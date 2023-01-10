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Дефіцит потужності зріс, у багатьох областях перевищені ліміти і застосовуються аварійні відключення, - "Укренерго"

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби - з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення. Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Дефіцит потужності зріс, у багатьох областях перевищені ліміти і застосовуються аварійні відключення, - Укренерго 01

За даними "Укренерго", у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

Також читайте: Через зниження температури зростає дефіцит електроенергії в енергосистемі, - "Укренерго"

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень", - звертаються у компанії до мешканців України.

Автор: Ірина Дашківська
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ЗЕмарахвон не знає що то є діфсіт і горлопанить на всіх каналах одночасно, а ви сидіть без світла.
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10.01.2023 10:24 Відповісти
Торгуют с ЕС и Молдовой. Только это "военная тайна" . .. "через низьку температуру"
Погода в Одессе на сегодня +5° А нас за круглых дураков считают
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10.01.2023 10:53 Відповісти
Кстати, ранее с целью экономии выключали, по крайней мере в центре, уличное освещение. Сейчас же при подачи напряжения, при возросшем потреблении мощности, улицы тоже освещаются .
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10.01.2023 11:16 Відповісти
Я сподіваюсь відновити інфраструктуру заважає лише погода і складність реалізації більш захищених підстанцій, а не пресінг Українців зсередини для досягнення якихось цілей.
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10.01.2023 10:34 Відповісти
какие цели? Кроме ЗАЭС все блоки работают.. Тысячи предприятий "стоят", сотни тысяч домов, квартир разбомблены, пустуют., оккупированы большие города - Мариуполь, Мелитополь, Бердянск. Так почему не хватает электричества?
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10.01.2023 10:56 Відповісти
248 вольт на промпредприятии, Загасите ещё квартал или посёлок! Даёшь 260 Вольт каждому в розетку!
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10.01.2023 10:44 Відповісти
Брехня повна-це терор українців енергетичною мафією. Все є і всього хватає але Ахметови і Суркіси все це творять проти народу України.
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10.01.2023 12:23 Відповісти
 
 