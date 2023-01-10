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Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рух опору "Жовта Стрічка" розповсюдив в окупованому Генічеську на Херсонщині листівки з нагадуванням, що це територія України.

Про це повідомили в телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дякуємо сміливим жителям міста, які продовжують бойкотувати усі накази рашистів, ігнорувати паспортизацію, та продовжують допомагати ЗСУ в окупації", - йдеться у повідомленні.

"Жовта Стрічка" повідомляє, що жителі Генічеська не беруть російський паспорт, не дивляться рашиські новини і чекають на ЗСУ.

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Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки 01
Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки 02
Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки 03
Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки 04
Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки 05

Автор: Ольга Лузан
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