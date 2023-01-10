Волонтерка Паєвська (Тайра) та БФ "Мрія" вручили різдвяні подарунки більш ніж 200 дітям, рідні яких наразі перебувають у російському полоні. ФОТОрепортаж

Благодійний фонд "Мрія" привітав з Різдвом сім’ї військовополонених та цивільних бранців на Чернігівщині, Львівщині, Київщині та інших областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У грудні ми попросили мам подивитись, що написано у листах дітей Святому Миколаю і Санті. А потім чималою командою фундації "Мрія" сіли за кермо і почали шлях довжиною в тисячу кілометрів, щоб здійснити ці мрії", - розповіла засновниця фонду Юлія Паєвська (Тайра).

Волонтери фонду відвідали понад 200 дітей, чиї рідні вже 10 місяців перебувають у російських в'язницях та катівнях. Подарунки отримали діти від новонароджених до 17 років: набори для ліплення, конструктори "LEGO", новітні графічні планшети, телефон, 3D ручки, гірський велосипед, футбольні м’ячі.

Паєвська і фонд подякували кожному, хто допоміг Мріям здійснитись: донорам, волонтерам, співачці Олі Поляковій, яка записала привітання для своєї маленької фанатки, волонтерам.

Волонтери зазначають, що після свят "Мрія" продовжуватиме допомагати рідним полонених, надавати фінансову, юридичну та психологічну підтримку.

Зараз, за офіційними даними, близько 10 тисяч сімей чекають рідних із полону.

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