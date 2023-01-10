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Ніч на Донеччині: було гучно вздовж усієї лінії фронту, є руйнування та жертви. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цієї ночі гучно було вздовж усієї лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку 1 людина загинула у Вугледарі. На території громади обстріли зафіксовано на околицях Водяного, Пречистівки і Богоявленки.

"На Донецькому напрямку найбільше постраждала Курахівка - поранено 2 людини, пошкоджено 35 будинків. Вночі відбувся обстріл Єлизаветівки Мар'їнської громади - пошкоджено приватні будинки. Під ранок росіяни обстріляли Авдіївку з Градів - без жертв", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку 4 людини поранено у Бахмуті і 1 людина поранена у Парасковіївці - там пошкоджено 24 приватні будинки та дві 5-поверхівки. Ще одна 5-поверхівка пошкоджена у Соледарі. Також були обстріли околиць Торецької і Часовоярської громад.

На Лисичанському напрямку росіяни зруйнували приватний будинок у Серебрянці Сіверської громади, пошкодили крамницю у Райгородку Миколаївської громади. Не припиняються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Ніч на Донеччині: було гучно вздовж усієї лінії фронту, є руйнування та жертви 01
Ніч на Донеччині: було гучно вздовж усієї лінії фронту, є руйнування та жертви 02
Ніч на Донеччині: було гучно вздовж усієї лінії фронту, є руйнування та жертви 03

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Автор: Ірина Дашківська
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дополнительно палко водец гиркин признаёт "благую весть"
"Судя по отрывочным сообщениям, по всему фронту разгорелись ожесточенные артиллерийские бои.Есть также данные о двойном поражении ракетами "Хаймерс" наших военных складов в Мелитополе." (С)
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10.01.2023 11:57 Відповісти
 
 