Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки. ФОТОрепортаж

Рух опору "Жовта Стрічка" розповсюдив в окупованому Генічеську на Херсонщині листівки з нагадуванням, що це територія України.

Про це повідомили в телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дякуємо сміливим жителям міста, які продовжують бойкотувати усі накази рашистів, ігнорувати паспортизацію, та продовжують допомагати ЗСУ в окупації", - йдеться у повідомленні.

"Жовта Стрічка" повідомляє, що жителі Генічеська не беруть російський паспорт, не дивляться рашиські новини і чекають на ЗСУ.

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