповісти
брехня.
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10.01.2023 11:28 Відповісти
НЕ брехня!! в укр. мові ДУЖЕ багато слів подібних до польської, і коли з агенцій праці почали присилати чухраІнцЫв, дуже багато поляків питало чому, вони НІ СЛОВА не розуміють польскоі!!!!
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10.01.2023 12:23 Відповісти
а поляки теж отримують по 15 зл за годину?
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10.01.2023 23:30 Відповісти
Ото вже дерьмо. Однако таких дерьмаков й досi 5-10% по Україні
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10.01.2023 10:48 Відповісти
тварюка
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10.01.2023 10:55 Відповісти
От к.рва кацапська і таких "пєрєсєлєнцєв" море.
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10.01.2023 11:06 Відповісти
К сожалению с переселенцами приехало не меряно таких мразей. Органам не початый край работы.
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10.01.2023 11:23 Відповісти
Така сволота не перевиховується. Висновок?.................
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10.01.2023 11:34 Відповісти
та іх тут ***** - безліч!! 😡😡блді кацапорилі!! 😡😡
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10.01.2023 12:17 Відповісти
Тварина тупа як і всі скрєпниє, какая разніца, гейєвропа, маскватрєтійрім, можемпавтаріть
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10.01.2023 12:21 Відповісти
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10.01.2023 12:23 Відповісти
Нахер таких задерживают,вывезли б по тихому в лесополосу,выкопали бы яму и живьём закопали мразь,кормить её ещё в тюряге.такая тварь не должна жить,и подружку ее найти по переписке
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10.01.2023 12:56 Відповісти
Щось пізно спохватилися, а скільки їй подібних під виглядом біженців повиїзджало!?
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10.01.2023 19:03 Відповісти
 
 