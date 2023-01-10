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Прихильницю "русского мира" затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прикордонники затримали прхильницю "русского мира" під час втечі до Польщі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, з початком повномасштабного вторгнення жінка підтримувала агресію росії проти України.
"Проте, не дочекавшись приходу "асвабадітєлєй", вона вирішила виїхати до Польщі. Під час перевірки її сторінок у соцмережах прикордонники виявили дописи з проросійськими поглядами. Правоохоронці зібрали достатню доказову базу та повідомили зловмисниці про підозру. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+51 Ziu Zou
показати весь коментар10.01.2023 10:16
+28 Evgeny N
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+26 Юрий Рыжий
показати весь коментар10.01.2023 10:22
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Чи штрафом обійшлося?
А так він добре знає, де насправді краще, і при першій ліпшій нагоді голосує ногами.
А по правді то тисячі таких зуміли виїхати в свій час в Європу і зараз сидять на шиї "натівських" платників податків