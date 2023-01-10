Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів військових РФ та їх поплічників на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російські війська знищують цивільну інфраструктуру Херсонської області і гатять по мирному населенню. Окупанти вкотре обстріляли з РСЗВ, мінометів та артилерії Херсонський та Бериславський райони, там фіксують пошкодження та руйнування житлових будинків, механічної бази, є поранені.

"Армія РФ накрила вогнем передмістя Херсона, там прогриміли потужні вибухи, люди залишилися без житла, на місцях виникали пожежі, були повідомлення про загибель домашніх тварин", - йдеться у повідомленні.

В обласному центрі снаряд прилетів на об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого спалахнула пожежа, також пошкоджені квартири у багатоповерхівках, адміністративна будівля, приватні будинки, автомобілі. Під час ворожого обстрілу біля пл. Перемоги загинув чоловік, 71-річна жінка отримала поранення. За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів військових рф на Херсонщині.

У Бериславському районі на ворожій міні підірвався 70-річний чоловік. Встановлено, що в полі біля с.Тараса Шевченка він збирав гілки й сухостій для опалення будинку та наступив на міну. Нині потерпілий в лікарні, у нього мінно-вибухова травма, поранення грудної клітини та перелом ноги.

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