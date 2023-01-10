Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рух опору "Жовта Стрічка" розповсюдив в окупованому Генічеську на Херсонщині листівки з нагадуванням, що це територія України.
Про це повідомили в телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дякуємо сміливим жителям міста, які продовжують бойкотувати усі накази рашистів, ігнорувати паспортизацію, та продовжують допомагати ЗСУ в окупації", - йдеться у повідомленні.
"Жовта Стрічка" повідомляє, що жителі Генічеська не беруть російський паспорт, не дивляться рашиські новини і чекають на ЗСУ.
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