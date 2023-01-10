УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10508 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
584 1
армія РФ (13478) ВМС (1179) війна (56406) знищення (4111) втрати (3820)

Минулої доби морпіхи знищили 10 окупантів та БМП, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Минулої доби, 9 січня, морські піхотинці знищили БМП та 7 окупантів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, наразі підтверджено знищення 3 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Минулої доби морпіхи знищили 10 окупантів та БМП, - ВМС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 5 окупантів, БМП та вантажівку, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А за скальп касапа винагороду дають?? По 100 баксів, оптом... за місяць закінчаться..
показати весь коментар
10.01.2023 11:04 Відповісти
 
 